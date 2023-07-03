Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется обсессиями, компульсиями или и тем, и другим. Обсессии — это повторяющиеся, настойчивые, нежелательные, вызывающие тревогу, навязчивые идеи, образы или побуждения. Компульсии (также называемые ритуалами) — это конкретные или мысленные действия, которые люди чувствуют побуждение постоянно совершать, пытаясь снизить или предотвратить тревогу, вызванную обсессиями.
Много типов обсессивно-компульсивных мыслей и поведения связаны с опасениями по поводу вреда или риска.
Врачи диагностируют расстройство, когда у человека есть обсессии, компульсии или и те, и другие.
Лечение может включать экспозиционную терапию (с профилактикой навязчивых ритуалов) и определенные антидепрессанты (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или кломипрамин).
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) встречается немного чаще среди женщин, чем среди мужчин, и поражает от 1 до 2 % населения. В среднем ОКР начинается в возрасте около 19–20 лет, но в 25 % случаев оно начинается к возрасту 14 лет (см. также Обсессивно-компульсивное расстройство у детей и подростков). До 30 % больных ОКР страдали или страдают тиковым расстройством.
ОКР отличается от психотических расстройств, которые характеризуются потерей контакта с реальностью, хотя в очень незначительном меньшинстве случаев ОКР понимание отсутствует. ОКР также отличается от обсессивно-компульсивного расстройства личности, хотя у людей с этими расстройствами могут быть некоторые схожие характеристики, такие как организованность, надежность или перфекционизм.
Симптомы ОКР
У людей с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) есть обсессии — мысли, образы или побуждения, которые возникают снова и снова, несмотря на то, что сам человек не желает, чтобы они возникали. Эти обсессии появляются даже, когда люди думают о другом или занимаются другими делами. Также обсессии обычно вызывают сильное угнетение или тревожность. Темы обсессий включают в себя вред (для себя или других), уборку или загрязнение, запрещенные или табуированные мысли (например, агрессивные или сексуальные обсессии) и потребность в симметрии.
Наиболее распространенные обсессии включают следующее:
опасения по поводу загрязнения (например, беспокойство о том, что прикосновение к дверной ручке вызовет болезнь);
сомнения (например, беспокойство о том, что входная дверь не заперта);
беспокойство о том, что предметы неправильно или неровно расположены.
Поскольку обсессии не доставляют удовольствия, люди часто пытаются их игнорировать и/или контролировать.
Компульсии (также именуемые ритуалами) — это один из способов реакции людей на свои обсессии. Например, они могут чувствовать себя одержимыми совершением какого-то действия, неоднократного, целенаправленного и намеренного, чтобы попытаться предотвратить или уменьшить тревогу, вызванную обсессиями.
Наиболее распространенные компульсии включают следующее:
мыть или чистить что-то, чтобы избавиться от загрязнения;
проверять что-либо, чтобы развеять сомнения (например, перепроверять много раз, заперта ли дверь);
считать (например, повторение действия определенное количество раз);
упорядочивать (например, размещение столовой посуды или рабочих предметов в определенном порядке).
Большинство ритуалов, таких как чрезмерно частое мытье рук или повторяющиеся проверки, заперта ли дверь, можно наблюдать. Другие ритуалы, такие как повторяющийся подсчет в уме или тихое бормотание фраз, предназначенных для защиты от опасности, наблюдению не поддаются.
Ритуалы необходимо выполнять точным образом согласно строгим правилам. Ритуалы могут быть, а могут и не быть логически связанными с обсессиями. Когда компульсии логически связаны с обсессиями (например, прием душа, чтобы не быть грязным, или проверка, выключена ли плита, чтобы избежать пожара), они явно излишние. Например, люди могут быть в душе в течение нескольких часов каждый день или всегда проверять плиту 30 раз до выхода из дома. Все обсессии и ритуалы требуют времени. Люди могут ежедневно тратить на них много часов. Они могут вызывать настолько сильное угнетение или мешать заниматься делами до такой степени, что люди становятся недееспособными.
Большинство людей с ОКР имеют как обсессии, так и компульсии.
Большинство людей с ОКР как минимум осознают, что их навязчивые мысли не отражают фактических рисков или реальности, и что их компульсивное поведение избыточно. Однако немногие люди с этим расстройством убеждены, что их обсессии обоснованы, а их компульсии имеют смысл.
Большинство людей с ОКР осознают, что их компульсивное поведение избыточно. Поэтому они могут выполнять свои ритуалы тайно, хотя ритуалы могут занимать по несколько часов каждый день.
В результате симптомов ОКР отношения с другими могут ухудшиться, и люди с ОКР могут хуже учиться в школе, хуже работать или достигать худших результатов в других аспектах повседневной деятельности.
Многие люди с ОКР также страдают другими психическими расстройствами. Примерно у 76 % людей с ОКР также имеется пожизненный диагноз тревожного расстройства, примерно у 41 % имеется пожизненный диагноз большого депрессивного расстройства и у 23–32 % — обсессивно-компульсивного расстройства личности.
Примерно 35–50 % людей с ОКР в какой-то момент испытывают суицидальные мысли, а 10–15 % из них предпринимают попытку самоубийства. Риск попытки самоубийства увеличивается, если у людей с этим расстройством также наблюдается большое депрессивное расстройство (см. Суицидальное поведение).
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Диагностика ОКР
Обследование врачом, основанное на определенных психиатрических диагностических критериях
Врачи ставят диагноз обсессивно-компульсивного расстройства на основании симптомов: наличия обсессий, компульсий или и тех, и других. Обсессии или компульсии отличаться минимум одним из следующих факторов:
отнимают много времени;
вызывают значительное угнетение или ухудшают способность человека функционировать.
Лечение ОКР
Экспозиционная терапия и терапия профилактики ритуалов, часто добавляется когнитивная терапия.
Определенные антидепрессанты
Экспозиционная терапия и терапия профилактики ритуалов (предотвращения реакции) относятся к одному из видов когнитивно-поведенческой терапии и часто эффективны при лечении обсессивно-компульсивного расстройства. Экспозиционная терапия включает постепенное и неоднократное воздействие на людей любых ситуаций или людей, которые вызывают обсессии, ритуалы или дискомфорт. При этом людей просят не выполнять компульсивный ритуал (терапия профилактики ритуалов). При многократном воздействии дискомфорт или тревога постепенно уменьшаются, по мере того как люди узнают, что для уменьшения дискомфорта ритуалы не нужны. Улучшение обычно сохраняется в течение многих лет, возможно, потому что люди, которые освоили этот подход, способны продолжать практиковать его после окончания формального лечения. Когнитивная терапия часто добавляется к экспозиционной терапии и терапии профилактики ритуалов.
Эффективными являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (один из видов антидепрессантов), такие как флуоксетин и кломипрамин (трициклический антидепрессант). Могут потребоваться более высокие дозы, чем обычно используются для лечения депрессии. Многие эксперты полагают, что наилучшим лечением является комбинация экспозиционной терапии и терапии профилактики ритуалов с медикаментозной терапией, особенно при более тяжелых симптомах.
Психодинамическая психотерапия (которая делает акцент на идентификации бессознательных схем в текущих мыслях, чувствах и поведении) и психоанализ в целом не проявили эффективности у лиц с обсессивно-компульсивным расстройством.