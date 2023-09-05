Шизоидное расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей моделью отчужденности и общей незаинтересованности в социальных отношениях, а также проявлением скудных эмоций в отношениях.
Люди с шизоидным расстройством личности кажутся незаинтересованными в близких отношениях с другими и предпочитают быть одиночкой.
Врачи диагностируют шизоидное расстройство личности, исходя из конкретных симптомов, включая отстраненность и незаинтересованность в социальных отношениях, а также проявление скудных эмоций.
Людям с этим расстройством может помочь измениться когнитивно-поведенческая терапия, которая нацелена на приобретение социальных навыков.
Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.
Люди с шизоидным расстройством личности испытывают трудности в создании значимых отношений с другими людьми.
Шизоидное расстройство личности возникает приблизительно у 1–3 % людей в Соединенных Штатах Америки. Это расстройство личности немногим чаще встречается у мужчин.
Другие расстройства также часто присутствуют. Примерно у половины людей с шизоидным расстройством личности был по крайней мере один эпизод большой депрессии. У них часто также есть другие расстройства личности. Наиболее распространенными являются
Диагностика шизоидного расстройства личности
Считается, что гены играют определенную роль в развитии шизоидного расстройства личности. Этот расстройство может быть более распространенным среди людей, имеющих родственников с шизофренией или шизотипическим расстройством личности.
Наличие в детстве воспитателей, которые были эмоционально холодными, пренебрежительными и отстраненными, может способствовать развитию шизоидного расстройства личности. Опыт общения с такими воспитателями может укрепить ребенка во мнении, что отношения с другими людьми не приносят удовлетворении.
Симптомы шизоидного расстройства личности
Отстраненность от других
Кажется, что люди с шизоидным расстройством личности не желают близких отношений с другими людьми, включая родственников. У них нет близких друзей или доверенных лиц; иногда исключение составляет родственник первой степени (например, родитель, брат или сестра). Они редко ходят на свидания и часто не женятся или не выходят замуж. Поскольку они предпочитают жить в одиночестве, они склонны выбирать виды деятельности и хобби, которые не требуют взаимодействия с другими (например, компьютерные игры).
Сексуальная активность с другими людьми не представляет для них практически никакого интереса. Они также, по-видимому, испытывают меньше удовольствия от чувственных и телесных наслаждений (например, прогулки по пляжу).
Людям с шизоидным расстройством личности, похоже, все равно, что и как другие думают о них — хорошо или плохо. Они могут казаться отчужденными или сосредоточенными на себе. Они не замечают обычных социальных сигналов и поэтому могут казаться социально неприспособленными.
Выражение скудных эмоций
Люди с шизоидным расстройством личности редко реагируют (например, улыбкой или кивком) или проявляют эмоции в социальных ситуациях. Они испытывают трудности с выражением гнева, даже если их провоцируют. Они не реагируют надлежащим образом на важные жизненные события и могут казаться пассивными в ответ на изменение обстоятельств. В результате может показаться, что у них нет цели в жизни.
Редко, когда эти люди чувствуют себя достаточно комфортно, чтоб раскрыться, они признают, что чувствуют боль, особенно в социальных взаимодействиях.
Постоянство симптомов
Симптомы шизоидного расстройства личности, как правило, остаются неизменными с течением времени, в большей степени, чем при других расстройствах личности.
Диагностика шизоидного расстройства личности
Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях
Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров.
Врачи диагностируют шизоидное расстройство личности, когда люди демонстрируют постоянную отрешенность и общую незаинтересованность в социальных отношениях, а также проявление скудных эмоций в межличностных взаимодействиях, о чем свидетельствуют по крайней мере четыре из следующих показателей:
Они не хотят или не получают удовольствия от близких отношений, в том числе с членами семьи.
Они предпочитают действовать в одиночку.
У них практически отсутствует интерес к сексуальной активности с другим человеком.
Им не нравятся мероприятия.
У них нет близких друзей или доверенных лиц, кроме, возможно, родственников первой степени.
Они кажутся равнодушными к похвале или критике других.
Они эмоционально холодны и отстранены, и не выражают эмоций в ответ на события или во взаимодействии с другими.
Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.
Лечение шизоидного расстройства личности
Когнитивно-поведенческая терапия, нацеленная на социальные навыки
Общие принципы лечения шизоидного расстройства личности аналогичны принципам лечения всех расстройств личности.
Поскольку люди с шизоидным расстройством личности отстранены и отчуждены, врачи испытывают трудности с установлением отношений сотрудничества и взаимного уважения с ними. Чтобы установить отношения и, таким образом, поощрить людей к участию в лечении, врачи могут попытаться обсудить темы, близкие людям, которые предпочитают действия, не требующие взаимодействия с другими (например, сбор марок).
Объем информации о влиянии психотерапии или лекарственной терапии на шизоидное расстройство личности ограничен.
Когнитивно-поведенческая терапия, которая нацелена на приобретение социальных навыков, может помочь людям измениться. Например, люди могут научиться распознавать социальные сигналы (высказанные и невысказанные, такие как выражение лица и язык тела).