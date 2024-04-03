Расстройства, связанные с ускоренным старением

При прогероидных синдромах процесс старения значительно ускоряется. У пораженных детей развиваются все внешние признаки старения, включая облысение, сутулость, сухость и неэластичность кожи и морщины. Однако, в отличие от нормального старения, яичники или яички не работают, что приводит к стерильности. У девочек отсутствуют менструации. Пораженные такими синдромами дети имеют необычно низкий рост. Поэтому прогероидные синдромы не являются точной моделью ускоренного старения.

Существует несколько прогероидных синдромов. При синдроме Хатчинсона-Гилфорда и синдроме Вернера центральная нервная система, а, следовательно, и способность заниматься многими повседневными занятиями остаются в основном незатронутыми, если только не произойдет инсульт.

Синдром Хатчинсона-Гилфорда (прогерия) Синдром Хатчинсона-Гилфорда начинается в раннем детстве. Его причиной является генетическая аномалия, но обычно он не передается по наследству. Это значит, что у больного генетическая аномалия (мутация) возникает сама по себе. Она вызывает снижение эластичности кожи и образование морщин, облысение и другие проблемы, обычно связанные со старением (например, заболевания сердца, почек и легких, а также остеопороз). Тело не может нормально расти, и поэтому кажется слишком маленьким по сравнению с головой. Большинство детей с синдромом Хатчинсона-Гилфорда умирают в подростковом возрасте. Причиной смерти обычно является сердечный приступ или инфаркт миокарда. Мутация, вызывающая это заболевание, была установлена, и теперь для лечения этого редкого заболевания доступна медикаментозная терапия.