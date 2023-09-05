Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Шизоидное расстройство личности

Авторы:Mark Zimmerman, MD, South County Psychiatry
Проверено/пересмотрено сент. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Основная информация

Шизоидное расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей моделью отчужденности и общей незаинтересованности в социальных отношениях, а также проявлением скудных эмоций в отношениях.

  • Люди с шизоидным расстройством личности кажутся незаинтересованными в близких отношениях с другими и предпочитают быть одиночкой.

  • Врачи диагностируют шизоидное расстройство личности, исходя из конкретных симптомов, включая отстраненность и незаинтересованность в социальных отношениях, а также проявление скудных эмоций.

  • Людям с этим расстройством может помочь измениться когнитивно-поведенческая терапия, которая нацелена на приобретение социальных навыков.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с шизоидным расстройством личности испытывают трудности в создании значимых отношений с другими людьми.

Шизоидное расстройство личности возникает приблизительно у 1–3 % людей в Соединенных Штатах Америки. Это расстройство личности немногим чаще встречается у мужчин.

Другие расстройства также часто присутствуют. Примерно у половины людей с шизоидным расстройством личности был по крайней мере один эпизод большой депрессии. У них часто также есть другие расстройства личности. Наиболее распространенными являются

Диагностика шизоидного расстройства личности

Считается, что гены играют определенную роль в развитии шизоидного расстройства личности. Этот расстройство может быть более распространенным среди людей, имеющих родственников с шизофренией или шизотипическим расстройством личности.

Наличие в детстве воспитателей, которые были эмоционально холодными, пренебрежительными и отстраненными, может способствовать развитию шизоидного расстройства личности. Опыт общения с такими воспитателями может укрепить ребенка во мнении, что отношения с другими людьми не приносят удовлетворении.

Симптомы шизоидного расстройства личности

Отстраненность от других

Кажется, что люди с шизоидным расстройством личности не желают близких отношений с другими людьми, включая родственников. У них нет близких друзей или доверенных лиц; иногда исключение составляет родственник первой степени (например, родитель, брат или сестра). Они редко ходят на свидания и часто не женятся или не выходят замуж. Поскольку они предпочитают жить в одиночестве, они склонны выбирать виды деятельности и хобби, которые не требуют взаимодействия с другими (например, компьютерные игры).

Сексуальная активность с другими людьми не представляет для них практически никакого интереса. Они также, по-видимому, испытывают меньше удовольствия от чувственных и телесных наслаждений (например, прогулки по пляжу).

Людям с шизоидным расстройством личности, похоже, все равно, что и как другие думают о них — хорошо или плохо. Они могут казаться отчужденными или сосредоточенными на себе. Они не замечают обычных социальных сигналов и поэтому могут казаться социально неприспособленными.

Выражение скудных эмоций

Люди с шизоидным расстройством личности редко реагируют (например, улыбкой или кивком) или проявляют эмоции в социальных ситуациях. Они испытывают трудности с выражением гнева, даже если их провоцируют. Они не реагируют надлежащим образом на важные жизненные события и могут казаться пассивными в ответ на изменение обстоятельств. В результате может показаться, что у них нет цели в жизни.

Редко, когда эти люди чувствуют себя достаточно комфортно, чтоб раскрыться, они признают, что чувствуют боль, особенно в социальных взаимодействиях.

Постоянство симптомов

Симптомы шизоидного расстройства личности, как правило, остаются неизменными с течением времени, в большей степени, чем при других расстройствах личности.

Диагностика шизоидного расстройства личности

  • Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях

Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров.

Врачи диагностируют шизоидное расстройство личности, когда люди демонстрируют постоянную отрешенность и общую незаинтересованность в социальных отношениях, а также проявление скудных эмоций в межличностных взаимодействиях, о чем свидетельствуют по крайней мере четыре из следующих показателей:

  • Они не хотят или не получают удовольствия от близких отношений, в том числе с членами семьи.

  • Они предпочитают действовать в одиночку.

  • У них практически отсутствует интерес к сексуальной активности с другим человеком.

  • Им не нравятся мероприятия.

  • У них нет близких друзей или доверенных лиц, кроме, возможно, родственников первой степени.

  • Они кажутся равнодушными к похвале или критике других.

  • Они эмоционально холодны и отстранены, и не выражают эмоций в ответ на события или во взаимодействии с другими.

Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.

Лечение шизоидного расстройства личности

  • Когнитивно-поведенческая терапия, нацеленная на социальные навыки

Общие принципы лечения шизоидного расстройства личности аналогичны принципам лечения всех расстройств личности.

Поскольку люди с шизоидным расстройством личности отстранены и отчуждены, врачи испытывают трудности с установлением отношений сотрудничества и взаимного уважения с ними. Чтобы установить отношения и, таким образом, поощрить людей к участию в лечении, врачи могут попытаться обсудить темы, близкие людям, которые предпочитают действия, не требующие взаимодействия с другими (например, сбор марок).

Объем информации о влиянии психотерапии или лекарственной терапии на шизоидное расстройство личности ограничен.

Когнитивно-поведенческая терапия, которая нацелена на приобретение социальных навыков, может помочь людям измениться. Например, люди могут научиться распознавать социальные сигналы (высказанные и невысказанные, такие как выражение лица и язык тела).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.