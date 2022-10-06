Общие сведения о заболеваниях, связанных с употреблением психоактивных веществ

Лекарственные препараты и другие вещества являются неотъемлемой частью повседневной жизни для многих людей, независимо от того, используются они в разрешенных законом медицинских или в рекреационных целях (см. таблицу Препараты, используемые в медицинских и рекреационных целях).
Неправильное использование и другие нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, могут возникать при приеме препаратов, которые непосредственно активируют систему вознаграждения головного мозга, из-за вызываемого ими чувства удовольствия. Приятные ощущения варьируются в зависимости от препарата. Препараты делятся на 10 различных классов на основании различных эффектов, которые они вызывают в организме:
Кофеин
Каннабис (включая марихуану и синтетические каннабиноиды)
Галлюциногены (включая ЛСД, фенциклидин, псилоцибин, 3,4-метилендиоксиметамфетамин [МДМА])
Летучие вещества (например, растворители краски и определенные виды клея)
Опиоиды (включая фентанил, морфин и оксикодон)
Стимуляторы (в том числе амфетамины и кокаин)
Прочие (в том числе анаболические стероиды и другие вещества, которыми часто злоупотребляют)
Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, могут развиваться независимо от того, получен ли лекарственный препарат законным путем, является ли он социально приемлемым и имеет ли одобренное медицинское применение (рецептурный или безрецептурный). Подробное обсуждение конкретных препаратов и их эффектов представлено в других разделах Справочника.
Если речь идет об использовании веществ, ограниченных в обращении, и наркотических препаратов, часто используется термин «наркотики». Этот термин относится к лекарственным препаратам, которые вызывают потерю чувствительности, чувство онемения и сонливость, особенно к опиоидам (препараты, которые связываются с опиатными рецепторами на клетках). Однако термин «наркотики» также используют в более широком (и не точном) смысле, включая в него незаконные или незаконно используемые препараты.
Лекарственные препараты, которые могу применяться как в медицинских, так и в незаконных целях
Препарат
Медицинское применение
Лечение тревожности и бессонницы
Онемение поверхности тела (в качестве местного анестетика)
Проведение анестезии
Лечение тошноты вследствие рака на поздней стадии и определенных типов детских судорог
Облегчение боли и проведение анестезии
Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, обычно включают модели поведения, в которых человек продолжает использовать вещество, несмотря на проблемы, вызванные его использованием. Также могут наблюдаться физиологические проявления, включая изменения в системе межнейронных связей. Распространенные термины «пристрастие», «злоупотребление» и «зависимость» имеют слишком размытые и изменчивые определения, чтобы быть очень полезными при систематической диагностике; «расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ» является более всеобъемлющим и имеет меньше негативных оттенков.
Лекарственные препараты подразделяются на 10 классов в зависимости от вероятности развития нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ. Такая вероятность называется склонностью к развитию зависимости и определяется комбинацией факторов, в том числе:
как используется препарат;
насколько сильно препарат стимулирует путь вознаграждения в головном мозге;
насколько быстро действует препарат;
способность препарата индуцировать привыкание и/или симптомы абстиненции.
Препараты строгого учета
Для регулирования производства и распространения определенных классов лекарственных препаратов и контролируемых веществ в 1970 году в США был принят Всеобщий закон о профилактике наркомании и контроле за употреблением наркотиков (Закон о веществах, ограниченных в обращении), поправки в который вносились на протяжении многих лет (см. таблицу Некоторые примеры контролируемых веществ*).
Вещества, ограниченные в обращении, сгруппированы в 5 списков (или классов) в зависимости от их потенциала вызывать злоупотребление, от их применения в медицине и безопасности при использовании под наблюдением врача. Препараты списка I считаются самыми опасными и поэтому подлежат наиболее жесткому контролю. Препараты из списка V считаются наименее опасными и широко доступны. Списки штатов и федеральные списки могут отличаться (см. также Списки препаратов Управления по борьбе с наркотиками США).
Некоторые примеры веществ, ограниченных в обращении
Список
Примеры
I*
Катинон (кат) и меткатинон, ГГБ, героин (и некоторые другие опиоиды), ЛСД, марихуана, МДМА, псилоцибин, синтетические каннабиноиды
II
Амфетамины, барбитураты (короткого действия), кокаин, гидрокодон (включая продукты комбинации гидрокодона), гидроморфон, метадон, метилфенидат, морфин и другие сильные опиоидные агонисты, оксикодон, гидрокодон, фенциклидин
III
Анаболические стероиды, барбитураты (промежуточного действия), бупренорфин, дигидрокодеин, дронабинол, кетамин, обезболивающие
Внутривенное вливание
Барбитураты (длительного действия), бензодиазепины, хлоралгидрат, модафинил, мепробамат, пентазоцин, пропоксифен, золпидем
V
Препараты для подавления кашля, содержащие небольшие количества кодеина, прегабалина
* Не подлежат назначению по рецептам.
ГГБ = гамма-гидроксибутират; ЛСД = диэтиламид лизергиновой кислоты; МДМА = метилендиоксиметамфетамин.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Отдел контроля за перепродажей препаратов, содержащих наркотические вещества, Управления по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов Америки (Drug Enforcement Administration (DEA): домашняя страница главного государственного органа США, ответственного за надзор за законным и незаконным использованием веществ, ограниченных в обращении. Содержит ссылки на различные сведения, включая информацию о конкретных препаратах, нормативах и требованиях, а также различные формы и приложения.
Управление по борьбе с наркотиками Соединенных Штатов Америки (DEA), определение списочного статуса препаратов, содержащих наркотические вещества: это ссылка на дополнительную информацию о примерах веществ, ограниченных в обращении, упомянутых в настоящем разделе.