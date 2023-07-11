Трансвестизм предполагает повторяющееся, интенсивное половое возбуждение от переодевания в одежду противоположного пола. Трансвестическое расстройство — это трансвестизм, который причиняет существенное страдание или существенно мешает заниматься повседневной деятельностью.

У большинства людей, переодевающихся в одежду противоположного пола, трансвестическое расстройство отсутствует. Можно сказать, что у них скорее трансвестизм, чем трансвестическое расстройство.

Врачи диагностируют трансвестическое расстройство только в том случае, если люди сильно угнетены или не могут нормально функционировать из-за своего желания переодеться в одежду противоположного пола или из-за влияния на другие области их жизни за счет времени и расходов, затрачиваемых на переодевание в одежду противоположного пола.

Не существует достоверно эффективных лекарственных препаратов от этого расстройства, но психотерапия, при необходимости, может помочь людям принять себя такими, как они есть, и контролировать поведение, которое может вызвать проблемы в их жизни.

Трансвестизм — это форма фетишизма (одежда — это фетиш), который является видом парафилии в самых крайних формах. При трансвестизме (переодевании) мужчина предпочитает носить женскую одежду, или, что встречается реже, женщина предпочитает носить мужскую одежду. Это может быть связано с тем, что у женщин более широкий диапазон одежды, который считается совместимым с полом. Однако у них нет внутреннего ощущения принадлежности к противоположному полу или желания сменить пол, как у некоторых людей с тяжелой гендерной дисфорией. Однако у мужчин, которые переодеваются в одежду противоположного пола, могут быть чувства гендерной дисфории, когда они находятся в стрессе или переживают потерю.

Термин «люди, переодевающиеся в одежду противоположного пола» обычно используется для обозначения людей с трансвестизмом. Трансвестит является менее приемлемым термином и считается оскорбительным. Переодевание в одежду противоположного пола само по себе не считается психическим расстройством. Переодевание в одежду противоположного пола происходит как у гетеросексуальных, так и у гомосексуальных мужчин, и гораздо реже у женщин. Небинарные люди, которые одеваются в одежду, обычно связанную с другим врожденным полом, обычно не занимаются «переодеванием в одежду противоположного пола» в целях сексуального возбуждения.

Гетеросексуальные мужчины, переодевающиеся в женскую одежду, обычно начинают это делать в позднем детстве. Это поведение связано, по крайней мере, первоначально с интенсивным сексуальным возбуждением.

Однако люди, переодевающиеся в одежду противоположного пола, могут это делать по причинам, отличным от сексуальной стимуляции, например, чтобы уменьшить беспокойство, расслабиться или, в случае мужчин-трансвеститов, поэкспериментировать с женской стороной своей в целом мужской личности.

У некоторых мужчин, которые переодевались в одежду противоположного пола только в подростковом возрасте и в возрасте от двадцати до тридцати лет, гендерная дисфория развивается в более позднем возрасте (иногда в возрасте более 50 или 60 лет). Они могут стремиться изменить свое тело посредством приема гормонов и хирургического вмешательства с целью коррекции половых органов (смена пола).

Переодевание в одежду представителей другого пола может не вредить половым отношениям пары, если партнер идет на контакт. В таких случаях мужчины, переодевающиеся в одежду противоположного пола, с разрешения своего партнера могут вступать в половые отношения частично или полностью в одежде женщины.

Если партнер не идет на контакт, люди, переодевающиеся в одежду противоположного пола, могут чувствовать беспокойство, депрессию, вину и стыд за свое желание переодеться в одежду другого пола. В ответ на эти чувства эти мужчины часто очищают свой гардероб от женской одежды. За этой очисткой гардероба могут последовать дополнительные циклы накапливания женской одежды, париков и средств макияжа с еще большим чувством вины и стыда, за которыми следуют дальнейшие очистки.

Диагностика трансвестического расстройства Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи диагностируют трансвестическое расстройство, когда Люди неоднократно и интенсивно возбуждаются от переодевания в одежду противоположного пола, и возбуждение выражается в фантазиях, сильных порывах или поведении.

В результате люди испытывают сильные страдания или не могут вести повседневную деятельность (на работе, в семье или во взаимодействии с друзьями).

Это состояние длится у них 6 месяцев и более. У большинства людей, переодевающихся в одежду противоположного пола, отсутствует трансвестическое расстройство. При постановке диагноза трансвестического расстройства врач указывает, есть ли у человека фетиш или аутогинефилия (возбуждение мужчины при мыслях о себе или представлении себя в качестве женщины).