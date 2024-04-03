Общие сведения о процессе старения

Старение — это постепенный, непрерывный процесс естественного изменения организма, который начинается в раннем взрослом возрасте. В раннем среднем возрасте многие функции организма начинают постепенно снижаться.
Люди не становятся старыми или пожилыми в каком-либо определенном возрасте. Традиционно считается, что пожилой возраст начинается с 65 лет. Но причина этого является исторической, а не биологической. Много лет назад возраст 65 лет был выбран в качестве возраста для выхода на пенсию в Германии, первой нации, создавшей пенсионную программу. В 1965 году в США возраст 65 лет был определен как возраст, соответствующий критериям для участия в страховании Medicare. Этот возраст близок к фактическому возрасту выхода на пенсию большинства людей в экономически развитых обществах.
На вопрос, когда человек становится пожилым, можно ответить по-разному.
Хронологический возраст определяется исключительно на основании прошедшего периода времени. Это возраст человека, выраженный в годах. Хронологический возраст имеет ограниченное значение с точки зрения здоровья. Тем не менее, вероятность развития проблем со здоровьем по мере старения возрастает, и именно проблемы со здоровьем, а не нормальное старение являются основной причиной функциональных потерь в пожилом возрасте. Поскольку хронологический возраст помогает спрогнозировать многие проблемы со здоровьем, его используют в юридических и финансовых вопросах.
Под биологическим возрастом понимаются изменения, обычно происходящие в организме с возрастом. Поскольку эти изменения затрагивают некоторых людей раньше, чем других, одни достигают биологического старения в 65 лет, а другие на десять и более лет позже. Однако причинами большинства заметных различий в кажущемся возрасте среди людей одинакового хронологического возраста являются образ жизни, привычки и малозаметные последствия заболеваний, а не различия в самом процессе старения.
Психологический возраст определяется на основании того, как человек себя ведет и ощущает. Например, 80-летний человек, который работает, составляет планы, с нетерпением ждет предстоящих событий и участвует во множестве мероприятий, считается психологически более молодым.
Большинство здоровых и активных людей не нуждаются в помощи гериатра (врача, который специализируется на медицинской помощи лицам пожилого возраста) до тех пор, пока им не исполнится 70, 75 или даже 80 лет. Тем не менее, некоторые люди должны посещать гериатра в более молодом хронологическом возрасте из-за своих заболеваний.
Нормальное старение
Люди часто спрашивают, является ли то, что они испытывают по мере старения, нормальным или нет. Хотя все люди стареют в определенной степени по-разному, некоторые изменения могут быть результатом внутренних процессов, то есть самого старения. Таким образом, такие изменения, хотя и нежелательные, считаются нормальными и иногда называются «подлинным старением». Эти изменения происходят у всех, кто живет достаточно долго, и эта универсальность является частью определения подлинного старения. Эти изменения являются ожидаемыми и, как правило, неизбежными. Например, с возрастом хрусталик глаза становится более толстым, более жестким и менее способным фокусироваться на ближних предметах, таких как печатная продукция (это расстройство называется пресбиопией). Это изменение происходит практически у всех пожилых людей. Таким образом, пресбиопия считается частью нормального старения. Также для описания этих изменений используют термины «обычное старение» и «одряхление».
Не всегда ясно, какие именно процессы составляют нормальное старение. Изменения, происходящие по мере нормального старения, предрасполагают людей к развитию определенных расстройств. Однако иногда люди могут принять меры, чтобы компенсировать эти изменения. Например, пожилые люди чаще теряют зубы. Но регулярное посещение стоматолога, потребление меньшего количества конфет и регулярная чистка и полоскание могут уменьшить вероятность потери зубов. Таким образом, потери зубов можно избежать, несмотря на то что она является распространенной чертой старения.
Кроме того, снижение функций организма, являющееся частью старения, иногда напоминает снижение функций организма, происходящее в результате расстройства. Например, в преклонном возрасте легкое снижение мыслительных способностей является почти поголовным и считается нормальным старением. Это снижение включает повышенные трудности с изучением новых вещей, например, языков, неустойчивость внимания и повышенную забывчивость. Напротив, снижение мыслительных способностей, наблюдаемое при деменции, является гораздо более сильным. Например, люди, находящиеся в процессе нормального старения, могут класть вещи не на свои места или забывать подробности событий, а люди, страдающие деменцией, забывают события полностью. Люди, страдающие деменцией, также испытывают трудности с выполнением нормальных повседневных действий (таких, как вождение автомобиля, приготовление пищи и распоряжение финансами), а также с пониманием окружающих обстоятельств, например, они могут не знать, какой сейчас год или где они находятся. Таким образом, деменция считается расстройством, хотя она и является частой в более позднем периоде жизни. Определенные виды деменции, такие как болезнь Альцгеймера, отличаются от нормального старения также и по другим характеристикам. Например, ткань головного мозга (полученная во время вскрытия) у людей с некоторыми формами деменции, внешне отличается от ткани головного мозга пожилых людей, не страдающих этим заболеванием. Поэтому разница между нормальным старением и деменцией часто является очевидной.
