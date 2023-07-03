Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)

У людей с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) есть обсессии — мысли, образы или побуждения, которые возникают снова и снова, несмотря на то, что сам человек не желает, чтобы они возникали. Эти обсессии появляются даже, когда люди думают о другом или занимаются другими делами. Также обсессии обычно вызывают сильное угнетение или тревожность. Темы обсессий включают в себя вред (для себя или других), уборку или загрязнение, запрещенные или табуированные мысли (например, агрессивные или сексуальные обсессии) и потребность в симметрии.

Наиболее распространенные обсессии включают следующее:

опасения по поводу загрязнения (например, беспокойство о том, что прикосновение к дверной ручке вызовет болезнь);

сомнения (например, беспокойство о том, что входная дверь не заперта);

беспокойство о том, что предметы неправильно или неровно расположены.

Поскольку обсессии не доставляют удовольствия, люди часто пытаются их игнорировать и/или контролировать.

Компульсии (также именуемые ритуалами) — это один из способов реакции людей на свои обсессии. Например, они могут чувствовать себя одержимыми совершением какого-то действия, неоднократного, целенаправленного и намеренного, чтобы попытаться предотвратить или уменьшить тревогу, вызванную обсессиями.

Наиболее распространенные компульсии включают следующее:

мыть или чистить что-то, чтобы избавиться от загрязнения;

проверять что-либо, чтобы развеять сомнения (например, перепроверять много раз, заперта ли дверь);

считать (например, повторение действия определенное количество раз);

упорядочивать (например, размещение столовой посуды или рабочих предметов в определенном порядке).

Большинство ритуалов, таких как чрезмерно частое мытье рук или повторяющиеся проверки, заперта ли дверь, можно наблюдать. Другие ритуалы, такие как повторяющийся подсчет в уме или тихое бормотание фраз, предназначенных для защиты от опасности, наблюдению не поддаются.

Ритуалы необходимо выполнять точным образом согласно строгим правилам. Ритуалы могут быть, а могут и не быть логически связанными с обсессиями. Когда компульсии логически связаны с обсессиями (например, прием душа, чтобы не быть грязным, или проверка, выключена ли плита, чтобы избежать пожара), они явно излишние. Например, люди могут быть в душе в течение нескольких часов каждый день или всегда проверять плиту 30 раз до выхода из дома. Все обсессии и ритуалы требуют времени. Люди могут ежедневно тратить на них много часов. Они могут вызывать настолько сильное угнетение или мешать заниматься делами до такой степени, что люди становятся недееспособными.

Большинство людей с ОКР имеют как обсессии, так и компульсии.

Большинство людей с ОКР как минимум осознают, что их навязчивые мысли не отражают фактических рисков или реальности, и что их компульсивное поведение избыточно. Однако немногие люди с этим расстройством убеждены, что их обсессии обоснованы, а их компульсии имеют смысл.

Большинство людей с ОКР осознают, что их компульсивное поведение избыточно. Поэтому они могут выполнять свои ритуалы тайно, хотя ритуалы могут занимать по несколько часов каждый день.

В результате симптомов ОКР отношения с другими могут ухудшиться, и люди с ОКР могут хуже учиться в школе, хуже работать или достигать худших результатов в других аспектах повседневной деятельности.

Многие люди с ОКР также страдают другими психическими расстройствами. Примерно у 76 % людей с ОКР также имеется пожизненный диагноз тревожного расстройства, примерно у 41 % имеется пожизненный диагноз большого депрессивного расстройства и у 23–32 % — обсессивно-компульсивного расстройства личности.

Примерно 35–50 % людей с ОКР в какой-то момент испытывают суицидальные мысли, а 10–15 % из них предпринимают попытку самоубийства. Риск попытки самоубийства увеличивается, если у людей с этим расстройством также наблюдается большое депрессивное расстройство (см. Суицидальное поведение).