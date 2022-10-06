Общие сведения о заболеваниях, связанных с употреблением психоактивных веществ

Лекарственные препараты и другие вещества являются неотъемлемой частью повседневной жизни для многих людей, независимо от того, используются они в разрешенных законом медицинских или в рекреационных целях (см. таблицу Препараты, используемые в медицинских и рекреационных целях).

Неправильное использование и другие нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, могут возникать при приеме препаратов, которые непосредственно активируют систему вознаграждения головного мозга, из-за вызываемого ими чувства удовольствия. Приятные ощущения варьируются в зависимости от препарата. Препараты делятся на 10 различных классов на основании различных эффектов, которые они вызывают в организме:

Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, могут развиваться независимо от того, получен ли лекарственный препарат законным путем, является ли он социально приемлемым и имеет ли одобренное медицинское применение (рецептурный или безрецептурный). Подробное обсуждение конкретных препаратов и их эффектов представлено в других разделах Справочника.

Если речь идет об использовании веществ, ограниченных в обращении, и наркотических препаратов, часто используется термин «наркотики». Этот термин относится к лекарственным препаратам, которые вызывают потерю чувствительности, чувство онемения и сонливость, особенно к опиоидам (препараты, которые связываются с опиатными рецепторами на клетках). Однако термин «наркотики» также используют в более широком (и не точном) смысле, включая в него незаконные или незаконно используемые препараты.

Таблица Лекарственные препараты, которые могу применяться как в медицинских, так и в незаконных целях Таблица

Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, обычно включают модели поведения, в которых человек продолжает использовать вещество, несмотря на проблемы, вызванные его использованием. Также могут наблюдаться физиологические проявления, включая изменения в системе межнейронных связей. Распространенные термины «пристрастие», «злоупотребление» и «зависимость» имеют слишком размытые и изменчивые определения, чтобы быть очень полезными при систематической диагностике; «расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ» является более всеобъемлющим и имеет меньше негативных оттенков.

Лекарственные препараты подразделяются на 10 классов в зависимости от вероятности развития нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ. Такая вероятность называется склонностью к развитию зависимости и определяется комбинацией факторов, в том числе:

как используется препарат;

насколько сильно препарат стимулирует путь вознаграждения в головном мозге;

насколько быстро действует препарат;

способность препарата индуцировать привыкание и/или симптомы абстиненции.

Препараты строгого учета Для регулирования производства и распространения определенных классов лекарственных препаратов и контролируемых веществ в 1970 году в США был принят Всеобщий закон о профилактике наркомании и контроле за употреблением наркотиков (Закон о веществах, ограниченных в обращении), поправки в который вносились на протяжении многих лет (см. таблицу Некоторые примеры контролируемых веществ*). Вещества, ограниченные в обращении, сгруппированы в 5 списков (или классов) в зависимости от их потенциала вызывать злоупотребление, от их применения в медицине и безопасности при использовании под наблюдением врача. Препараты списка I считаются самыми опасными и поэтому подлежат наиболее жесткому контролю. Препараты из списка V считаются наименее опасными и широко доступны. Списки штатов и федеральные списки могут отличаться (см. также Списки препаратов Управления по борьбе с наркотиками США). Таблица Некоторые примеры веществ, ограниченных в обращении Таблица