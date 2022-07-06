Нейрогенная анорексия может принимать слабую и транзиторную или тяжелую и постоянную формы.

Первыми признаками развития нейрогенной анорексии могут быть едва заметно повышенная озабоченность диетой и массой тела у человека с незначительным избыточным весом. Увлеченность и обеспокоенность проблемой лишней массы тела усиливаются по мере того, как люди худеют. Даже когда люди становятся чересчур худыми, они могут все равно жаловаться на то, что чувствуют себя толстыми, отрицать наличие проблем, не беспокоиться из-за чрезмерной потери массы тела и обычно сопротивляются лечению. Они продолжают пытаться сбросить массу тела даже, когда друзья и члены семьи убеждают их, что они худые или предупреждают их, что они становятся слишком худыми. Люди с нейрогенной анорексией воспринимают любой набор веса, как неприемлемый факт неспособности к самоконтролю.

Анорексия фактически подразумевает отсутствие аппетита, но большинство людей, страдающих нейрогенной анорексией, на самом деле все время голодны. Многие из них не теряют аппетита до тех пор, пока не будут сильно истощены.

Кроме того, люди с этим расстройством сильно озабочены едой. Например, они могут делать следующее:

Вместо того, чтобы есть, они изучают диеты и считают калории.

Они тайно делают запасы, прячут или выбрасывают пищу.

Они могут собирать рецепты.

Они могут готовить изысканные блюда для других.

От 30 до 50 % всех людей, страдающих нейрогенной анорексией, переедают и/или принимают слабительное или вызывают рвоту. Другие же просто ограничивают количество съедаемой еды. Они также часто лгут о количестве съеденной еды, скрывают то, что сами себе вызывают рвоту, а также предпочитают не распространяться о своих специфических пищевых предпочтениях. Некоторые люди также принимают диуретики (лекарственные препараты, которые вынуждают почки выводить больше воды из организма) для снятия мнимого вздутия живота, а также пытаясь сбросить массу тела.

У большинства женщин с нейрогенной анорексией прекращаются менструации (иногда даже до того, как они существенно сбросят массу тела). Люди с нейрогенной анорексией могут потерять интерес к сексу.

Обычно у людей с нейрогенной анорексией наблюдается низкая частота сердечных сокращений, пониженное артериальное давление, низкая температура тела, волосы на их теле могут стать мягкими и тонкими, или на теле и на лице могут появиться лишние волосы. Ткани организма разбухают из-за скопления жидкости (это именуется отеком). Люди обычно отмечают вздутие живота, расстройство органов брюшной полости и запоры.

Намеренно вызываемая рвота может портить зубную эмаль, быть причиной увеличения слюнных желез, расположенных в щеках (околоушных желез), а также вызывать воспаление пищевода.

У людей, больных анорексией, часто бывает депрессия.

Даже когда люди становятся очень худыми, они обычно продолжают вести активный образ жизни и часто чрезмерно увлекаются тренировками в целях контроля массы тела. Симптомов, по которым можно распознать нехватку питательных веществ в организме человека до того, как он станет истощенным, мало.

Гормональные изменения, происходящие вследствие нейрогенной анорексии, включают в себя значительное снижение уровня эстрогена (у женщин), тестостерона (у мужчин) и тироидного гормона, а также повышенный уровень кортизола.

Если люди начинают очень плохо питаться, это, скорее всего, влияет на все основные органы тела. Может снизиться плотность костной ткани, что увеличивает риск возникновения остеопороза.

Как распознать нейрогенную анорексию?

Резкое или значительное снижение массы тела может быть причиной опасных для жизни проблем. Наиболее опасны проблемы с сердцем, а также проблемы, связанные с нарушением баланса жидкости и электролитов (таких, как натрия, калия и хлорида) в организме.

Сердце становится слабее и перекачивает меньшее количество крови.

Сердечный ритм может нарушиться.

Люди могут страдать от обезвоживания и становятся склонными к обморокам.

Уровень калия и натрия в крови может снизиться.

Преднамеренный вызов рвоты, прием слабительных и диуретиков могут усугубить ситуацию. Вследствие нарушения сердечного ритма может наступить внезапная смерть.