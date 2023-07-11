Фетишизм — это использование неодушевленных предметов (фетиша) в качестве предпочтительного способа достичь полового возбуждения. Фетишистское расстройство возникает, когда повторяющееся, интенсивное сексуальное возбуждение от неодушевленного предмета или во время концентрации на части тела, не являющейся половым органом (например, стопа), приносит значительные страдания, существенным образом мешает ежедневному функционированию или наносит вред или может нанести вред другому человеку.

Фетишизм — это одна из форм парафилии.

Люди с фетишами могут получать сексуальное стимулирование и удовлетворение различными способами, например, следующими:

ношение нижнего белья другого человека;

ношение одежды из каучука или кожи;

держание, поглаживание или вдыхание запаха объектов, таких, как туфли на высоких каблуках;

Если сексуальное возбуждение возникает в основном в результате ношения одежды противоположного пола (то есть переодевания), а не использования одежды каким-то другим способом, парафилия считается трансвестизмом.

Люди с фетишистским расстройством могут быть неспособными на половой акт без своего фетиша. Фетиш может заменять стандартную сексуальную активность с партнером или быть использован в сексуальных отношениях с согласным на это партнером. Необходимость в фетише может быть настолько интенсивной и обязательной, что она становится всепоглощающей и разрушительной в жизни человека. Но у большинства людей с фетишем их поведение не удовлетворяет критериям расстройства, потому что оно не приносит значительные страдания, не мешает повседневному функционированию и не наносит вред другим.