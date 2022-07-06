Нейрогенная булимия — это нарушение пищевого поведения, которое характеризуется повторяющимся быстрым потреблением большого количества пищи (перееданием), после чего следуют попытки компенсировать употребление излишнего количества пищи (например, очистка организма, голодание или физические упражнения).
Люди очень много едят, затем вызывают у себя рвоту, используют слабительные, сидят на диетах, голодают или прибегают к чрезмерным физическим упражнениям.
Врачи могут предполагать этот диагноз, когда пациент слишком обеспокоен массой своего тела и когда масса его тела сильно колеблется.
Для лечения данного расстройства могут использоваться когнитивно-поведенческая терапия, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (вид антидепрессантов) или комбинация этих видов лечения.
Как и в случае с нейрогенной анорексией, возникновению нейрогенной булимии способствуют наследственные и социальные факторы. Как и при нейрогенной анорексии, большинство людей, страдающих нейрогенной булимией — это молодые девушки, которые чрезмерно озабочены своей фигурой и массой тела.
Нейрогенная булимия распространена в основном среди подростков и молодежи. В тот или иной год нейрогенная булимия развивается у 1 из 100 девушек. Расстройство гораздо менее распространено среди мужчин.
Симптомы нейрогенной булимии
Люди, страдающие нейрогенной булимией, имеют повторяющиеся эпизоды компульсивного переедания. То есть, они съедают гораздо больше еды, чем большинство людей за то же время и в тех же условиях. Жизненные обстоятельства и культура играют важную роль, потому что количество, считающееся излишним при нормальном приеме пищи, может отличаться от количества, считающегося излишним при приеме пищи в праздники.
Часто эмоциональный стресс запускает переедания, что обычно делается в тайне от других. Переедание, обычно сопровождаемое чувством потери контроля, может также происходить, когда человек не голоден, или продолжаться до тех пор, пока не начнет вызывать чувство физического дискомфорта.
Люди склонны есть сладкую пищу с высоким содержанием жира, такую как мороженое или торты. Количество съедаемой пищи не всегда одинаково, и иногда пищевая ценность съеденной пищи достигает нескольких тысяч калорий. Человек может объедаться несколько раз в день.
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Чтобы устранить последствия переедания, больные используют различные способы компенсации:
удаление съеденной пищи из организма, например, вызывая у себя рвоту (самовызванная рвота), принимая слабительные или диуретики (лекарственные препараты, которые заставляют почки выводить больше воды);
строгая диета или голодание;
чрезмерные физические упражнения;
комбинация вышеперечисленного.
Некоторые также принимают диуретики для лечения мнимого вздутия живота.
В отличие от нейрогенной анорексии, вес тела людей, страдающих нейрогенной булимией, обычно колеблется в пределах нормы. Очень мало людей с нейрогенной анорексией страдают избыточным весом или ожирением.
В отличие от компульсивного переедания, при нейрогенной булимии больные пытаются компенсировать чрезмерное питание путем удаления съеденной пищи из организма или другими способами.
Намеренно вызываемая рвота может портить зубную эмаль, быть причиной увеличения слюнных желез, расположенных в щеках (околоушных желез), а также вызывать воспаление пищевода. Вызывая рвоту, можно снизить уровень калия в крови, что является причиной нарушения сердечного ритма. У людей, которые регулярно принимают большое количество ипекакуаны, чтобы вызвать рвоту, из-за нарушения сердечного ритма может наступить внезапная смерть. Изредка во время переедания или очищения организма наступает разрыв желудка или пищевода, что грозит опасными для жизни осложнениями.
Люди с нейрогенной булимией озабочены массой своего тела и фигурой и могут быть недовольны ими. Их самоуважение в большей степени основано на их весе и фигуре.
