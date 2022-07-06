Компульсивное переедание

Во время эпизода переедания такие люди съедают гораздо больше пищи, чем большинство людей за то же время и в тех же условиях. Жизненные обстоятельства и культура играют важную роль, потому что количество, считающееся излишним при нормальном приеме пищи, может отличаться от количества, считающегося излишним при приеме пищи в праздники. Во время и после переедания люди чувствуют, как будто они утратили контроль над собой, и расстраиваются из-за этого. Люди, страдающие компульсивным перееданием, не компенсируют переедание путем удаления съеденной пищи из организма (путем рвоты, злоупотребления слабительными, диуретиками или клизмами), чрезмерно интенсивными физическими упражнениями или голоданием. Переедание происходит эпизодически, в отличие от постоянного переедания.

Люди с компульсивным перееданием также могут выполнять следующее:

есть намного быстрее, чем обычно;

есть вплоть до ощущения некомфортного чувства сытости;

съедать большое количество еды, когда они не голодны;

есть в одиночку из-за стеснения;

испытывать отвращение, депрессию или чувство вины после переедания.

Люди, страдающие компульсивным перееданием, угнетены своим состоянием, особенно если пытаются похудеть. Такие люди более склонны к депрессии или тревоге в сравнении с теми людьми, у которых нет этого расстройства. Кроме того, люди с ожирением и компульсивным перееданием, обычно больше озабочены формой тела, массой тела или и тем, и другим, чем люди, которые не страдают компульсивным перееданием.