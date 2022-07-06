Нейрогенная анорексия — это нарушение пищевого поведения, которое характеризуется постоянным стремлением к похудению, искаженным представлением о своем теле, чрезмерной боязнью ожирения, ограничением употребления пищи, приводящему к существенно низкой массе тела.
Нейрогенная анорексия обычно начинается в подростковом возрасте и более свойственна девушкам.
Люди, страдающие нейрогенной анорексией, несмотря на постоянное снижение веса, все время сидят на диетах, одержимы мыслями о еде и отрицают, что у них есть проблема.
Сильная или быстрая потеря массы тела может повлечь за собой опасные для жизни последствия.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов, а также проводят осмотр и делают анализы для выявления нежелательных последствий чрезмерной потери массы тела.
Методы лечения, особо сосредоточенные на возвращении к нормальной массе тела и нормальному употреблению пищи (как например, индивидуальная и семейная психотерапия), могут помочь.
Нейрогенная анорексия обычно начинается у подростков или молодых лиц, она редко начинается до полового созревания или после 40 лет. В течение жизни у 4 % женщин может развиться нейрогенная анорексия. Нейрогенная анорексия встречается реже среди мужчин. Однако легкие формы расстройства могут быть не учтены в этой статистике.
В районах, где действительно наблюдается дефицит продуктов, нейрогенная анорексия — достаточно редкое явление.
Существует два типа нейрогенной анорексии:
Ограничивающий тип: Люди ограничивают количество употребляемой ими пищи, но они регулярно не переедают и не удаляют съеденную пищу из организма, например, вызывая у себя рвоты (самовызванная рвота) или принимая слабительные. Некоторые выполняют чрезмерное количество физических упражнений.
Тип компульсивного переедания / удаления пищи из организма: Люди ограничивают потребление пищи, но также регулярно переедают и/или удаляют потребленную пищу из организма.
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Причины нейрогенной анорексии
Причины развития нейрогенной анорексии неизвестны. Были выявлены некоторые факторы риска, кроме женского пола.
Важную роль в развитии нейрогенной анорексии играют генетические факторы и факторы среды (социальные факторы). Желание быть стройным часто встречается во многих обществах, и ожирение может считаться непривлекательным. Даже дети, которые еще не достигли подросткового возраста, знакомы с этим отношением общества к ожирению, и более половины девочек предподросткового возраста сидят на диетах или пытаются контролировать массу своего тела другим способом. Тем не менее, лишь у небольшого процента таких девочек развивается нейрогенная анорексия.
Вероятно, причина развития нейрогенной анорексии в другом, например, в психологической уязвимости. Многие люди, у которых развивается это расстройство, относятся к среднему или высшему социально-экономическому классу, педантичны и подвержены компульсивности, имеют очень высокие стандарты достижения целей и успеха.
Симптомы нейрогенной анорексии
Нейрогенная анорексия может принимать слабую и транзиторную или тяжелую и постоянную формы.
Первыми признаками развития нейрогенной анорексии могут быть едва заметно повышенная озабоченность диетой и массой тела у человека с незначительным избыточным весом. Увлеченность и обеспокоенность проблемой лишней массы тела усиливаются по мере того, как люди худеют. Даже когда люди становятся чересчур худыми, они могут все равно жаловаться на то, что чувствуют себя толстыми, отрицать наличие проблем, не беспокоиться из-за чрезмерной потери массы тела и обычно сопротивляются лечению. Они продолжают пытаться сбросить массу тела даже, когда друзья и члены семьи убеждают их, что они худые или предупреждают их, что они становятся слишком худыми. Люди с нейрогенной анорексией воспринимают любой набор веса, как неприемлемый факт неспособности к самоконтролю.
Анорексия фактически подразумевает отсутствие аппетита, но большинство людей, страдающих нейрогенной анорексией, на самом деле все время голодны. Многие из них не теряют аппетита до тех пор, пока не будут сильно истощены.
Кроме того, люди с этим расстройством сильно озабочены едой. Например, они могут делать следующее:
Вместо того, чтобы есть, они изучают диеты и считают калории.
Они тайно делают запасы, прячут или выбрасывают пищу.
Они могут собирать рецепты.
Они могут готовить изысканные блюда для других.
