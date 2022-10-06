Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, обычно включают модели поведения, в которых человек продолжает использовать вещество (например, рекреационный наркотик), несмотря на проблемы, вызванные его использованием.
Соответствующие вещества, как правило, относятся к 10 классам лекарственных препаратов, которые часто вызывают нарушения, связанные с психоактивным веществом:
Кофеин
Каннабис (включая марихуану и синтетические каннабиноиды)
Галлюциногены (включая ЛСД, фенциклидин, псилоцибин, 3,4-метилендиоксиметамфетамин [МДМА])
Летучие вещества (например, растворители краски и определенные виды клея)
Опиоиды (включая фентанил, морфин и оксикодон)
Стимуляторы (в том числе амфетамины и кокаин)
Прочие (в том числе анаболические стероиды и другие вещества, которыми часто злоупотребляют)
Конкретные проявления и лечение интоксикации и синдрома отмены различаются в зависимости от конкретного вещества или класса веществ и обсуждаются в других разделах Справочника.
Распространенные термины «пристрастие», «злоупотребление» и «зависимость» имеют слишком размытые и изменчивые определения, чтобы быть очень полезными при систематической диагностике; «расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ» является более всеобъемлющим и имеет меньше негативных оттенков.
Физиологические эффекты употребления психоактивных веществ
Эти вещества непосредственно активируют систему вознаграждения мозга и вызывают чувство удовольствия. Активация может быть настолько сильной, что люди будут страстно желать вещества. Они могут пренебрегать нормальной деятельностью для получения и использования препарата. Эти вещества также имеют прямые физиологические эффекты, в число которых входят:
Интоксикация
Синдром абстиненции
Психические нарушения, вызванные психоактивным веществом
Интоксикация
Интоксикация относится к немедленному и временному действию определенного препарата. Интоксикация нарушает мыслительную функцию и способность к критическому анализу человека, а также может менять настроение. В зависимости от препарата, человек может испытывать возбуждение, гипертрофированное чувство благополучия (или эйфорию), либо чувствовать себя более спокойным, расслабленным и сонливым по сравнению с обычной ситуацией.
Многие препараты нарушают физическую функцию и координацию, что приводит к падениям и автомобильным авариям. Некоторые препараты вызывают агрессивное поведение, что приводит к дракам. При приеме препаратов в больших количествах (так называемая передозировка) нежелательные явления становятся все более выраженными, возникают серьезные осложнения и иногда риск смерти.
Привыкание означает, что человеку необходимо все большее количество препарата для получения эффекта, изначально вызванного небольшим количеством. У людей может развиться сильное привыкание к таким средствам, как опиоиды и алкоголь.
Синдром абстиненции
Синдром абстиненции (синдром отмены) относится к симптомам, которые развиваются при прекращении приема вещества или значительном снижении дозы по сравнению с обычной. Синдром абстиненции вызывает различные неприятные симптомы, которые варьируются в зависимости от вещества. Синдром абстиненции при отмене некоторых препаратов (например, алкоголя или барбитуратов) может вызвать тяжелое, иногда угрожающее жизни состояние. Большинство людей, которые испытывают синдром абстиненции, знают, что прием большего количества вещества уменьшит их симптомы.
Развитие синдрома абстиненции зависит только от вещества и длительности его использования, а не от наличия у человека нарушения, связанного с употреблением психоактивных веществ, и не от того, используется ли вещество с развлекательной целью или является ли оно незаконным. Некоторые лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, в частности опиоиды, седативные средства и стимуляторы, могут приводить к симптомам абстиненции, даже если они принимаются по законным медицинским показаниям и в течение относительно коротких периодов времени (менее 1 недели для опиоидов).
Лиц, у которых развивались симптомы отмены, ранее называли физически зависимыми от вещества. Однако слово «зависимость» имеет негативный оттенок, предполагающий употребление запрещенных наркотиков, поэтому врачи предпочитают избегать этого термина.
Психические нарушения, вызванные психоактивным веществом
Психические нарушения, вызванные психоактивным веществом, представляют собой психические изменения, вызванные употреблением или отменой вещества, которые напоминают психические расстройства, такие как депрессия, психоз или тревожное расстройство.
