Нарциссическое расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей моделью чувства превосходства (идеи величия), потребностью в восхищении и отсутствием эмпатии.

Люди с нарциссическим расстройством личности переоценивают свои способности, преувеличивают свои достижения и склонны недооценивать способности других.

Врачи диагностируют нарциссическое расстройство личности, исходя из конкретных симптомов, таких как преувеличенное, необоснованное чувство собственной значимости и талантов, необходимость безусловного восхищения и высокомерие.

Может быть полезна психотерапия, нацеленная на основные конфликты.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с нарциссическим расстройством личности имеют преувеличенное чувство собственной значимости (называемое идеями величия). У них также есть проблемы с самооценкой. Для укрепления чувства собственного превосходства и самооценки они делают следующее:

Общаются с избранными людьми

Входят в высшие круги

Презрительно относятся к другим людям

Они также хотят, чтобы их хвалили.

Оценки того, насколько распространено нарциссическое расстройство личности, варьируются. Исследования позволяют предположить, что это расстройство встречается примерно у 2 % людей. Это расстройство личности чаще встречается у мужчин.

Другие расстройства также часто присутствуют. Они включают одно или несколько из следующих:

Причины нарциссического расстройства личности Гены и факторы окружающей среды могут способствовать развитию нарциссического расстройства личности. Одна из теорий предполагает, что в результате взаимодействия воспитателей с ребенком у него не развилось устойчивое чувство собственного «я». Например, воспитатели могли быть чрезмерно критичными или, наоборот, чрезмерно хвалить, восхищаться или слишком любить ребенка. Некоторые люди с нарциссическим расстройством личности обладают особыми одаренностями или талантами и привыкают к тому, чтобы связывать свой имидж и чувство собственного «я» с восхищением и уважением других.

Симптомы нарциссического расстройства личности Идеи величия Люди с нарциссическим расстройством личности переоценивают свои способности и преувеличивают свои достижения (так называемые идеи величия). Они считают себя лучше других, уникальными или особенными. Переоценивая свою ценность и достижения, они часто недооценивают ценность и достижения других. Фантазии об их особенности Люди с этим расстройством озабочены фантазиями о великих достижениях и хотят, чтобы другие восхищались их огромным интеллектом или красотой, хотят иметь престиж и влияние или испытать великую любовь. Они считают, что должны общаться только с другими такими же избранными и талантливыми, как они, а не с обычными людьми. Они используют эту связь с необычными людьми для поддержки и повышения своей самооценки. Потребность в восхищении Поскольку людям с нарциссическим расстройством личности требуется чрезмерное восхищение, их самооценка зависит от того, думают ли о них хорошо другие. Поэтому их самооценка обычно очень хрупкая. Они часто наблюдают за тем, что думают о них другие, и оценивают по мнению других, насколько им удалось преуспеть. Люди с нарциссическим расстройством личности чувствительны и обеспокоены критикой со стороны других и возможностью неудачи, из-за чего они чувствуют себя униженными и деморализованными. Они могут отреагировать яростью или презрением, или же злобно контратаковать. Или же они могут уйти в себя или внешне примириться с ситуацией, пытаясь защитить чувство собственной значимости. Они могут избегать ситуаций, в которых могут потерпеть неудачу.

Диагностика нарциссического расстройства личности Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров. Врачи диагностируют нарциссическое расстройство личности, если у людей постоянная завышенная самооценка, потребность в восхищении ими и отсутствие эмпатии, о чем свидетельствуют по меньшей мере пять из следующих признаков: У них преувеличенное, необоснованное чувство собственной значимости и талантов (идеи величия).

Они озабочены фантазиями об огромных достижениях, влиянии, силе, интеллекте, красоте или совершенной любви.

Они считают, что они особенные и уникальные и должны общаться только с людьми самого высокого уровня.

Они требуют безоговорочного восхищения собой.

Они чувствуют себя наделенными особыми правами или полномочиями.

Они используют других для достижения своих целей.

Им не хватает эмпатии.

Они завидуют другим и считают, что другие завидуют им.

Они высокомерны и надменны. Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.