От 30 до 50 % всех людей, страдающих нейрогенной анорексией, переедают и/или принимают слабительное или вызывают рвоту. Другие же просто ограничивают количество съедаемой еды. Они также часто лгут о количестве съеденной еды, скрывают то, что сами себе вызывают рвоту, а также предпочитают не распространяться о своих специфических пищевых предпочтениях. Некоторые люди также принимают диуретики (лекарственные препараты, которые вынуждают почки выводить больше воды из организма) для снятия мнимого вздутия живота, а также пытаясь сбросить массу тела.
У большинства женщин с нейрогенной анорексией прекращаются менструации (иногда даже до того, как они существенно сбросят массу тела). Люди с нейрогенной анорексией могут потерять интерес к сексу.
Обычно у людей с нейрогенной анорексией наблюдается низкая частота сердечных сокращений, пониженное артериальное давление, низкая температура тела, волосы на их теле могут стать мягкими и тонкими, или на теле и на лице могут появиться лишние волосы. Ткани организма разбухают из-за скопления жидкости (это именуется отеком). Люди обычно отмечают вздутие живота, расстройство органов брюшной полости и запоры.
Намеренно вызываемая рвота может портить зубную эмаль, быть причиной увеличения слюнных желез, расположенных в щеках (околоушных желез), а также вызывать воспаление пищевода.
У людей, больных анорексией, часто бывает депрессия.
Даже когда люди становятся очень худыми, они обычно продолжают вести активный образ жизни и часто чрезмерно увлекаются тренировками в целях контроля массы тела. Симптомов, по которым можно распознать нехватку питательных веществ в организме человека до того, как он станет истощенным, мало.
Гормональные изменения, происходящие вследствие нейрогенной анорексии, включают в себя значительное снижение уровня эстрогена (у женщин), тестостерона (у мужчин) и тироидного гормона, а также повышенный уровень кортизола.
Если люди начинают очень плохо питаться, это, скорее всего, влияет на все основные органы тела. Может снизиться плотность костной ткани, что увеличивает риск возникновения остеопороза.
Резкое или значительное снижение массы тела может быть причиной опасных для жизни проблем. Наиболее опасны проблемы с сердцем, а также проблемы, связанные с нарушением баланса жидкости и электролитов (таких, как натрия, калия и хлорида) в организме.
Сердце становится слабее и перекачивает меньшее количество крови.
Сердечный ритм может нарушиться.
Люди могут страдать от обезвоживания и становятся склонными к обморокам.
Преднамеренный вызов рвоты, прием слабительных и диуретиков могут усугубить ситуацию. Вследствие нарушения сердечного ритма может наступить внезапная смерть.
Диагностика нейрогенной анорексии
Обследование врачом;
Тесты для проверки проблем, вызванных нейрогенной анорексией
Люди не считают, что больны, поэтому сопротивляются обследованиям и лечению. Обычно их приводит к врачу кто-то из родственников, или они обращаются за медицинской помощью по поводу другой проблемы медицинского характера.
Врачи измеряют рост и массу тела и используют результаты для подсчета индекса массы тела (ИМТ). Врачи также спрашивают людей, как они относятся к своему телу и массе тела и есть ли у них другие симптомы. Врачи могут использовать анкеты, разработанные для определения нарушений пищевого поведения.
Врачи также проверяют наличие других заболеваний, которые могут вызвать снижение массы тела или нежелание есть, таких как шизофрения, депрессия, нарушения всасывания пищи (мальабсорбция), злоупотребление амфетаминами и онкологические заболевания.
Нейрогенную анорексию можно заподозрить, если у человека наблюдается:
Ограничение питания, приводящее к низкой массе тела, обычно с ИМТ менее 17 (или у детей с ИМТ менее 5-го процентиля для их возраста или менее ожидаемого, основываясь на предыдущем росте — см. Карты физического развития Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC))
Боязнь ожирения
Искаженный образ тела и/или отрицание того, что у них есть серьезное расстройство
Нейрогенная анорексия может быть диагностирована у детей и подростков, у которых нет снижения массы тела, но которые не растут как ожидается, поскольку ограничивают потребление пищи.
Врачи также проводят осмотр и направляют пациента на анализ крови и мочи для определения последствий снижения массы тела и недостаточного питания. Для выявления снижения плотности костной ткани проводится анализ плотности костной ткани. Для выявления нарушений сердечного ритма может быть выполнена электрокардиограмма (ЭКГ).
