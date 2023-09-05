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Зависимое расстройство личности

Авторы:Mark Zimmerman, MD, South County Psychiatry
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Основная информация

Зависимое расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей и чрезмерной потребностью в получении заботы, приводящей к покорности и приставучести.

  • Люди с зависимым расстройством личности считают себя неспособными заботиться о себе и используют покорность, чтобы попытаться заставить других людей заботиться о них.

  • Врачи диагностируют зависимое расстройство личности, исходя из определенных симптомов, включая потребность человека в получении заботы и страхе перед необходимостью заботиться о себе.

  • Может быть полезной психотерапия, которая фокусируется на изучении страха независимости.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с зависимым расстройством личности хотят, чтобы о них заботились, и их очень беспокоит необходимость заботиться о себе. Чтобы получить необходимую заботу, они готовы отказаться от своей независимости и своих интересов. Из-за этого они становятся чрезмерно зависимыми и покорными.

Зависимое расстройство личности встречается менее чем у 1 % людей в Соединенных Штатах Америки. У женщин оно диагностируется чаще, но некоторые исследования указывают на то, что оно встречается у обоих полов с одинаковой частотой.

Другие расстройства также часто присутствуют. У людей также отмечается один или несколько следующих признаков:

Причины зависимого расстройства личности

Существует недостаточно информации о том, что вызывает зависимое расстройство личности. Факторы, которые могут способствовать его развитию, включают

  • Культурные факторы

  • Отрицательный ранний опыт

  • Врожденная склонность к беспокойству

  • Наследуемые черты (например, покорность, неуверенность и самоотверженное поведение)

Симптомы зависимого расстройства личности

Потребность в получении заботы

Люди с зависимым расстройством личности считают, что неспособны позаботиться о себе. Они используют покорность, чтобы попытаться заставить других людей заботиться о них.

Людям с этим расстройством обычно требуется много ободрений и советов при принятии обычных решений. Они позволяют другим, часто одному человеку, брать на себя ответственность за многие аспекты своей жизни. Например, они могут зависеть от своего супруга в том, что касается выбора одежды, работы и друзей.

Люди с зависимым расстройством личности часто взаимодействуют в социальном отношении лишь с немногими людьми, от которых они зависят. Когда близкие отношения заканчиваются, люди с этим расстройством немедленно пытаются найти замену. Из-за своего отчаянного желания, чтобы о них заботились, они, возможно, не будут разборчивы в выборе замены.

Люди с зависимым расстройством личности испытывают чрезмерный страх быть покинутыми теми, от кого они зависят, даже когда для этого страха нет причин.

Чрезмерная покорность

Поскольку люди с зависимым расстройством личности боятся потерять поддержку или одобрение, им трудно выражать несогласие с другими. Они готовы согласиться с чем-то ошибочным, чем рискнуть потерять помощь других. Даже если гнев уместен, они не сердятся на друзей и коллег, опасаясь потерять их поддержку.

Люди с зависимым расстройством личности прилагают большие усилия для получения заботы и поддержки. Например, они могут выполнять неприятные задачи, подчиняться необоснованным требованиям и даже терпеть физическое, сексуальное или эмоциональное насилие. Пребывание в одиночестве вызывает у них крайний дискомфорт и страх, потому что они боятся, что не смогут позаботиться о себе.

Неуверенность

Люди с зависимым расстройством личности считают себя хуже других и склонны умалять свои способности. Они интерпретируют любую критику или неодобрение как доказательство своей некомпетентности, что еще более подрывает их уверенность в себе.

Потеря независимости

Поскольку люди с зависимым расстройством личности уверены, что ничего не могут сделать сами, им трудно начинать новую задачу и работать самостоятельно. Они избегают задач, требующих принятия на себя ответственности. Они считают себя некомпетентными и нуждающимися в постоянной помощи и подбадривании. Когда они уверены в том, что компетентный человек контролирует и одобряет их, люди с зависимым расстройством личности обычно действуют адекватно. Однако они не хотят казаться слишком компетентными, чтобы их не покинули. В результате это может повредить их карьере. Их зависимость становится постоянной, потому что они уклоняются от освоения навыков самостоятельной жизни.

Диагностика зависимого расстройства личности

  • Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях

Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров.

Врачи диагностируют зависимое расстройство личности, если у людей имеется постоянная и чрезмерная необходимость, чтобы о них заботились, что приводит к покорности и приставучести, о чем свидетельствуют по меньшей мере пять из следующих признаков:

  • Им тяжело принимать повседневные решения, для которых им требуется огромное количество советов и заверений от других людей.

  • Они хотят, чтобы другие несли ответственность за самые важные аспекты их жизни.

  • Им тяжело выражать несогласие с другими, потому что они боятся потерять поддержку или одобрение.

  • Им тяжело начинать проекты самостоятельно, потому что они не уверены в своих суждениях и/или способностях (не потому, что им не хватает мотивации или энергии).

  • Они готовы пойти на многое (например, выполнять неприятные задачи), чтобы получить поддержку от других.

  • Они чувствуют себя некомфортно или беспомощно, когда одиноки, потому что боятся, что не смогут позаботиться о себе.

  • Когда близкие отношения заканчиваются, они испытывают настоятельную необходимость установить новые отношения с тем, кто будет оказывать им помощь и поддержку.

  • Они озабочены страхом быть оставленными и вынужденными сами заботиться о себе.

Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте.

Лечение зависимого расстройства личности

  • Когнитивно-поведенческая терапия

  • Психодинамическая терапия

Общие принципы лечения зависимого расстройства личности аналогичны принципам лечения всех расстройств личности.

Психодинамическая психотерапия и когнитивно-поведенческая терапия, нацеленные на изучении страха независимости и проблем самоутверждения, могут помочь людям с зависимым расстройством личности.

Неясно, помогают ли лекарственные препараты. Иногда антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), могут использоваться для купирования подавленности и тревожности.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.