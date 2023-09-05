Антисоциальное расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей моделью пренебрежения последствиями и правами других.

Люди с антисоциальным расстройством личности ведут себя так, как они хотят, без учета последствий или прав других, не испытывая никаких угрызений совести или чувства вины.

Врачи диагностируют антисоциальное расстройство личности на основе симптомов, в том числе игнорирование последствий и прав других людей, а также использование обмана и/или манипуляции, чтобы получить то, что они хотят.

Антисоциальное расстройство личности трудно поддается лечению, но психотерапия, в которой люди получают вознаграждение за положительные поведенческие изменения, а в некоторых случаях и некоторые лекарственные препараты, могут помочь уменьшить агрессию и импульсивное поведение.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с антисоциальным расстройством личности могут совершать незаконные, обманные, эксплуататорские и безрассудные действия для личной выгоды или удовольствия и без угрызений совести. Они могут:

Обосновывать или рационализировать свое поведение (например, они могут считать, что «неудачники заслуживают проигрыша»)

Винить жертву за глупость или беспомощность

Проявлять равнодушие к эксплуататорским и вредным последствиям своих действий для других

Бездушно игнорируйте права и чувства других, и закон

Оценки распространенности антисоциального расстройства личности варьируются от 2 до 6 % людей в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. У женщин оно встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин. Это расстройство менее распространено в старших возрастных группах, что говорит о том, что люди могут учиться изменять свое поведение со временем.

Другие расстройства также часто присутствуют. Эти нарушения включают:

Причины антисоциального расстройства личности Гены и факторы окружающей среды (например, невзгоды, перенесенные в детстве) способствуют развитию антисоциального расстройства личности. Антисоциальное расстройство личности чаще встречается среди родственников первой степени (родителей, братьев, сестер и детей) людей с этим расстройством, чем среди населения в целом. Риск развития этого расстройства увеличивается как у приемных, так и у биологических детей родителей с этим расстройством. Если у детей развивается расстройство поведения и расстройство дефицита внимания/гиперактивности до того, как им исполнится 10 лет, у них чаще развивается асоциальное расстройство личности во взрослом возрасте. Расстройство поведения представляет собой модель повторяющегося поведения, нарушающего основные права окружающих и/или нормы поведения, соответствующие возрасту. Расстройство поведения может с большей вероятностью развиться в асоциальное расстройство личности, если родители бьют ребенка или не занимаются им, либо проявляют непоследовательность в дисциплинарных мерах или в стиле воспитания (например, переход от теплого отношения и поддержки к холодности и критичности). Равнодушие к боли других людей в раннем детстве связано с антисоциальным поведением в позднем подростковом возрасте.

Симптомы антисоциального расстройства личности Равнодушие к другим Люди с антисоциальным расстройством личности могут выражать свое пренебрежение к другим и к закону путем уничтожения собственности, преследования других или краж. Они могут обманывать, эксплуатировать, мошенничать или манипулировать людьми, чтобы получить то, что они хотят, — будь то деньги, власть, секс или личное удовлетворение. Они могут использовать псевдоним для достижения своих целей. Люди с этим расстройством часто не испытывают угрызений совести или вины за то, что они сделали. Они могут обосновывать свои действия, обвиняя тех, кого они обидели (например, думая, что они этого заслуживают), или тем, что так заведено (например, считая, что жизнь несправедлива). Они полны решимости не дать собой помыкать и добиваться того, что, по их мнению, для них лучше, любой ценой; такое поведение может быть следствием постоянного недоверия к другим. Люди с антисоциальным расстройством личности не имеют сочувствия к другим и могут быть презрительными или безразличными к чувствам, правам и страданиям других. Импульсивное поведение (импульсивность) Люди с антисоциальным расстройством личности, как правило, импульсивны. Они испытывают трудности с планированием наперед и с учетом последствий для себя или для других. В результате они могут делать следующее: Внезапно менять место проживания, отношения или работу (без запланированного нахождения других)

Водить автомобиль слишком быстро и/или водить автомобиль, находясь в состоянии опьянения, что иногда приводит к дорожно-транспортным происшествиям

Потреблять чрезмерное количество алкоголя или принимать незаконные наркотики

Совершать преступные деяния Люди с антисоциальным расстройством личности часто легко провоцируются и физически агрессивны, потому что они испытывают проблему с контролем импульсов, и они не могут оценить влияние своих действий на других. У них более короткая продолжительность жизни, чем среди населения в целом. Безответственность Люди с антиобщественным расстройством личности часто социально и финансово безответственны. В результате они могут делать следующее: Не искать работу, даже при наличии возможностей

Не оплачивать свои счета или взятые кредиты

Не оплачивать содержание ребенка Другие симптомы: Эти люди могут быть очень убежденными, самоуверенными или высокомерными. Они могут быть очаровательными, убедительными и настойчивыми в попытках получить то, что хотят.

Диагностика антисоциального расстройства личности Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров. Врачи диагностируют антисоциальное расстройство личности, когда люди постоянно пренебрегают правами других, что выражается, по крайней мере, тремя из следующих видов поведения: Они игнорируют закон, что проявляется неоднократным совершением действий, представляющими основание для ареста.

Они обманывают, что проявляется в постоянной лжи, использовании псевдонимов или мошенничестве с другими для личной выгоды или удовольствия.

Они действуют импульсивно и не планируют свои действия заранее.

Они легко провоцируются или агрессивны, что проявляется в постоянном участии в драках или нападении на других.

Они безрассудно игнорируют свою безопасность и/или безопасность других.

Они постоянно действуют безответственно, что проявляется в том, что они уходят с работы, не имея планов на получение другой работы или не оплачивая счета.

Они не чувствуют угрызений совести, что проявляется безразличием или обоснованием причинения вреда или плохого обращения с другими. Антисоциальное расстройство личности диагностируется только у людей в возрасте 18 лет и старше.