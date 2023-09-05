Уклоняющееся расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется избеганием социальных ситуаций или взаимодействий, которые связаны с риском отказа, критики или унижения.

Люди с уклоняющимся расстройством личности боятся быть отвергнутыми, критикуемыми или попасть в неловкую ситуацию, и поэтому избегают ситуаций, когда они могут вызвать такие реакции.

Врачи диагностируют расстройство личности, исходя из определенных симптомов, например, избегания ситуаций, связанных с межличностными контактами, из-за страха отказа и неодобрения или чувства социальной некомпетентности, неприемлемости или собственной неполноценности.

Людям с этим расстройством может помочь когнитивно-поведенческая терапия, другие виды психотерапии, а также противотревожные препараты и антидепрессанты.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с уклоняющимся расстройством личности чувствуют себя неадекватными. Они справляются с этими чувствами, избегая ситуаций, в которых их могут оценить отрицательно.

Уклоняющееся расстройство личности встречается немного более чем у 2 % людей в Соединенных Штатах Америки. Оно поражает женщин несколько чаще, чем мужчин.

Другие расстройства также часто присутствуют. Они включают одно или несколько из следующих:

Люди с социальной фобией и уклоняющимся расстройством личности имеют более серьезные симптомы и большую степень инвалидности, чем те, у кого есть только одно из расстройств.

Причины уклоняющегося расстройства личности Гены и факторы окружающей среды могут способствовать развитию уклоняющегося расстройства личности. Например, у людей может быть врожденная тревожность в социальных ситуациях и/или они могли испытывать отторжение и маргинализацию в детстве. Уклончивость в социальных ситуациях наблюдается у детей в возрасте от 2 лет.

Симптомы уклоняющегося расстройства личности Страх отказа Люди с уклоняющимся расстройством личности избегают социального взаимодействия, даже на работе, потому что они опасаются, что их будут критиковать или отвергать, или что люди будут не одобрять их. Например, они могут делать следующее: Они могут отказаться от продвижения по службе, потому что опасаются, что их коллеги будут критиковать их.

Они могут избегать заседаний.

Они могут не заводить новых друзей, опасаясь, что не понравятся им. Люди с этим расстройством предполагают, что другие будут критичными и неодобрительными, пока не получат четкого, неоспоримого доказательства обратного. Таким образом, перед тем как присоединиться к группе и установить тесные связи, людям с этим расстройством требуются повторных заверения в поддержке и их принятии без критики. Люди с уклоняющимся расстройством личности неохотно говорят о себе, чтобы над ними не издевались и их не унижали. По тем же причинам люди с этим расстройством очень неохотно рискуют или участвуют в новых мероприятиях. В таких случаях, чтобы не участвовать, они часто преувеличивают опасность и используют минимальные симптомы или другие проблемы в качестве отговорки. Они могут предпочитать ограниченный образ жизни из-за их потребности в безопасности и уверенности. Крайняя чувствительность к критике Люди с уклоняющимся расстройством личности очень чувствительны ко всему критическому, неодобрительному или насмешливому, потому что постоянно думают о том, что их критикуют или отвергают другие. Они настороженно реагируют на любые признаки отрицательной реакции на них. Их напряженный, тревожный внешний вид может вызывать насмешки или поддразнивание, что подтверждает их сомнения. Другие симптомы: Низкая самооценка и чувство неадекватности не дают этим людям действовать в социальных ситуациях, особенно новых. Они избегают взаимодействия с новыми людьми, потому что считают себя социально неприспособленный, непривлекательными и хуже других. Они обычно спокойны и робки, потому что им кажется, что если они что-то скажут, то другие скажут, что это неправильно. Люди с уклоняющимся расстройством личности жаждут социального взаимодействия, но боятся, что их благополучие окажется в руки других. Поскольку эти люди с уклоняющимся расстройством личности ограничивают взаимодействие с другими, они, как правило, относительно изолированы и не имеют социальной поддержки, когда в ней нуждаются.

Диагностика уклоняющегося расстройства личности Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров. Врачи диагностируют уклоняющееся расстройство личности, если люди постоянно избегают социальных контактов, чувствуют себя неадекватными, сверхчувствительны к критике и отторжению, о чем свидетельствует по крайней мере четыре из следующих признаков: Они избегают мероприятий по работе, связанных с межличностными контактами, потому что опасаются, что их будут критиковать или отвергать, или что люди будут их не одобрять.

Они неохотно взаимодействуют с людьми, если только не уверены в том, что они понравятся.

В тесных отношениях они закрываются, потому что боятся быть высмеянными или униженными.

Они озабочены мыслью о критике или отторжении в социальных ситуациях.

Они скованы в новых социальных ситуациях, потому что чувствуют себя неприспособленными.

Они считают себя социально некомпетентными, непривлекательными и хуже других.

Они не хотят рисковать или участвовать в какой-либо новой деятельности, потому что боятся попасть в неловкое положение. Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.