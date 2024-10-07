Психические заболевания — общий обзор

Психические (психиатрические или психологические) расстройства включают нарушения мышления, эмоциональные нарушения и/или нарушения поведения. Небольшие нарушения в этих аспектах жизни встречаются часто, но когда такие нарушения приносят человеку большие душевные страдания и/или мешают повседневной жизни, они считаются психическими заболеваниями. Последствия психического заболевания могут быть продолжительными или временными.
Хотя в понимании и лечении психических заболеваний были достигнуты огромные успехи, предрассудки вокруг них сохраняются, и доступ к медицинскому обслуживанию иногда не такой, как при общих соматических заболеваниях. Например, люди с психическим заболеванием могут чувствовать, что они не могут рассказать кому-либо о своих симптомах или заболевании, либо что вину за их заболевание могут возлагать на них.
Причины психических заболеваний
В настоящее время полагают, что психические заболевания вызваны сложным взаимодействием таких факторов, как:
Генетика
Биологические (физические факторы)
Психологические
Экологические (включая социальные и культурные факторы)
Исследования показали, что во многих психических заболеваниях большую роль играет генетика. Часто психическое заболевание возникает у людей, генетика которых делает их уязвимыми к таким болезням. Эта уязвимость в сочетании с жизненными стрессами, такими как трудности в семейной жизни или на работе, может привести к развитию психического заболевания.
Кроме того, многие эксперты считают, что нарушение регуляции химических мессенджеров в головном мозге (нейромедиаторов) может способствовать психическим расстройствам. Методы визуализации головного мозга, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), часто показывают изменения, происходящие в мозге людей с психическим заболеванием. Таким образом, многие психические расстройства, по-видимому, имеют биологический компонент, подобно расстройствам, которые считаются неврологическими (такими как болезнь Альцгеймера). Тем не менее, остается неясным, являются ли изменения, наблюдаемые при медицинской визуализации, причиной или следствием психического расстройства.
Диагностика психических заболеваний
Психическое заболевание не всегда можно четко отличить от нормального поведения. Например, может быть сложно отличить нормальное чувство скорби от депрессии у людей, которые перенесли значительную потерю, такую как смерть супруга или ребенка, потому что в обоих случаях возникает грусть и подавленное состояние.
Подобным образом бывает сложно принять решение о диагнозе тревожного расстройства у людей, которые беспокоятся и находятся в состоянии стресса из-за выматывающей работы или личных обстоятельств, потому что большинство людей испытывают эти чувства в то или иное время.
Разницу между наличием определенных личностных черт (например, добросовестность или любовь к порядку) и наличием расстройства личности (например, обсессивно-компульсивного расстройства личности) бывает трудно определить.
Таким образом, психическое здоровье и психическое заболевание лучше рассматривать как совокупность тесно связанных между собой явлений во времени. Любое разграничение, как правило, основано на:
тяжести симптомов;
продолжительности симптомов;
том, как сильно симптомы влияют на повседневную жизнь человека.
Классификация психических заболеваний
В 1980 году Американская ассоциация психиатров опубликовала третье издание «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам» (DSM-III), обозначив первую попытку диагностирования психических заболеваний через стандартизированные определения и критерии. Последнее издание, DSM-5-TR, опубликованное в 2022 г., предлагает систему классификации, которая пытается разделить психические заболевания на диагностические категории на основе описаний симптомов (то есть, что люди говорят и делают как отражение того, что они думают и чувствуют) и течения болезни.
Международная классификация болезней, редакция 11 (МКБ-11), которая была впервые опубликована Всемирной организацией здравоохранения в 2019 г., использует диагностические категории, подобные указанным в DSM-5-TR. Данное сходство свидетельствует о том, что диагнозы отдельных психических заболеваний стандартизируются и гармонизируются во всем мире.
Социальная поддержка
Каждому необходима социальная сеть, чтобы удовлетворить нашу потребность в заботе, одобрении и эмоциональной поддержке, особенно в периоды стресса. Исследования показали, что сильная социальная поддержка может значительно способствовать излечению от общих соматических заболеваний и психических заболеваний. В некоторых сообществах изменения в обществе уменьшили традиционную поддержку, ранее предлагаемую членами семьи, соседями, друзьями и коллегами. В качестве альтернативы во многих сообществах существуют группы самопомощи и группы взаимопомощи. Существует также множество цифровых источников социальной поддержки, таких как виртуальные группы поддержки. Прежде чем присоединиться к группе лично или онлайн, человек должен изучить группу, чтобы убедиться, что она подходит, получить подтверждение, что ее руководителем является квалифицированный координатор или организация, и что она гарантирует безопасность и конфиденциальность.
