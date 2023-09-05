Зависимое расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей и чрезмерной потребностью в получении заботы, приводящей к покорности и приставучести.

Люди с зависимым расстройством личности считают себя неспособными заботиться о себе и используют покорность, чтобы попытаться заставить других людей заботиться о них.

Врачи диагностируют зависимое расстройство личности, исходя из определенных симптомов, включая потребность человека в получении заботы и страхе перед необходимостью заботиться о себе.

Может быть полезной психотерапия, которая фокусируется на изучении страха независимости.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с зависимым расстройством личности хотят, чтобы о них заботились, и их очень беспокоит необходимость заботиться о себе. Чтобы получить необходимую заботу, они готовы отказаться от своей независимости и своих интересов. Из-за этого они становятся чрезмерно зависимыми и покорными.

Зависимое расстройство личности встречается менее чем у 1 % людей в Соединенных Штатах Америки. У женщин оно диагностируется чаще, но некоторые исследования указывают на то, что оно встречается у обоих полов с одинаковой частотой.

Другие расстройства также часто присутствуют. У людей также отмечается один или несколько следующих признаков:

Причины зависимого расстройства личности Существует недостаточно информации о том, что вызывает зависимое расстройство личности. Факторы, которые могут способствовать его развитию, включают Культурные факторы

Отрицательный ранний опыт

Врожденная склонность к беспокойству

Наследуемые черты (например, покорность, неуверенность и самоотверженное поведение)

Симптомы зависимого расстройства личности Потребность в получении заботы Люди с зависимым расстройством личности считают, что неспособны позаботиться о себе. Они используют покорность, чтобы попытаться заставить других людей заботиться о них. Людям с этим расстройством обычно требуется много ободрений и советов при принятии обычных решений. Они позволяют другим, часто одному человеку, брать на себя ответственность за многие аспекты своей жизни. Например, они могут зависеть от своего супруга в том, что касается выбора одежды, работы и друзей. Люди с зависимым расстройством личности часто взаимодействуют в социальном отношении лишь с немногими людьми, от которых они зависят. Когда близкие отношения заканчиваются, люди с этим расстройством немедленно пытаются найти замену. Из-за своего отчаянного желания, чтобы о них заботились, они, возможно, не будут разборчивы в выборе замены. Люди с зависимым расстройством личности испытывают чрезмерный страх быть покинутыми теми, от кого они зависят, даже когда для этого страха нет причин. Чрезмерная покорность Поскольку люди с зависимым расстройством личности боятся потерять поддержку или одобрение, им трудно выражать несогласие с другими. Они готовы согласиться с чем-то ошибочным, чем рискнуть потерять помощь других. Даже если гнев уместен, они не сердятся на друзей и коллег, опасаясь потерять их поддержку. Люди с зависимым расстройством личности прилагают большие усилия для получения заботы и поддержки. Например, они могут выполнять неприятные задачи, подчиняться необоснованным требованиям и даже терпеть физическое, сексуальное или эмоциональное насилие. Пребывание в одиночестве вызывает у них крайний дискомфорт и страх, потому что они боятся, что не смогут позаботиться о себе. Неуверенность Люди с зависимым расстройством личности считают себя хуже других и склонны умалять свои способности. Они интерпретируют любую критику или неодобрение как доказательство своей некомпетентности, что еще более подрывает их уверенность в себе. Потеря независимости Поскольку люди с зависимым расстройством личности уверены, что ничего не могут сделать сами, им трудно начинать новую задачу и работать самостоятельно. Они избегают задач, требующих принятия на себя ответственности. Они считают себя некомпетентными и нуждающимися в постоянной помощи и подбадривании. Когда они уверены в том, что компетентный человек контролирует и одобряет их, люди с зависимым расстройством личности обычно действуют адекватно. Однако они не хотят казаться слишком компетентными, чтобы их не покинули. В результате это может повредить их карьере. Их зависимость становится постоянной, потому что они уклоняются от освоения навыков самостоятельной жизни.

Диагностика зависимого расстройства личности Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров. Врачи диагностируют зависимое расстройство личности, если у людей имеется постоянная и чрезмерная необходимость, чтобы о них заботились, что приводит к покорности и приставучести, о чем свидетельствуют по меньшей мере пять из следующих признаков: Им тяжело принимать повседневные решения, для которых им требуется огромное количество советов и заверений от других людей.

Они хотят, чтобы другие несли ответственность за самые важные аспекты их жизни.

Им тяжело выражать несогласие с другими, потому что они боятся потерять поддержку или одобрение.

Им тяжело начинать проекты самостоятельно, потому что они не уверены в своих суждениях и/или способностях (не потому, что им не хватает мотивации или энергии).

Они готовы пойти на многое (например, выполнять неприятные задачи), чтобы получить поддержку от других.

Они чувствуют себя некомфортно или беспомощно, когда одиноки, потому что боятся, что не смогут позаботиться о себе.

Когда близкие отношения заканчиваются, они испытывают настоятельную необходимость установить новые отношения с тем, кто будет оказывать им помощь и поддержку.

Они озабочены страхом быть оставленными и вынужденными сами заботиться о себе. Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.