Чтобы психическое расстройство считалось вызванным веществом, должно быть известно, что соответствующее вещество может вызывать такое расстройство. Вещества могут относиться к 10 классам лекарственных препаратов, которые часто вызывают нарушения, связанные с веществом:
Кофеин
Каннабис (включая марихуану и синтетические каннабиноиды)
Галлюциногены (включая ЛСД, фенциклидин и псилоцибин)
Летучие вещества (например, растворители краски и определенные виды клея)
Опиоиды (включая фентанил, морфин и оксикодон)
Стимуляторы (в том числе амфетамины и кокаин)
Прочие (в том числе анаболические стероиды и другие вещества, которыми часто злоупотребляют)
Однако многие другие вещества также могут вызывать психические расстройства. Типичные примеры включают антихолинергические препараты и кортикостероиды, которые могут вызывать временные симптомы психоза.
Кроме того, психическое расстройство должно:
возникать в течение 1 месяца после интоксикации или отмены вещества;
вызывать значительные страдания или нарушать функцию;
отсутствовать до использования вещества;
не возникать только во время острого делирия, вызванного веществом;
не продолжаться в течение значительного периода времени.*
*Некоторые нарушения мышления, вызванные алкоголем, летучими веществами или седативными/снотворными средствами, и расстройства восприятия, вызванные галлюциногенами, могут иметь длительный характер.
Медицинская помощь в случае использования веществ с рекреационной целью и незаконного использование веществ
Использование незаконных препаратов, хотя и является проблемой с точки зрения закона, не всегда представляет собой нарушение, связанное с употреблением психоактивных веществ. С другой стороны, разрешенные вещества, такие как алкоголь и отпускаемые по рецепту препараты (и марихуана во все большем числе штатов в США), могут вызывать нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ. Проблемы, связанные с использованием рецептурных и незаконных препаратов, уменьшаются во всех социально-экономических группах.
Употребление наркотиков с развлекательной целью существовало в той или иной форме на протяжении многих веков. Люди употребляли наркотики по целому ряду причин, в том числе:
чтобы изменить или улучшить настроение;
в рамках религиозных обрядов;
чтобы добиться духовного просветления;
чтобы повысить работоспособность.
Люди, которые принимают наркотики с развлекательной целью, могут иногда принимать их в относительно небольших дозах, часто не нанося себе вреда. У потребителей не развивается абстинентный синдром, наркотик не причиняет им физического вреда (по крайней мере, в течение короткого периода времени). Рекреационные наркотики обычно включают опиум, алкоголь, никотин, марихуану, кофеин, галлюциногенные грибы (см. также Отравление грибами [поганками]) и кокаин. Многие рекреационные наркотики считаются «натуральными», потому что их состав близок к растительному происхождению. Они содержат смесь психоактивных веществ с низкой концентрацией, а не изолированные психоактивные вещества.
Рекреационные наркотики можно принимать перорально, вдыхать или вводить в виде инъекции.
Причины нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ
Обычно отмечается прогрессирование от экспериментов до случайного использования, затем до интенсивного применения, а иногда и до нарушения, связанного с употреблением психоактивных веществ. Такое прогрессирование — сложный и лишь отчасти изученный процесс. Он зависит от взаимодействия между препаратом, потребителем и обстановкой.
Препарат
Лекарственные препараты подразделяются на 10 классов в зависимости от вероятности развития нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ. Эта вероятность называется склонностью к развитию зависимости. Склонность к развитию зависимости определяется комбинацией факторов, в том числе:
как используется препарат;
насколько сильно препарат стимулирует путь вознаграждения в головном мозге;
насколько быстро действует препарат;
способность препарата индуцировать привыкание и/или симптомы абстиненции.
Кроме того, скорее всего в первую очередь будут использоваться вещества, которые считаются законными и/или легко доступны, например, алкоголь и табак. Поскольку люди продолжают использовать вещество, им часто кажется, что риск его использования невелик, так что они могут начать увеличивать использование и/или экспериментировать с другими веществами. На восприятие риска также могут влиять социальные и правовые последствия использования.
