Расстройство ковыряния кожи (экскориация)

При расстройстве ковыряния кожи люди многократно ковыряют свою кожу, травмируя ее.
Люди с расстройством ковыряния кожи могут чувствовать напряжение или тревогу незадолго до того, как они начинают ковырять кожу, и ковыряние кожи может облегчить это ощущение.
Врачи диагностируют расстройство, когда люди ковыряют кожу настолько интенсивно, что это может причинить ей вред, пытаются прекратить или уменьшить ковыряние кожи и не могут, и чувствуют себя весьма угнетенными своим поведением, или их функционирование из-за него ухудшается.
Когнитивно-поведенческая терапия (терапия отмены привычек), специально нацеленная на расстройство ковыряния кожи, и некоторые антидепрессанты или N-ацетилцистеин или мемантин могут помочь уменьшить симптомы.
Люди с этим расстройством неоднократно ковыряют или чешут свою кожу. Они это делают не для того, чтобы удалить пятно или изъян, которые, по их мнению, являются непривлекательными (как люди с телесным дисморфическим расстройством) или нездоровыми. Некоторые люди ковыряют здоровую кожу. Другие ковыряют мозоли, прыщи или коросты.
Ковыряние кожи часто начинается в подростковом возрасте, хотя оно может начаться и в другом возрасте. Этим расстройством в настоящее время страдают от 1 до 2 % населения. Около 75 % из них — женщины.
Симптомы расстройства ковыряния кожи
Методы и области ковыряния варьируются от человека к человеку. У некоторых людей может быть множество болячек или шрамов. У других людей может быть лишь немного шрамов или болячек. С течением времени люди могут менять места, которые они ковыряют.
Некоторые люди ковыряют кожу практически автоматически, не думая об этом. Другие осознают этот процесс в большей степени.
Люди ковыряют свою кожу не потому, что они озабочены своей внешностью (что может быть симптомом телесного дисморфического расстройства). Однако, они могут чувствовать напряжение или тревогу незадолго до того, как они начинают ковырять кожу, и ковыряние кожи может облегчить это ощущение. После этого у них часто возникает чувство удовлетворения.
Ковыряние кожи может сопровождаться многими другими действиями (ритуалами). Люди могут скрупулезно искать определенный вид коросты для ковыряния. Они могут содрать коросту каким-то определенным способом, например, пальцами или используя инструмент, такой как пинцет. Они могут откусить или проглотить коросту после того, как ее оторвут.
Многие люди с расстройством ковыряния кожи также неоднократно выдергивают волосы, кусают ногти, кусают щеки или совершают другие повторные действия в отношении своего тела. Некоторые люди ковыряют кожу у других.
Люди с расстройством ковыряния кожи могут стесняться или стыдиться своей внешности, либо неспособности контролировать свое поведение. Поэтому они могут избегать ситуаций, при которых другие могут увидеть повреждение их кожи. Обычно они не ковыряют кожу в присутствии других, за исключением членов семьи. Многие люди пытаются замаскировать повреждение кожи при помощи одежды или косметики. Люди также могут чувствовать себя угнетенными из-за отсутствия контроля, и они неоднократно пытаются прекратить или уменьшить ковыряние кожи, но не могут этого сделать.
При чрезмерном ковырянии на коже могут возникнуть рубцы, может произойти инфицирование, обильное кровотечение и даже серьезная инфекция кровотока (септицемия).
Многие люди с расстройством ковыряния кожи также страдают другими психическими расстройствами, такими как обсессивно-компульсивное расстройство, расстройство вырывания волос и депрессия.
Симптомы обычно варьируются по своей интенсивности, но могут продолжаться в течение всей жизни.
Диагностика расстройства ковыряния кожи
Обследование врачом, основанное на определенных психиатрических диагностических критериях
Врачи ставят диагноз расстройства ковыряния кожи, основываясь на следующих симптомах:
ковыряние кожи до ее травмирования;
неоднократные попытки прекратить или уменьшить ковыряние кожи;
ощущение значительного угнетения или снижение способности нормально функционировать в связи с поведением ковыряния кожи.
Лечение расстройства ковыряния кожи
Когнитивно-поведенческая терапия (в частности терапия отмены привычек)
Лекарственные препараты
Терапией выбора является когнитивно-поведенческая терапия, в частности терапия отмены привычек, специально нацеленная на лечение расстройства ковыряния кожи. Во время терапии отмены привычек людей с этим расстройством учат делать следующее:
лучше осознавать то, что они ковыряют кожу;
определять ситуации, провоцирующие такое поведение;
использовать стратегии, помогающие им прекратить ковыряние кожи, например, заменяя ковыряние кожи другими действиями (такими как сжимание кулака, вязание или сидение на руках).
И N-ацетилцистеин (NAC), и мемантин воздействуют на глутаматергическую систему и могут уменьшать ковыряние кожи. Лечение селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (один из видов антидепрессантов) или кломипрамином также может быть полезным и может облегчить симптомы любой сопутствующей депрессии или тревожных расстройств.