Компульсивное переедание — это нарушение пищевого поведения, которое характеризуется потреблением большого количества пищи (перееданием), сопровождаемое чувством утраты контроля. После переедания человек не предпринимает попыток компенсировать потребление излишнего количества пищи, например, освободив тело от излишней пищи (не вызывает рвоту, не принимает слабительное).
Компульсивное переедание более свойственно людям, страдающим излишним весом или ожирением.
Люди с этим расстройством быстро съедают большое количество пищи, но не прибегают к приему слабительных и не вызывают рвоту, при этом они чувствуют себя чрезвычайно расстроенными из-за своего поведения.
Врачи ставят диагноз на основании того, как люди описывают свою ситуацию.
Лечение направлено на то, чтобы помочь людям контролировать компульсивное переедание, и включает когнитивно-поведенческую терапию, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС, один из антидепрессантов) и стимулирующие препараты.
Программы по снижению массы тела, некоторые препараты для снижения массы тела и стимулирующие препараты могут помочь контролировать массу тела.
В целом компульсивное переедание встречается у 3,5 % женщин и 2 % мужчин. Это расстройство более распространено среди людей, имеющих лишнюю массу тела. В некоторых программах по снижению массы тела данное расстройство встречается у 30 % или более людей с ожирением.
Большинство людей, страдающих компульсивным перееданием, страдают лишним весом или ожирением, а расстройство заставляет их потреблять больше калорий, чем необходимо. В отличие от них, большинство людей с нейрогенной булимией имеют нормальную массу тела, а люди, страдающие нейрогенной анорексией, худые. Люди, страдающие компульсивным перееданием, обычно старше, чем те, кто страдает нейрогенной анорексией или нейрогенной булимией, и почти половина из них — мужчины.
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Симптомы компульсивного переедания
Во время эпизода переедания такие люди съедают гораздо больше пищи, чем большинство людей за то же время и в тех же условиях. Жизненные обстоятельства и культура играют важную роль, потому что количество, считающееся излишним при нормальном приеме пищи, может отличаться от количества, считающегося излишним при приеме пищи в праздники. Во время и после переедания люди чувствуют, как будто они утратили контроль над собой, и расстраиваются из-за этого. Люди, страдающие компульсивным перееданием, не компенсируют переедание путем удаления съеденной пищи из организма (путем рвоты, злоупотребления слабительными, диуретиками или клизмами), чрезмерно интенсивными физическими упражнениями или голоданием. Переедание происходит эпизодически, в отличие от постоянного переедания.
Люди с компульсивным перееданием также могут выполнять следующее:
есть намного быстрее, чем обычно;
есть вплоть до ощущения некомфортного чувства сытости;
съедать большое количество еды, когда они не голодны;
есть в одиночку из-за стеснения;
испытывать отвращение, депрессию или чувство вины после переедания.
Люди, страдающие компульсивным перееданием, угнетены своим состоянием, особенно если пытаются похудеть. Такие люди более склонны к депрессии или тревоге в сравнении с теми людьми, у которых нет этого расстройства. Кроме того, люди с ожирением и компульсивным перееданием, обычно больше озабочены формой тела, массой тела или и тем, и другим, чем люди, которые не страдают компульсивным перееданием.
Диагностика компульсивного переедания
Обследование врачом;
Врачи ставят диагноз компульсивного переедания, когда
Люди сообщают, что переедают минимум один раз в неделю в течение 3 месяцев и дольше.
Переедание сопровождается отсутствием контроля над приемом пищи.
У людей есть типичные симптомы и поведение.
Лечение компульсивного переедания
Психотерапия
Некоторые антидепрессанты и стимулирующие препараты
Возможно, средства для похудения и препараты для подавления аппетита
Возможно, группы самопомощи и традиционные программы по снижению массы тела
Следующие виды лечения могут помочь:
Когнитивно-поведенческая терапия может помочь установить контроль над компульсивным перееданием в течение длительного времени, но почти не помогает в снижении веса.
Межличностная терапия является настолько же эффективной, как и когнитивно-поведенческая терапия, но также почти не помогает в снижении веса.
Стимулирующие препараты (например, используемые для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)) и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (один из антидепрессантов), например, флуоксетин, могут помочь людям прекратить компульсивное переедание на короткий период времени и привести к снижению массы тела.
Средства для похудения (такие как орлистат) или препараты для подавления аппетита (такие как топирамат) могут помочь сбросить вес.
Группы организованной самопомощи, которые основаны на тех же принципах, что и «Анонимные алкоголики» (например, «Анонимные обжоры» или «Анонимная группа помощи зависимым от еды»), широко распространены, но их эффективность не доказана.
Традиционные программы коррекции поведения для снижения массы тела могут помочь людям снизить массу тела и прекратить компульсивное переедание на короткий период времени, но люди склонны возвращаться к компульсивному перееданию.
Может быть проведено хирургическое вмешательство для лечения тяжелой формы ожирения, но его влияние на компульсивное переедание не установлено.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые ресурсы на английском языке, которые могут быть полезными. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Национальная ассоциация по проблемам, связанным с нарушениями пищевого поведения (NEDA): Большая некоммерческая организация, которая предоставляет доступ к инструментам онлайн-скрининга, горячей линии, форумам и различным группам поддержки (в том числе виртуальным)
Национальная ассоциация по проблемам нейрогенной анорексии (ANAD): Доступ к учебным материалам и программам для медицинских работников, а также группам поддержки единомышленников, самопомощи и другим услугам
Национальные институты психического здоровья (National Institutes of Mental Health, NIMH), нарушения пищевого поведения: Информационный центр по вопросам нарушений пищевого поведения, включая статистику о распространенности, брошюры и факты (информация также доступна на испанском языке), кампании по обучению и информированию, а также информацию о соответствующих клинических исследованиях