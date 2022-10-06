Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Интоксикация относится к немедленному и временному действию определенного препарата. Интоксикация нарушает мыслительную функцию и способность к критическому анализу человека, а также может менять настроение. В зависимости от препарата, человек может испытывать возбуждение, гипертрофированное чувство благополучия (или эйфорию), либо чувствовать себя более спокойным, расслабленным и сонливым по сравнению с обычной ситуацией.

Многие препараты нарушают физическую функцию и координацию, что приводит к падениям и автомобильным авариям. Некоторые препараты вызывают агрессивное поведение, что приводит к дракам. При приеме препаратов в больших количествах (так называемая передозировка) нежелательные явления становятся все более выраженными, возникают серьезные осложнения и иногда риск смерти.

Привыкание означает, что человеку необходимо все большее количество препарата для получения эффекта, изначально вызванного небольшим количеством. У людей может развиться сильное привыкание к таким средствам, как опиоиды и алкоголь.