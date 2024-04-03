Расстройства, связанные с ускоренным старением

Прогероидные синдромы — это редкие расстройства, вызывающие преждевременное старение и укорачивающие ожидаемую продолжительность жизни.
Определенные расстройства имеют такие же последствия для организма, как и старение. Ученые исследуют, что происходит при этих расстройствах, чтобы узнать причины старения. Например, они выявляют гены, имеющие дефект при этих расстройствах, и сравнивают их с такими же генами у пожилых людей.
(См. также Общие сведения о процессе старения.)
Прогероидные синдромы
При прогероидных синдромах процесс старения значительно ускоряется. У пораженных детей развиваются все внешние признаки старения, включая облысение, сутулость, сухость и неэластичность кожи и морщины. Однако, в отличие от нормального старения, яичники или яички не работают, что приводит к стерильности. У девочек отсутствуют менструации. Пораженные такими синдромами дети имеют необычно низкий рост. Поэтому прогероидные синдромы не являются точной моделью ускоренного старения.
Существует несколько прогероидных синдромов. При синдроме Хатчинсона-Гилфорда и синдроме Вернера центральная нервная система, а, следовательно, и способность заниматься многими повседневными занятиями остаются в основном незатронутыми, если только не произойдет инсульт.
Синдром Хатчинсона-Гилфорда (прогерия)
Синдром Хатчинсона-Гилфорда начинается в раннем детстве. Его причиной является генетическая аномалия, но обычно он не передается по наследству. Это значит, что у больного генетическая аномалия (мутация) возникает сама по себе. Она вызывает снижение эластичности кожи и образование морщин, облысение и другие проблемы, обычно связанные со старением (например, заболевания сердца, почек и легких, а также остеопороз). Тело не может нормально расти, и поэтому кажется слишком маленьким по сравнению с головой. Большинство детей с синдромом Хатчинсона-Гилфорда умирают в подростковом возрасте. Причиной смерти обычно является сердечный приступ или инфаркт миокарда. Мутация, вызывающая это заболевание, была установлена, и теперь для лечения этого редкого заболевания доступна медикаментозная терапия.
Синдром Вернера
Синдром Вернера (наследственный синдром) начинает развиваться в подростковом или раннем взрослом возрасте. Это вызывает снижение эластичности кожи и образование морщин, облысение и проблемы, связанные со старением, в том числе:
Мышечная атрофия
Онкологические заболевания (включая некоторые типы, которые редко встречаются у других людей)
Синдром Дауна
Синдром Дауна встречается намного чаще, чем прогероидные синдромы. Он также вызывает проблемы, типичные для пожилого возраста, у молодых взрослых людей:
Резистентность к инсулину
Дегенеративные заболевания суставов, например, остеоартрит
Преждевременная смерть
В отличие от прогероидных синдромов, синдром Дауна вызывает значительное повреждение центральной нервной системы. Как правило, он становится причиной умственной отсталости, а в более позднем возрасте — симптомов болезни Альцгеймера. Кроме того, ткань головного мозга, полученная во время аутопсии и исследованная под микроскопом, отличается таким же типом дегенерации, что и ткань головного мозга людей, страдающих болезнью Альцгеймера.