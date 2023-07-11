Сексуальный мазохизм включает действия, при которых человек испытывает половое возбуждение от унижения, избиения, связывания или иного насилия. Расстройство сексуального мазохизма — это сексуальный мазохизм, который причиняет значительное страдание или существенно мешает заниматься повседневной деятельностью.
Сексуальный мазохизм — это одна из форм парафилии. У большинства людей с мазохистскими наклонностями отсутствует расстройство сексуального мазохизма.
Некоторая степень садизма и мазохизма обычно присутствует в качестве ролевых игр в здоровых половых отношениях, и для этого часто ищутся взаимно совместимые партнеры. Например, использование шелкового шарфа для связывания или мягкое шлепанье во время сексуальных отношений являются обычной практикой при согласии обоих партнеров и не считаются садомазохистскими атрибутами.
Большинство людей, занимающихся мазохистской деятельностью, открыто принимают участие в БДСМ (бондаж-доминация-садизм-мазохизм). Большинство из них взаимодействуют с партнером, который выразил свое согласие, у которого может быть сексуальный садизм (то есть, который испытывает половое возбуждение от причинения физических или психологических страданий другому человеку). В таких отношениях унижение и избиение просто разыгрывается между участниками, знающими, что это игра, и фактическое унижение или травмы тщательно избегаются, часто путем использования заранее оговоренного «стоп-слова». Тем не менее, некоторые мазохисты со временем увеличивают тяжесть своей активности и могут прекратить использовать свое безопасное слово в качестве способа защиты себя, что может привести к серьезной травме или смерти.
Напротив, расстройство сексуального мазохизма включает следующие факторы:
Люди подавлены своим поведением или не способны функционировать в связи со своим поведением.
Действия приводят к серьезному телесному или психологическому вреду и даже смерти, что может произойти при асфиксиофилии.
Человек живет с этим расстройством в течение 6 месяцев или более.
Лечение мазохизма не требуется, если человек не испытывает значительного угнетения или страданий в результате своего поведения. Тем не менее, в некоторых случаях может быть полезным использование комбинации когнитивно-поведенческой терапии и антиандрогенных препаратов (которые блокируют действие тестостерона).
Асфиксиофилия (аутоэротическое удушение)
Асфиксиофилия считается подтипом расстройства сексуального мазохизма. Люди с асфиксиофилией частично душат или сдавливают себе горло посредством петли на шее во время мастурбации, или они позволяют это делать своему партнеру.
Обычно люди используют предметы одежды (как шарфы или нижнее белье) в качестве петли. Они могут привязать петлю к объекту в комнате (например, дверной ручке или стойке кровати). Цель — добиться временного снижения поступления кислорода в мозг в момент оргазма для усиления половой разрядки, но такое действие может случайно привести к повреждению мозга или смерти.