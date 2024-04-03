Общие сведения о процессе старения

Люди часто спрашивают, является ли то, что они испытывают по мере старения, нормальным или нет. Хотя все люди стареют в определенной степени по-разному, некоторые изменения могут быть результатом внутренних процессов, то есть самого старения. Таким образом, такие изменения, хотя и нежелательные, считаются нормальными и иногда называются «подлинным старением». Эти изменения происходят у всех, кто живет достаточно долго, и эта универсальность является частью определения подлинного старения. Эти изменения являются ожидаемыми и, как правило, неизбежными. Например, с возрастом хрусталик глаза становится более толстым, более жестким и менее способным фокусироваться на ближних предметах, таких как печатная продукция (это расстройство называется пресбиопией). Это изменение происходит практически у всех пожилых людей. Таким образом, пресбиопия считается частью нормального старения. Также для описания этих изменений используют термины «обычное старение» и «одряхление».

Не всегда ясно, какие именно процессы составляют нормальное старение. Изменения, происходящие по мере нормального старения, предрасполагают людей к развитию определенных расстройств. Однако иногда люди могут принять меры, чтобы компенсировать эти изменения. Например, пожилые люди чаще теряют зубы. Но регулярное посещение стоматолога, потребление меньшего количества конфет и регулярная чистка и полоскание могут уменьшить вероятность потери зубов. Таким образом, потери зубов можно избежать, несмотря на то что она является распространенной чертой старения.

Кроме того, снижение функций организма, являющееся частью старения, иногда напоминает снижение функций организма, происходящее в результате расстройства. Например, в преклонном возрасте легкое снижение мыслительных способностей является почти поголовным и считается нормальным старением. Это снижение включает повышенные трудности с изучением новых вещей, например, языков, неустойчивость внимания и повышенную забывчивость. Напротив, снижение мыслительных способностей, наблюдаемое при деменции, является гораздо более сильным. Например, люди, находящиеся в процессе нормального старения, могут класть вещи не на свои места или забывать подробности событий, а люди, страдающие деменцией, забывают события полностью. Люди, страдающие деменцией, также испытывают трудности с выполнением нормальных повседневных действий (таких, как вождение автомобиля, приготовление пищи и распоряжение финансами), а также с пониманием окружающих обстоятельств, например, они могут не знать, какой сейчас год или где они находятся. Таким образом, деменция считается расстройством, хотя она и является частой в более позднем периоде жизни. Определенные виды деменции, такие как болезнь Альцгеймера, отличаются от нормального старения также и по другим характеристикам. Например, ткань головного мозга (полученная во время вскрытия) у людей с некоторыми формами деменции, внешне отличается от ткани головного мозга пожилых людей, не страдающих этим заболеванием. Поэтому разница между нормальным старением и деменцией часто является очевидной.

Иногда разница между снижением функций организма, являющимся частью старения, и снижением функций организма, происходящим в результате расстройства, представляется условной. Например, у пожилых людей уровень сахара в крови после употребления углеводов повышается в большей степени, чем у молодых людей. Это повышение считается нормальным старением. Однако если оно превышает определенный уровень, человеку ставится диагноз диабет. В этом случае разница состоит только в степени.