Некоторые группы самопомощи, такие, как «Анонимные алкоголики» и «Анонимные наркоманы», делают акцент на аддиктивном поведении. Другие защищают интересы определенных слоев населения, таких как люди с инвалидностью и пожилые люди. Третьи, такие, как Национальный альянс помощи психически больным, оказывают поддержку членам семей больных с тяжелыми психическими заболеваниями.
Перевод на амбулаторное лечение
Во многих странах с 1950-х годов имело место движение за предоставление людям с психическими заболеваниями ухода, который поддерживал бы их способность жить в собственном доме, а не в учреждении (перевод стационарных больных на амбулаторный уход). Это движение стало возможным благодаря разработке эффективных лекарственных препаратов, предоставлению лечения психических расстройств в общественных учреждениях, когда это целесообразно с медицинской точки зрения, вовлечению различных типов медицинских работников и более благожелательному отношению к людям с психическими заболеваниями со стороны широкой общественности.
Препараты для лечения психических заболеваний стали более эффективными, и в результате потребность в госпитализации или длительной госпитализации снизилась. Многие люди с психическими заболеваниями, которые поступают в больницу, выписываются в течение нескольких дней и продолжают получать уход в реабилитационных центрах дневного пребывания.
Члены семьи также могут поддерживать психиатрическую помощь в рамках своего сообщества. Исследования показали, что некоторые взаимодействия между человеком с тяжелым психическим заболеванием и членами его семьи могут положительно или отрицательно повлиять на психическое заболевание. Были разработаны методы семейной терапии, включающие членов семьи и предотвращающие необходимость повторного помещения людей с хроническими психическими заболеваниями в специальное лечебное учреждение.
Важную роль в реинтеграции в общество человека с психическим заболеванием играют различные типы медицинских работников. Разработаны новые подходы к лечению, которые помогают обеспечить безопасность людей с хроническими серьезными психическими заболеваниями, например, активное внебольничное лечение (АВЛ). АВЛ использует коллектив, состоящий из социальных работников, специалистов по реабилитации, консультантов, медицинских сестер и психиатров. Этот коллектив предоставляет индивидуальные услуги для лиц с серьезными психическими заболеваниями, которые не могут или не хотят обращаться к врачу или в клинику за помощью. Услуги предоставляются в собственном доме больного или недалеко от него, например, в близлежащих ресторанах, парках или магазинах.
Тем не менее, перевод стационарных больных на амбулаторный уход также сталкивался со множеством проблем. Замена лечения и защита от причинения вреда себе или другим, которые могут быть предоставлены в учреждениях, требует большого количества ресурсов здравоохранения, при этом достаточные ресурсы не всегда доступны. Поэтому многие больные не могут получить необходимую им психиатрическую помощь и поддержку в виде пищи, жилья и других услуг, которые могут им потребоваться. Люди часто не имеют доступа к медицинской помощи или уязвимы в отношении бездомности.
Когда человек с ранее перенесенным серьезным психическим заболеванием снова заболевает, могут возникнуть трудности с надлежащим лечением. В некоторых местах законы не позволяют людям, которые психически больны, но не представляют опасности для себя или общества, получать лечение лекарственными препаратами или быть госпитализированными против их воли. Несмотря на то, что эти законы защищают гражданские права людей, они затрудняют предоставление необходимой психиатрической помощи, особенно людям, психические заболевания которых не вызывают у них осознания того, что они больны, или которые начинают вести себя крайне иррационально в отсутствие лечения. Люди, у которых болезнь снова возникает вне больницы, иногда становятся бездомными или могут быть арестованы правоохранительными органами за аномальное поведение.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный альянс по психическим заболеваниям (National Alliance on Mental Illness, NAMI): национальная организация по охране психического здоровья, которая занимается мотивацией, обучением, поддержкой, а также программами и услугами общественного информирования.