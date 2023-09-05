Шизоидное расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей моделью отчужденности и общей незаинтересованности в социальных отношениях, а также проявлением скудных эмоций в отношениях.

Люди с шизоидным расстройством личности кажутся незаинтересованными в близких отношениях с другими и предпочитают быть одиночкой.

Врачи диагностируют шизоидное расстройство личности, исходя из конкретных симптомов, включая отстраненность и незаинтересованность в социальных отношениях, а также проявление скудных эмоций.

Людям с этим расстройством может помочь измениться когнитивно-поведенческая терапия, которая нацелена на приобретение социальных навыков.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с шизоидным расстройством личности испытывают трудности в создании значимых отношений с другими людьми.

Шизоидное расстройство личности возникает приблизительно у 1–3 % людей в Соединенных Штатах Америки. Это расстройство личности немногим чаще встречается у мужчин.

Другие расстройства также часто присутствуют. Примерно у половины людей с шизоидным расстройством личности был по крайней мере один эпизод большой депрессии. У них часто также есть другие расстройства личности. Наиболее распространенными являются

Диагностика шизоидного расстройства личности Считается, что гены играют определенную роль в развитии шизоидного расстройства личности. Этот расстройство может быть более распространенным среди людей, имеющих родственников с шизофренией или шизотипическим расстройством личности. Наличие в детстве воспитателей, которые были эмоционально холодными, пренебрежительными и отстраненными, может способствовать развитию шизоидного расстройства личности. Опыт общения с такими воспитателями может укрепить ребенка во мнении, что отношения с другими людьми не приносят удовлетворении.

Симптомы шизоидного расстройства личности Отстраненность от других Кажется, что люди с шизоидным расстройством личности не желают близких отношений с другими людьми, включая родственников. У них нет близких друзей или доверенных лиц; иногда исключение составляет родственник первой степени (например, родитель, брат или сестра). Они редко ходят на свидания и часто не женятся или не выходят замуж. Поскольку они предпочитают жить в одиночестве, они склонны выбирать виды деятельности и хобби, которые не требуют взаимодействия с другими (например, компьютерные игры). Сексуальная активность с другими людьми не представляет для них практически никакого интереса. Они также, по-видимому, испытывают меньше удовольствия от чувственных и телесных наслаждений (например, прогулки по пляжу). Людям с шизоидным расстройством личности, похоже, все равно, что и как другие думают о них — хорошо или плохо. Они могут казаться отчужденными или сосредоточенными на себе. Они не замечают обычных социальных сигналов и поэтому могут казаться социально неприспособленными. Выражение скудных эмоций Люди с шизоидным расстройством личности редко реагируют (например, улыбкой или кивком) или проявляют эмоции в социальных ситуациях. Они испытывают трудности с выражением гнева, даже если их провоцируют. Они не реагируют надлежащим образом на важные жизненные события и могут казаться пассивными в ответ на изменение обстоятельств. В результате может показаться, что у них нет цели в жизни. Редко, когда эти люди чувствуют себя достаточно комфортно, чтоб раскрыться, они признают, что чувствуют боль, особенно в социальных взаимодействиях. Постоянство симптомов Симптомы шизоидного расстройства личности, как правило, остаются неизменными с течением времени, в большей степени, чем при других расстройствах личности.

Диагностика шизоидного расстройства личности Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров. Врачи диагностируют шизоидное расстройство личности, когда люди демонстрируют постоянную отрешенность и общую незаинтересованность в социальных отношениях, а также проявление скудных эмоций в межличностных взаимодействиях, о чем свидетельствуют по крайней мере четыре из следующих показателей: Они не хотят или не получают удовольствия от близких отношений, в том числе с членами семьи.

Они предпочитают действовать в одиночку.

У них практически отсутствует интерес к сексуальной активности с другим человеком.

Им не нравятся мероприятия.

У них нет близких друзей или доверенных лиц, кроме, возможно, родственников первой степени.

Они кажутся равнодушными к похвале или критике других.

Они эмоционально холодны и отстранены, и не выражают эмоций в ответ на события или во взаимодействии с другими. Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.