Патологическое накопительство

При патологическом накопительстве у людей постоянно возникают трудности выбросить или расстаться со своим имуществом, которое они накапливают и которым заполняют жилую площадь до такой степени, что она становится непригодной к использованию.
В отличие от коллекционеров, люди накапливают вещи неорганизованно, и им сложно расстаться с малоценными предметами.
Врачи диагностируют это расстройство, когда люди накапливают слишком много имущества, им сложно расстаться с этим имуществом, и они чувствуют себя весьма угнетенными, или у них снижается способность нормально функционировать в связи с патологическим накопительством.
Может помочь когнитивно-поведенческая терапия и некоторые лекарственные препараты.
Симптомы патологического накопительства часто начинаются в подростковом возрасте. Расстройство может быть сначала легким, но может постепенно обостряться по мере взросления людей, вызывая значительные проблемы к тому моменту, когда люди достигают возраста середины 4-го десятка. Считается, что этим расстройством страдают приблизительно от 2 до 6 % населения. У женщин и мужчин это заболевание встречается с одинаковой частотой.
Диагностика патологического накопительства включают следующее:
У людей с патологическим накопительством есть сильная потребность приобретать и сохранять вещи, и они чувствуют себя весьма угнетенными, когда их заставляют с этими вещами расставаться или даже при мысли о том, чтобы с ними расстаться. У людей нет достаточно места для всех предметов, которые они накопили. Жилые площади становятся настолько переполненными и заваленными, что ими нельзя пользоваться в других целях, кроме как для хранения накопленных вещей. Например, груды накопленных газет могут заполнять раковину, лежать на кухонных столешницах, на плите и на полу в кухне, что делает невозможным использование кухни для приготовления пищи.
Патологическое накопление часто мешает нормальной деятельности людей дома, а иногда на работе или в школе. Например, люди с патологическим накопительством могут не пускать других людей, включая членов семьи, друзей и ремонтных рабочих в дом, потому что они стыдятся хлама. Ненужные вещи могут вызывать угрозу пожара и безопасности, или в доме могут развестись паразиты. Некоторые люди понимают, что накопительство представляет проблему, но многие этого не понимают.
При патологическом накопительстве животных люди могут собрать больше домашних животных, чем позволяет их жилая площадь, чем они могут накормить и обеспечить ветеринарным уходом. Они позволяют животным жить в антисанитарных условиях. Часто животные теснят друг друга, теряют вес и/или заболевают. Однако, многие люди с этим расстройством не понимают, что они не обеспечивают достаточного ухода за животными. Патологические накопители животных очень привязаны к своим питомцам и не хотят их отдавать.
Без лечения симптомы обычно продолжаются в течение всей жизни с небольшими изменениями или без изменений.
Симптомы патологического накопительства
Обследование врачом, основанное на определенных психиатрических диагностических критериях
Врачи проводят различие между расстройством патологического накопительства и временным накоплением вещей и хлама (например, во время получения собственности по наследству), потому что патологическое накопительство сохраняется. Оно отличается от коллекционирования вещей (таких, как книги или статуэтки), потому что патологическое накопительство, в отличие от коллекционирования, неорганизованно и мешает возможности человека использовать захламленные помещения.
Врачи диагностируют патологическое накопительство при следующих симптомах:
У людей постоянно возникают трудности с выбрасыванием или расставанием с вещами, независимо от их фактической ценности.
Люди хранят вещи в основном потому, что считают, что должны делать это, независимо от ценности вещей.
Накопленные вещи захламляют и загромождают места активного проживания (накапливаются не в подвалах или в складских зонах) и препятствуют использованию этих мест по назначению.
Люди чувствуют себя весьма угнетенными при мысли об избавлении от любой из принадлежащих им вещей, и/или их способность к функционированию (например, на работе, в семье или с друзьями) снижается из-за накопительства.
Лечение патологического накопительства
Когнитивно-поведенческая терапия
Определенные антидепрессанты
Когнитивно-поведенческая терапия, специально направленная на патологическое накопительство, обычно является первым методом лечения. Например, врачи могут попытаться помочь людям выбросить вещи, воздержаться от приобретения новых вещей (если чрезмерное приобретение представляет собой проблему) и принимать лучшие решения.
Поскольку многие люди не желают прекращать патологическое накопительство, врачам может потребоваться использование приемов мотивации, чтобы помочь людям участвовать в лечении.
Некоторым людям может помочь лечение селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС, один из видов антидепрессантов), но в целом СИОЗС более эффективны у людей, которые также страдают другими психическими расстройствами (например, тревожными расстройствами).