Иногда разница между снижением функций организма, являющимся частью старения, и снижением функций организма, происходящим в результате расстройства, представляется условной. Например, у пожилых людей уровень сахара в крови после употребления углеводов повышается в большей степени, чем у молодых людей. Это повышение считается нормальным старением. Однако если оно превышает определенный уровень, человеку ставится диагноз диабет. В этом случае разница состоит только в степени.
Знаете ли Вы, что...
Здоровое (благополучное) старение
Под здоровым старением понимается откладывание или сокращение нежелательных эффектов старения. Целями здорового старения являются поддержание физического и психического здоровья, предотвращение расстройств и сохранение активности и независимости. Для большинства людей поддержание хорошего состояния здоровья в целом требует все больше усилий с возрастом. Может помочь выработка определенных здоровых привычек, например:
соблюдение сбалансированной диеты;
Отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя
Регулярные физические упражнения
сохранение интеллектуальной активности.
Чем раньше у человека разовьются эти привычки, тем лучше. Однако начать никогда не поздно. Так люди могут в некоторой степени контролировать те процессы, которые происходят с ними по мере старения.
Некоторые данные дают основания полагать, что в США здоровое старение находится на подъеме:
Снижение доли людей в возрасте от 75 до 84 лет, сообщающих о нарушениях
Снижение доли людей в возрасте старше 65 лет, страдающих изнуряющими расстройствами
Увеличение числа самых пожилых людей — людей в возрасте 85 лет и старше, включая тех, которые достигли возраста 100 лет (долгожители)
Предположительная продолжительность жизни
Средняя ожидаемая продолжительность жизни американцев значительно увеличилась за последние сто лет. Ожидалось, что мальчик, родившийся в 1900 г., мог прожить только 46 лет, а девочка — 48 лет. В 2021 г. средняя продолжительность жизни в США для всего населения составила 76 лет. Хотя большую часть этого увеличения можно отнести за счет значительного снижения детской смертности, ожидаемая продолжительность жизни в любом возрасте после 40 лет также значительно увеличилась. Например, 65-летний мужчина теперь может дожить примерно до 83 лет, а 65-летняя женщина — примерно до 86 лет. В целом, женщины живут примерно на 4–5 лет дольше мужчин. Эта разница в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами мало изменилась, несмотря на изменения в образе жизни женщин в конце 20-го и начале 21-го века, включая курение и подверженность большему стрессу.
Хотя средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличилась, максимальная продолжительность жизни, самый старый возраст, до которого может дожить человек, мало изменилась с тех пор, как появились письменные свидетельства. Даже при самом лучшем наборе генов и самом здоровом образе жизни вероятность дожить до 120 лет ничтожно мала. Мадам Жанна Кальман имеет самую длинную документально подтвержденную продолжительность жизни: 122 года (1875—1997 гг.)
На ожидаемую продолжительность жизни оказывают влияние несколько факторов:
Наследственность: Наследственность влияет на предрасположенность человека к расстройствам. Например, человек, унаследовавший гены, которые увеличивают риск развития высокого уровня холестерина, вероятно, проживет более короткую жизнь. Человек, унаследовавший гены, которые защищают от ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний, вероятно, проживет более долгую жизнь. Это является надежным доказательством того, что долголетие, дожитие до возраста 100 лет или старше, является семейной чертой.
Образ жизни: Для того чтобы сохранить свои жизненные функции и избежать заболеваний, следует избегать курения, не злоупотреблять наркотиками и алкоголем, поддерживать здоровую массу тела и здоровое питание и выполнять физические упражнения, а также проходить рекомендованные вакцинации и скрининговые обследования.
Воздействие вредных веществ в окружающей среде: Такое воздействие может укоротить ожидаемую продолжительность жизни даже среди людей с самым лучшим набором генов.
Медицинское обслуживание: Профилактика или лечение расстройств, особенно излечимых (таких, как инфекции и некоторые виды онкологических заболеваний), помогают увеличить ожидаемую продолжительность жизни.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация пенсионеров (American Association of Retired People, AARP): Этот ресурс посвящен вопросам, касающимся людей в возрасте 50 лет и старше (например, здравоохранение, уход и доступ к недорогому и качественному долгосрочному уходу).
Американская федерация исследования проблем старения (American Federation for Aging Research, AFAR): Этот ресурс предоставляет информацию о текущих биомедицинских исследованиях, посвященных поддержке и продвижению здорового старения.
Информация о льготах: Этот ресурс помогает пожилым людям найти местные льготы, на которые они могут иметь право.
Здоровье пожилых людей: этот ресурс Центров по контролю и профилактике заболеваний предоставляет статистические данные о состоянии здоровья американцев в возрасте 65 лет и старше.
Национальный совет по проблемам старения (National Council on Aging) и Национальный институт по проблемам старения (National Institute on Aging): эти ресурсы предоставляют информацию пожилым людям по различным темам, от медицинского обслуживания и питания до ухода за пожилыми людьми и исследований.
Управление по интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями (Administration for Community Living) и Национальная ассоциация региональных агентств по проблемам старения (National Association of Area Agencies on Aging): эти ресурсы предоставляют информацию о независимой жизни для пожилых людей и людей всех возрастов с ограниченными возможностями.