При расстройстве запаха собственного тела (часто называется синдромом запаха собственного тела) люди одержимы убеждением, что от их тела исходит неприятный, зловонный или противный запах, хотя, на самом деле, это не так.

Люди с расстройством запаха собственного тела считают, что от их тела исходит неприятный запах, даже если это не так. Это убеждение крайне расстраивает их и обычно приводит к снижению способности нормально функционировать, например, мешая им появляться в обществе. Расстройство запаха собственного тела имеет сходство с телесным дисморфическим расстройством и классифицируется как обсессивно-компульсивное расстройство и другие аналогичные расстройства.

Обычно люди с расстройством запаха собственного тела совершают многократно повторяющиеся действия, например, слишком часто принимают душ, чистят зубы или проверяют себя на предмет запаха тела (например, принюхиваясь к себе), в качестве реакции на такую озабоченность. Эти люди часто чрезмерно используют парфюмерию или дезодоранты либо жидкость для полоскания рта, чтобы попытаться скрыть запах, который, по их мнению, исходит от них. Они также могут думать, что другие сидят далеко, прикрывают нос или оценивают их негативно из-за неприятного запаха.

Может быть полезным лечение с помощью селективных ингибиторов обратного захвата серотонина или кломипрамина (разновидность антидепрессантов). Иногда к одному из этих препаратов добавляется атипичный нейролептик (атипичный антипсихотик).

Может быть полезна когнитивно-поведенческая терапия, подобная той, которая используется при телесном дисморфическом расстройстве.