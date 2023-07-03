Расстройство ковыряния кожи (экскориация)

Методы и области ковыряния варьируются от человека к человеку. У некоторых людей может быть множество болячек или шрамов. У других людей может быть лишь немного шрамов или болячек. С течением времени люди могут менять места, которые они ковыряют.

Некоторые люди ковыряют кожу практически автоматически, не думая об этом. Другие осознают этот процесс в большей степени.

Люди ковыряют свою кожу не потому, что они озабочены своей внешностью (что может быть симптомом телесного дисморфического расстройства). Однако, они могут чувствовать напряжение или тревогу незадолго до того, как они начинают ковырять кожу, и ковыряние кожи может облегчить это ощущение. После этого у них часто возникает чувство удовлетворения.

Ковыряние кожи может сопровождаться многими другими действиями (ритуалами). Люди могут скрупулезно искать определенный вид коросты для ковыряния. Они могут содрать коросту каким-то определенным способом, например, пальцами или используя инструмент, такой как пинцет. Они могут откусить или проглотить коросту после того, как ее оторвут.

Многие люди с расстройством ковыряния кожи также неоднократно выдергивают волосы, кусают ногти, кусают щеки или совершают другие повторные действия в отношении своего тела. Некоторые люди ковыряют кожу у других.

Люди с расстройством ковыряния кожи могут стесняться или стыдиться своей внешности, либо неспособности контролировать свое поведение. Поэтому они могут избегать ситуаций, при которых другие могут увидеть повреждение их кожи. Обычно они не ковыряют кожу в присутствии других, за исключением членов семьи. Многие люди пытаются замаскировать повреждение кожи при помощи одежды или косметики. Люди также могут чувствовать себя угнетенными из-за отсутствия контроля, и они неоднократно пытаются прекратить или уменьшить ковыряние кожи, но не могут этого сделать.

При чрезмерном ковырянии на коже могут возникнуть рубцы, может произойти инфицирование, обильное кровотечение и даже серьезная инфекция кровотока (септицемия).

Многие люди с расстройством ковыряния кожи также страдают другими психическими расстройствами, такими как обсессивно-компульсивное расстройство, расстройство вырывания волос и депрессия.

Симптомы обычно варьируются по своей интенсивности, но могут продолжаться в течение всей жизни.