Во время лечения заболевания либо после хирургических или стоматологических процедур обычно назначают опиоиды. Если пациенты не принимают все назначенное количество, препараты иногда оказываются в руках людей, которые желают использовать их в развлекательных целях. Поскольку использование этих препаратов для не медицинских целей стало большой проблемой, многие поставщики медицинских услуг отреагировали на это следующим образом:
назначением меньших количеств опиоидных препаратов;
рекомендациями безопасного хранения и утилизации любых оставшихся лекарств;
расширением программ возврата рецептурных препаратов.
Потребитель
Факторы потребителей, которые могут предрасполагать к нарушениям, связанным с употреблением вещества, включают:
психологические характеристики;
обстоятельства и заболевания.
Психологические характеристики не являются очевидно веским фактором, хотя люди с низким уровнем самоконтроля (импульсивность) или с поведением, связанным с высокой склонностью к риску и новизне, могут иметь повышенный риск развития нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ. Тем не менее, практически не имеется научных доказательств в поддержку концепции аддиктивной личности, которая была описана некоторыми специалистами по психологии поведения.
Некоторые обстоятельства и сопутствующие заболевания, по-видимому, повышают риск нарушения, связанного с употреблением психоактивных веществ. Например:
Люди, которые грустят, эмоционально расстроены или социально одиноки, могут получить временное облегчение от употребления наркотиков, а это может привести к усилению их использования, а иногда и к нарушению, связанному с употреблением психоактивных веществ.
Люди с другими, не связанными психическими расстройствами, такими как тревожное расстройство или депрессия, подвержены повышенному риску возникновения нарушения, связанного с употреблением психоактивных веществ. (Врачи используют термин «двойной диагноз» для обозначения людей с психическим расстройством и нарушением, связанным с употреблением психоактивных веществ).
При хронической боли пациентам часто требуются опиоиды для ее облегчения. В некоторых случаях у пациентов позже развивается нарушение, связанное с употреблением психоактивных веществ.
Однако у многих из этих пациентов, неопиоидные препараты и другие методы лечения не обеспечивают достаточного облегчения боли и страданий.
Скорее всего, зависимость имеет много причин, некоторые из которых являются генетическими, а другие являются эпигенетическими (влияние поведения и окружающей среды, переносимой генами). Исследования специфических генетических аномалий зависят от конкретного вещества. Исследователи обнаружили несколько биохимических или метаболических различий между людьми, у которых развивается расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, и людьми, у которых оно не развивается.
Условия
Культурные и социальные факторы очень важны для начала и поддержания (или рецидива) употребления психоактивных веществ. Наблюдение за членами семьи (например, родителями, старшими братьями и сестрами) и сверстниками, использующими вещества, повышает риск употребления психоактивных веществ. Среди подростков особенно сильно влияние сверстников (см. Употребление психоактивных веществ у подростков). Пациенты, которые пытаются прекратить употребление психоактивных веществ, считают, что сделать это намного сложнее, если их окружают люди, использующие это вещество.
Врачи могут непреднамеренно навредить, подтолкнув к использованию психоактивных препаратов, чрезмерно назначая их для снятия стресса. Многие социальные факторы, в том числе средства массовой информации, способствуют формированию ожиданий пациентов о том, что лекарства должны использоваться для облегчения всех проблем.
Диагностика нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ
Обследование врачом;
Иногда нарушение, связанное с употреблением психоактивных веществ, диагностируют при обращении пациента к врачу с желанием прекратить употребление препаратов. Другие пытаются скрыть употребление наркотиков, и врачи могут подозревать проблемы с употреблением наркотиков, только если замечают изменения в настроении или поведении человека. Иногда врачи обнаруживают признаки употребления психоактивных веществ во время врачебного осмотра. Например, они могут обнаружить следы от уколов, которые оставляют частые внутривенные инъекции наркотиков. Следы от уколов — небольшие, темные точки (места прокола иглой), окруженные темной или пожелтевшей кожей. Введение наркотиков под кожу вызывает образование круглых рубцов или язв. Пациенты могут объяснять наличие отметин иными причинами, например, частая сдача крови, укусы жуков или травмы.
