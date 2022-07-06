Нейрогенная булимия

Люди, страдающие нейрогенной булимией, имеют повторяющиеся эпизоды компульсивного переедания. То есть, они съедают гораздо больше еды, чем большинство людей за то же время и в тех же условиях. Жизненные обстоятельства и культура играют важную роль, потому что количество, считающееся излишним при нормальном приеме пищи, может отличаться от количества, считающегося излишним при приеме пищи в праздники.

Часто эмоциональный стресс запускает переедания, что обычно делается в тайне от других. Переедание, обычно сопровождаемое чувством потери контроля, может также происходить, когда человек не голоден, или продолжаться до тех пор, пока не начнет вызывать чувство физического дискомфорта.

Люди склонны есть сладкую пищу с высоким содержанием жира, такую как мороженое или торты. Количество съедаемой пищи не всегда одинаково, и иногда пищевая ценность съеденной пищи достигает нескольких тысяч калорий. Человек может объедаться несколько раз в день.

Знаете ли Вы, что...

Чтобы устранить последствия переедания, больные используют различные способы компенсации:

удаление съеденной пищи из организма, например, вызывая у себя рвоту (самовызванная рвота), принимая слабительные или диуретики (лекарственные препараты, которые заставляют почки выводить больше воды);

строгая диета или голодание;

чрезмерные физические упражнения;

комбинация вышеперечисленного.

Некоторые также принимают диуретики для лечения мнимого вздутия живота.

В отличие от нейрогенной анорексии, вес тела людей, страдающих нейрогенной булимией, обычно колеблется в пределах нормы. Очень мало людей с нейрогенной анорексией страдают избыточным весом или ожирением.

В отличие от компульсивного переедания, при нейрогенной булимии больные пытаются компенсировать чрезмерное питание путем удаления съеденной пищи из организма или другими способами.

Намеренно вызываемая рвота может портить зубную эмаль, быть причиной увеличения слюнных желез, расположенных в щеках (околоушных желез), а также вызывать воспаление пищевода. Вызывая рвоту, можно снизить уровень калия в крови, что является причиной нарушения сердечного ритма. У людей, которые регулярно принимают большое количество ипекакуаны, чтобы вызвать рвоту, из-за нарушения сердечного ритма может наступить внезапная смерть. Изредка во время переедания или очищения организма наступает разрыв желудка или пищевода, что грозит опасными для жизни осложнениями.

Люди с нейрогенной булимией озабочены массой своего тела и фигурой и могут быть недовольны ими. Их самоуважение в большей степени основано на их весе и фигуре.

В отличие от людей, страдающих нейрогенной анорексией, страдающие нейрогенной булимией обычно в большей степени осознают то, что они делают, и чувствуют угрызения совести или вину по этому поводу. Они более склонны рассказывать о своих проблемах врачу или другому человеку. Обычно люди, страдающие нейрогенной булимией, более общительны. Они также более склонны к импульсивному поведению, злоупотреблению наркотиками или алкоголем, а также к депрессии. Они беспокоятся о своем весе и об участии в социальной жизни.