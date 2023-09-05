Обсессивно-компульсивное расстройство личности (которое отличается от обсессивно-компульсивного расстройства) — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей озабоченностью порядком, перфекционизмом и контролем (при отсутствии гибкости или эффективности), что в конечном итоге препятствует выполнению задачи.

Люди с обсессивно-компульсивным расстройством личности должны постоянно держать всё под контролем и делать что-то определенным образом, стремясь к перфекционизму.

Врачи диагностируют обсессивно-компульсивное расстройство личности, исходя из конкретных симптомов, включая озабоченность деталями, правилами, графиками, организацией, списками и сосредоточением на выполнении чего-то совершенным образом, что мешает выполнить задание.

Может помочь психодинамическая психотерапия и когнитивно-поведенческая терапия.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Поскольку люди с обсессивно-компульсивным расстройством личности должны постоянно держать всё под контролем, они склонны делать что-то в одиночку и не доверяют помощи других.

Обсессивно-компульсивное расстройство личности — это одно из наиболее распространенных расстройств личности. Оценки его распространенности варьируются, но, возможно, оно возникает у 4–8 % людей в Соединенных Штатах Америки. Это расстройство личности чаще встречается у мужчин.

Считается, что определенные наследственные черты — компульсивность, ограниченный диапазон эмоций и перфекционизм — способствуют развитию этого расстройства.

Другие расстройства также часто присутствуют. У людей также отмечается один или несколько следующих признаков:

Обсессивно-компульсивное расстройство личности не является синонимом обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). В отличие от ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство личности не связано с навязчивыми идеями (повторяющимися, нежелательными, навязчивыми мыслями, вызывающими сильное беспокойство) и компульсиями (ритуалами, которыми чувствуют себя одержимыми люди, чтобы контролировать свои навязчивые идеи), например, чрезмерное мытье рук или повторные проверки того, что дверь закрыта. Кроме того, люди с ОКР часто страдают из-за отсутствия контроля над компульсиями. В отличие от них, людей с обсессивно-компульсивным расстройством личности устраивает их обсессивно-компульсивное поведение, потому что они считают его необходимым для достижения своих целей порядка, перфекционизма и контроля.

Симптомы обсессивно-компульсивного расстройства личности Нацеленность на порядок и перфекционизм Люди с обсессивно-компульсивным расстройством личности озабочены порядком, перфекционизмом и контролем над собой и ситуациями. Для сохранения чувства контроля люди сосредотачиваются на правилах, незначительных деталях, процедурах, графиках и списках. Эта озабоченность не дает им быть гибкими, эффективными и открытыми для разных идей. Негибкие и упорные в своих действиях, эти люди настаивают на том, чтобы всё было сделано лишь определенным образом. Влияние на работу Поскольку люди с этим расстройством сосредоточены на правилах, деталях и организационных вопросах, они теряют из виду основную цель проекта или действия. Эти люди неоднократно проверяют на наличие ошибок и обращают внимание на каждую деталь. Они неэффективно используют время, часто оставляя самые важные задачи на самый конец. Их озабоченность деталями и тем, чтобы все было сделано идеально, может бесконечно отодвигать выполнение задачи. Они не осознают, как их поведение влияет на коллег по работе. Сосредотачиваясь на одной задаче, эти люди могут игнорировать все другие аспекты своей жизни. Поскольку люди с обсессивно-компульсивным расстройством личности хотят, чтобы всё было сделано лишь определенным образом, им сложно перепоручать выполнение задач и работать с другими. Работая с другими людьми, они могут составлять подробные списки того, как следует выполнить задачу, и расстраиваться, если коллега предложит альтернативный путь. Они могут отказаться от помощи, даже если не успевают выполнить задачу в срок. Люди с обсессивно-компульсивным расстройством личности, как правило, посвящают себя полностью работе и производительности труда. Их мотивация не является финансовой необходимостью. Влияние на другие аспекты жизни Поскольку они посвящают себя полностью работе, они пренебрегают досугом и отношениями. Они могут считать, что у них нет времени отдыхать или встречаться с друзьями. Они могут откладывать отпуск так надолго, что он и вовсе не произойдет, или могут взять работу с собой в отпуск, чтобы не тратить время зря. Если же они проводят время с друзьями, то это, как правило, формально организованная деятельность (например, спорт). Хобби и отдых рассматриваются ими как важные задачи, требующие организации и неустанной работы. Их цель — совершенство. Эти люди планируют наперед очень подробно и не хотят учитывать изменения. Их крайняя негибкость может выводить из себя коллег и друзей. Выражение привязанности также жестко контролируется ими. Люди с этим расстройством могут общаться с другим чопорно, официально и серьезно. Часто они открывают рот, только когда придумают идеальное высказывание. Они могут концентрироваться на логике и интеллекте, и быть нетерпимыми к эмоциональному или экспрессивному поведению. Другие симптомы: Люди с обсессивно-компульсивным расстройством личности могут быть чрезмерно усердными, придирчивыми и непреклонными в вопросах морали, этики и ценностей. Они применяют жесткие моральные принципы к себе и другим, и крайне самокритичны. Эти люди неуклонно доверяют властям и настаивают на точном соблюдении правил, без каких-либо исключений с учетом смягчающих обстоятельств. Людям с этим расстройством очень сложно избавляться от изношенных или бесполезных предметов (например, сломанной бытовой техники), даже если они не дороги им как память. Люди с обсессивно-компульсивным расстройством личности неохотно тратят деньги, которые, по их мнению, следует экономить на черный день.

Диагностика обсессивно-компульсивного расстройства личности Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров. Врачи диагностируют обсессивно-компульсивное расстройство личности, если люди постоянно озабочены порядком, перфекционизмом и контролем над собой, другими людьми и ситуациями, о чем свидетельствуют по крайней мере четыре из следующих признаков: Они озабочены деталями, правилами, графиками, организацией и списками.

Их попытки сделать что-то идеально препятствуют выполнению задач.

Они полностью посвящают себя работе и производительности (не из-за финансовой необходимости), что приводит к пренебрежению досугом и друзьями.

Они чрезмерно добросовестны, требовательны и негибкие в отношении этических и моральных вопросов и ценностей.

Они не хотят выкидывать изношенные или бесполезные предметы, даже если те не дороги им как память.

Они неохотно делегируют задачи или работают с другими людьми, если только другие не согласны делать всё в точности так, как они хотят.

Они неохотно тратят деньги на себя и других, потому что считают, что их нужно экономить на черный день.

Они негибки и упрямы. Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.