Медработники также используют другие методы (например, опросники) для выявления нарушения, связанного с употреблением психоактивных веществ. При определенных обстоятельствах врач может назначить анализ мочи или крови для выявления психоактивных веществ.
Диагностические критерии
Диагностические критерии нарушения, связанного с употреблением психоактивных веществ, подразделяются на четыре категории. Лица, у которых в течение 12 меясцев отмечаются два или более перечисленных критериев, считаются страдающими нарушением, связанным с употреблением психоактивных веществ:
Пациент не может контролировать использование вещества.
Использование вещества нарушает способность пациента выполнять свои социальные обязательства.
Пациент использует вещество в физически опасных ситуациях.
У пациента наблюдаются физические признаки использования вещества и/или зависимости.
Неспособность контролировать использование
Пациент берет вещество в больших количествах или на более длительное время, чем планировалось.
Пациент хочет прекратить или уменьшить использование вещества.
Пациент тратит много времени на получение, использование или восстановление от воздействия вещества.
Человек жаждет вещества.
Социальные нарушения
Пациент не выполняет свои основные обязанности на работе, в школе или дома.
Пациент продолжает использовать вещество, даже если оно вызывает (или ухудшает) социальные или межличностные проблемы.
Пациент бросает или сокращает важную социальную, профессиональную или развлекательную деятельность из-за употребления психоактивных веществ.
Рискованное использование
Пациент использует вещество в физически опасных ситуациях (например, во время вождения или в опасных социальных условиях).
Пациент продолжает использовать это вещество, несмотря на то, что он усугубляет медицинскую или психологическую проблему.
Физические симптомы
Привыкание: Пациент должен использовать все большее количество вещества для получения желаемого эффекта.
Синдром абстиненции: Неприятные физические эффекты возникают при прекращении вещества или при его взаимодействии с другим веществом.
Примечание: некоторые лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, в частности опиоиды, седативные/снотворные средства и стимуляторы, могут приводить к симптомам привыкания и/или абстиненции, даже если они принимаются по законным медицинским показаниям и в течение относительно коротких периодов времени (менее 1 недели для опиоидов). Симптомы отмены, которые развиваются после надлежащего медицинского использования препарата, не означают диагноз нарушения, связанного с употреблением психоактивных веществ. Например, если пациенты с сильной болью из-за распространенной злокачественной опухоли становятся зависимыми (психологически и физически) от опиоидов, таких как морфин, симптомы отмены в данном случае не считаются доказательством нарушения, связанного с употреблением психоактивных веществ.
Тяжесть нарушения, связанного с употреблением психоактивных веществ, определяется количеством удовлетворяемых критериев:
Легкая: от 2 до 3 критериев
Средняя: от 4 до 5 критериев
Тяжелая: ≥ 6 критериев
Лечение нарушений, связанных с употреблением психоактивных веществ
Различается в зависимости от вещества и обстоятельств
Лечение зависит от употребляемого наркотика, обычно оно включает консультирование, иногда применение других лекарственных препаратов. Поддержка семьи и группы поддержки помогают желающим прекратить употребление наркотиков.
Нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, получили широкое распространения и являются причиной все большего количества смертей. В ответ на эту растущую эпидемию многие организации внедрили программы по снижению вреда с целью повышения уровня информированности, консультирования и направления на лечение. Их цель — уменьшить вред от употребления наркотиков у тех, кто не может остановиться. Некоторые из них предоставляют услуги единых телефонных горячих линий, которые работают на всей территории страны.
Поскольку совместное использование игл является распространенной причиной ВИЧ-инфекции, гепатита и других инфекционных заболеваний, в рамках некоторых программ по снижению вреда предоставляются чистые иглы и шприцы, чтобы люди не использовали иглы других людей повторно. Эта стратегия помогает уменьшить распространение (и расходы для общества) этих инфекций.