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Прогноз при нейрогенной анорексии
Без лечения около 10 % людей, страдающих тяжелой формой анорексии, умирают. Если симптомы легкие и не распознаны, тяжелые осложнения встречаются редко.
После лечения у пациентов с нейрогенной анорексией могут быть следующие исходы:
Около половины людей снова набирают большую часть или весь вес, который они сбросили, а гормональные и другие физические проблемы, связанные с расстройством, исчезают.
Состояние примерно одной четверти людей немного улучшается (они набирают часть сброшенной массы тела), но эти люди также могут периодически возвращаться к старым пищевым привычкам (рецидив).
Оставшаяся четверть имеет частые рецидивы и продолжает сталкиваться с физическими и психическими проблемами, связанными с расстройством.
Дети и подростки, получающие лечение нейрогенной анорексии, с большей вероятностью выздоравливают и имеют меньше нежелательных эффектов, чем взрослые.
Лечение нейрогенной анорексии
Меры, направленные на потребление людьми достаточного количества калорий и питательных веществ.
Психотерапия
Для подростков, семейная терапия
Регулярные обследования
Быстрое восстановление массы тела имеет решающее значение в следующих случаях:
снижение массы тела было быстрым или тяжелым;
снижение было больше, чем 75 % рекомендованной массы тела.
Людям с нейрогенной анорексией может потребоваться госпитализация для обеспечения потребления достаточного количества калорий и питательных веществ. Прием твердой пищи — это лучший метод лечения, но иногда назначают жидкие пищевые добавки. В редких случаях, когда люди с этим расстройством сильно недоедают или сопротивляются приему пищи, их приходится кормить при помощи трубки, вставленной в желудок через нос и горло (назогастральный зонд).
Врачи также лечат проблемы, которые могли возникнуть вследствие нейрогенной анорексии. Например, если плотность костной ткани снижена, пациентам назначают добавки с содержанием кальция и витамина D.
Во время пребывания в стационаре пациент получает психиатрическую помощь, а также консультации по вопросам питания. Госпитализация также полезна в том плане, что люди покидают привычную обстановку, что способствует искоренению вредных пищевых привычек и поведения. Таким образом удается кардинально изменить ситуацию. Однако большинство пациентов лечатся амбулаторно.
Часто используется психотерапия, уделяющая особое внимание установлению нормальных привычек питания и достижения нормального веса. Такая терапия включает индивидуальную и семейную психотерапию. Обычно терапия проводится в течение 1 года после того, как пациент набрал сброшенный вес. Она может продолжаться до 2 лет.
В ситуации с подростками полезна семейная терапия. Благодаря семейной терапии отношения между членами семьи могут улучшиться, и родители лучше понимают, как помочь подростку набрать сброшенную массу тела.
Психотерапия наиболее эффективна у подростков, которые страдают от расстройства менее 6 месяцев.
Психотерапия особенно важна, так как многие люди, страдающие нейрогенной анорексией, несколько неохотно лечатся или набирают вес.
Лечение также подразумевает периодический врачебный осмотр. Лечение часто требует участия команды медицинских работников, включая консультации диетолога, который предложит конкретную программу питания или предоставит информацию о количестве калорий, необходимых для восстановления нормальной массы тела.
Не существует специальных лекарственных препаратов для лечения нейрогенной анорексии. Однако некоторые препараты, используемые для лечения других психических расстройств, например, оланзапин, могут помочь людям набрать вес.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые ресурсы на английском языке, которые могут быть полезными. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Национальная ассоциация по проблемам, связанным с нарушениями пищевого поведения (NEDA): Большая некоммерческая организация, которая предоставляет доступ к инструментам онлайн-скрининга, горячей линии, форумам и различным группам поддержки (в том числе виртуальным)
Национальная ассоциация по проблемам нейрогенной анорексии (ANAD): Доступ к учебным материалам и программам для медицинских работников, а также группам поддержки единомышленников, самопомощи и другим услугам
Национальные институты психического здоровья (National Institutes of Mental Health, NIMH), нарушения пищевого поведения: Информационный центр по вопросам нарушений пищевого поведения, включая статистику о распространенности, брошюры и факты (информация также доступна на испанском языке), кампании по обучению и информированию, а также информацию о соответствующих клинических исследованиях