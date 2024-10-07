Психические заболевания — общий обзор

Во многих странах с 1950-х годов имело место движение за предоставление людям с психическими заболеваниями ухода, который поддерживал бы их способность жить в собственном доме, а не в учреждении (перевод стационарных больных на амбулаторный уход). Это движение стало возможным благодаря разработке эффективных лекарственных препаратов, предоставлению лечения психических расстройств в общественных учреждениях, когда это целесообразно с медицинской точки зрения, вовлечению различных типов медицинских работников и более благожелательному отношению к людям с психическими заболеваниями со стороны широкой общественности.

Препараты для лечения психических заболеваний стали более эффективными, и в результате потребность в госпитализации или длительной госпитализации снизилась. Многие люди с психическими заболеваниями, которые поступают в больницу, выписываются в течение нескольких дней и продолжают получать уход в реабилитационных центрах дневного пребывания.

Члены семьи также могут поддерживать психиатрическую помощь в рамках своего сообщества. Исследования показали, что некоторые взаимодействия между человеком с тяжелым психическим заболеванием и членами его семьи могут положительно или отрицательно повлиять на психическое заболевание. Были разработаны методы семейной терапии, включающие членов семьи и предотвращающие необходимость повторного помещения людей с хроническими психическими заболеваниями в специальное лечебное учреждение.

Важную роль в реинтеграции в общество человека с психическим заболеванием играют различные типы медицинских работников. Разработаны новые подходы к лечению, которые помогают обеспечить безопасность людей с хроническими серьезными психическими заболеваниями, например, активное внебольничное лечение (АВЛ). АВЛ использует коллектив, состоящий из социальных работников, специалистов по реабилитации, консультантов, медицинских сестер и психиатров. Этот коллектив предоставляет индивидуальные услуги для лиц с серьезными психическими заболеваниями, которые не могут или не хотят обращаться к врачу или в клинику за помощью. Услуги предоставляются в собственном доме больного или недалеко от него, например, в близлежащих ресторанах, парках или магазинах.

Тем не менее, перевод стационарных больных на амбулаторный уход также сталкивался со множеством проблем. Замена лечения и защита от причинения вреда себе или другим, которые могут быть предоставлены в учреждениях, требует большого количества ресурсов здравоохранения, при этом достаточные ресурсы не всегда доступны. Поэтому многие больные не могут получить необходимую им психиатрическую помощь и поддержку в виде пищи, жилья и других услуг, которые могут им потребоваться. Люди часто не имеют доступа к медицинской помощи или уязвимы в отношении бездомности.

Когда человек с ранее перенесенным серьезным психическим заболеванием снова заболевает, могут возникнуть трудности с надлежащим лечением. В некоторых местах законы не позволяют людям, которые психически больны, но не представляют опасности для себя или общества, получать лечение лекарственными препаратами или быть госпитализированными против их воли. Несмотря на то, что эти законы защищают гражданские права людей, они затрудняют предоставление необходимой психиатрической помощи, особенно людям, психические заболевания которых не вызывают у них осознания того, что они больны, или которые начинают вести себя крайне иррационально в отсутствие лечения. Люди, у которых болезнь снова возникает вне больницы, иногда становятся бездомными или могут быть арестованы правоохранительными органами за аномальное поведение.