В отличие от людей, страдающих нейрогенной анорексией, страдающие нейрогенной булимией обычно в большей степени осознают то, что они делают, и чувствуют угрызения совести или вину по этому поводу. Они более склонны рассказывать о своих проблемах врачу или другому человеку. Обычно люди, страдающие нейрогенной булимией, более общительны. Они также более склонны к импульсивному поведению, злоупотреблению наркотиками или алкоголем, а также к депрессии. Они беспокоятся о своем весе и об участии в социальной жизни.
Диагностика нейрогенной булимии
Обследование врачом;
Врачи ставят диагноз нейрогенной булимии, когда люди, в особенности молодые женщины, делают следующее:
Сообщают, что переедают минимум один раз в неделю в течение 3 месяцев и дольше.
Утрачивают контроль во время и после компульсивного переедания.
Компенсируют переедание путем удаления съеденной пищи из организма (например, вызывая у себя рвоту или принимая слабительные), голодая или чрезмерно занимаясь физическими упражнениями.
Выражают явное беспокойство по поводу увеличения массы тела и оценивают себя в значительной степени, исходя из массы и формы тела.
Врачи также проверяют наличие других симптомов, подтверждающих диагноз нейрогенной булимии:
сильные колебания массы тела, особенно при наличии симптомов, указывающих на злоупотребление слабительными средствами (например, диарея и спазмы в животе);
опухшие слюнные железы (в щеках);
шрамы на костяшках пальцев от того, что люди сами себе вызывают рвоту;
разрушение зубной эмали из-за воздействия кислоты желудочного сока;
низкий уровень калия (определяется по анализу крови).
Лечение нейрогенной булимии
Психотерапия
Определенные антидепрессанты
Лечение нейрогенной булимии может включать когнитивно-поведенческую терапию, межличностную психотерапию и прием лекарственных препаратов.
Как правило, используется когнитивно-поведенческая терапия. Целями являются:
мотивировать людей на изменения;
установить и поддерживать регулярный и гибкий график питания;
уменьшить их озабоченность своим весом и фигурой.
Пациенты посещают психотерапевта, индивидуально или в группе, один–два раза в неделю в течение 4–5 месяцев, что в целом составляет 16–20 сеансов. Когнитивно-поведенческая терапия устраняет циклы переедания и очищения организма приблизительно у 30–50 % людей с булимией. Состояние многих других также улучшается; некоторые прекращают терапию ранее или не реагируют на нее. Те, кто улучшает свое состояние, обычно продолжают в нем пребывать.
Межличностная психотерапия является альтернативой, когда недоступна когнитивно-поведенческая терапия. Она помогает людям определять межличностные проблемы, которые могут содействовать нарушению пищевого поведения, и вносить соответствующие изменения. Эта терапия заключается не в том, чтобы рассказывать людям о том, как измениться, не в толковании их поведения и не в прямом воздействии на их нарушение пищевого поведения.
Один из видов антидепрессантов (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) может снизить частоту переедания и рвоты, но насколько эти препараты эффективны в долгосрочной перспективе, неясно. Эти препараты также эффективно лечат тревогу и депрессию, которые распространены среди людей с нейрогенной булимией.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые ресурсы на английском языке, которые могут быть полезными. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Национальная ассоциация по проблемам, связанным с нарушениями пищевого поведения (NEDA): Большая некоммерческая организация, которая предоставляет доступ к инструментам онлайн-скрининга, горячей линии, форумам и различным группам поддержки (в том числе виртуальным)
Национальная ассоциация по проблемам нейрогенной анорексии (ANAD): Доступ к учебным материалам и программам для медицинских работников, а также группам поддержки единомышленников, самопомощи и другим услугам
Национальные институты психического здоровья (National Institutes of Mental Health, NIMH), нарушения пищевого поведения: Информационный центр по вопросам нарушений пищевого поведения, включая статистику о распространенности, брошюры и факты (информация также доступна на испанском языке), кампании по обучению и информированию, а также информацию о соответствующих клинических исследованиях