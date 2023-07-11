Сексуальный мазохизм включает действия, при которых человек испытывает половое возбуждение от унижения, избиения, связывания или иного насилия. Расстройство сексуального мазохизма — это сексуальный мазохизм, который причиняет значительное страдание или существенно мешает заниматься повседневной деятельностью.

Сексуальный мазохизм — это одна из форм парафилии. У большинства людей с мазохистскими наклонностями отсутствует расстройство сексуального мазохизма.

Некоторая степень садизма и мазохизма обычно присутствует в качестве ролевых игр в здоровых половых отношениях, и для этого часто ищутся взаимно совместимые партнеры. Например, использование шелкового шарфа для связывания или мягкое шлепанье во время сексуальных отношений являются обычной практикой при согласии обоих партнеров и не считаются садомазохистскими атрибутами.

Большинство людей, занимающихся мазохистской деятельностью, открыто принимают участие в БДСМ (бондаж-доминация-садизм-мазохизм). Большинство из них взаимодействуют с партнером, который выразил свое согласие, у которого может быть сексуальный садизм (то есть, который испытывает половое возбуждение от причинения физических или психологических страданий другому человеку). В таких отношениях унижение и избиение просто разыгрывается между участниками, знающими, что это игра, и фактическое унижение или травмы тщательно избегаются, часто путем использования заранее оговоренного «стоп-слова». Тем не менее, некоторые мазохисты со временем увеличивают тяжесть своей активности и могут прекратить использовать свое безопасное слово в качестве способа защиты себя, что может привести к серьезной травме или смерти.

Напротив, расстройство сексуального мазохизма включает следующие факторы:

Люди подавлены своим поведением или не способны функционировать в связи со своим поведением.

Действия приводят к серьезному телесному или психологическому вреду и даже смерти, что может произойти при асфиксиофилии.

Человек живет с этим расстройством в течение 6 месяцев или более.

Лечение мазохизма не требуется, если человек не испытывает значительного угнетения или страданий в результате своего поведения. Тем не менее, в некоторых случаях может быть полезным использование комбинации когнитивно-поведенческой терапии и антиандрогенных препаратов (которые блокируют действие тестостерона).