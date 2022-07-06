Расстройство избегающего/ограничительного приема пищи

Расстройство избегания/ограничения приема пищи — это нарушение пищевого поведения, которое характеризуется очень небольшим потреблением пищи и/или избеганием потребления определенных продуктов питания. При этом нет искаженного представления о теле (как это происходит при нейрогенной анорексии) или озабоченности имиджем тела (как это происходит при нейрогенной булимии).

Расстройство избегания/ограничения приема пищи может привести к значительному снижению массы тела, замедленному росту у детей, затруднениям при участии в обычных социальных мероприятиях, а иногда и к угрожающему жизни дефициту питательных веществ.

Врачи ставят диагноз на основании характера ограниченного потребления пищи и его последствий после исключения других причин недостаточного приема пищи.

Когнитивно-поведенческая терапия помогает людям с этим расстройством научиться нормально питаться и чувствовать меньше беспокойства относительно того, что они едят.

Точная причина расстройства избегающего/ограничительного приема пищи неизвестна, но могут быть задействованы генетические, психологические и социальные факторы (например, травма, тревожность, аутизм и нарушения развития).

Расстройство избегания/ограничения пищи обычно начинается в детстве и может первоначально напоминать выборочное питание, что часто наблюдается на этом жизненном этапе. Например, дети могут отказаться употреблять определенные продукты или продукты определенного цвета, консистенции или запаха. Однако выборочное питание обычно включает лишь несколько продуктов, и дети с выборочным питанием в сравнении с детьми с этим расстройством имеют нормальный аппетит, в целом, потребляют достаточное количество пищи и нормально растут и развиваются.

Люди с избеганием/ограничением приема пищи могут не есть, поскольку они теряют интерес к еде или потому что считают, что в результате приема пищи наступают вредные последствия.

Симптомы Люди с расстройством избегания/ограничения приема пищи едят очень мало и/или избегают потребления определенных продуктов питания. Они могут есть так мало, что их вес существенно снижается. Дети с этим расстройством могут не вырасти, как ожидается. Недостаточное питание распространено и может становиться опасным для жизни. Из-за своих проблем с питанием людям с этим расстройством может быть сложно участвовать в нормальной социальной деятельности, такой как, например, прием пищи вместе с другими людьми и поддержание отношений с другими.

Диагностика Обследование врачом;

Анализы для проверки на физические расстройства

Оценка на другие психические расстройства Врачи подозревают наличие расстройства избегания/ограничения приема пищи у людей, которые избегают приема пищи или едят очень мало, и имеют один или несколько из следующих симптомов: значительное снижение массы тела или у детей — замедленный рост;

серьезный дефицит питательных веществ;

потребность в кормлении через зонд или приеме пищевых добавок внутрь;

большие трудности при участии в обычных социальных мероприятиях и взаимодействии с другими людьми;

отсутствие искаженного представления о теле. Когда люди употребляют так мало пищи, что они теряют вес, и у них развивается недостаточность питания, врачи обычно делают анализы на физические расстройства, которые могут вызывать такие проблемы. Такие физические расстройства включают пищевые аллергии, расстройства пищеварительного тракта, нарушающие всасывание пищи (нарушение всасывания) и онкологические заболевания. Врачи также рассматривают другие психические расстройства, иногда приводящие к снижению массы тела, такие как другие нарушения пищевого поведения (в особенности нейрогенную анорексию или нейрогенную булимию), депрессию и шизофрению. Врачи не диагностируют расстройство избегания/ограничения приема пищи, если люди ограничивают потребление пищи, поскольку пища недоступна или такое избегание является частью культурной традиции (например, религиозный пост). Как правило, врачи также не диагностируют расстройство избегания/ограничения приема пищи, если они выявляют в качестве причины другое заболевание или лечение (такое как лучевая терапия или химиотерапия).

Лечение Когнитивно-поведенческая терапия Когнитивно-поведенческую терапию можно использовать для того, чтобы помочь людям с расстройством избегания/ограничения приема пищи научиться нормально питаться. Она может помочь им меньше беспокоиться о том, что они едят.