Патологическое накопительство

У людей с патологическим накопительством есть сильная потребность приобретать и сохранять вещи, и они чувствуют себя весьма угнетенными, когда их заставляют с этими вещами расставаться или даже при мысли о том, чтобы с ними расстаться. У людей нет достаточно места для всех предметов, которые они накопили. Жилые площади становятся настолько переполненными и заваленными, что ими нельзя пользоваться в других целях, кроме как для хранения накопленных вещей. Например, груды накопленных газет могут заполнять раковину, лежать на кухонных столешницах, на плите и на полу в кухне, что делает невозможным использование кухни для приготовления пищи.

Патологическое накопление часто мешает нормальной деятельности людей дома, а иногда на работе или в школе. Например, люди с патологическим накопительством могут не пускать других людей, включая членов семьи, друзей и ремонтных рабочих в дом, потому что они стыдятся хлама. Ненужные вещи могут вызывать угрозу пожара и безопасности, или в доме могут развестись паразиты. Некоторые люди понимают, что накопительство представляет проблему, но многие этого не понимают.

При патологическом накопительстве животных люди могут собрать больше домашних животных, чем позволяет их жилая площадь, чем они могут накормить и обеспечить ветеринарным уходом. Они позволяют животным жить в антисанитарных условиях. Часто животные теснят друг друга, теряют вес и/или заболевают. Однако, многие люди с этим расстройством не понимают, что они не обеспечивают достаточного ухода за животными. Патологические накопители животных очень привязаны к своим питомцам и не хотят их отдавать.

Без лечения симптомы обычно продолжаются в течение всей жизни с небольшими изменениями или без изменений.