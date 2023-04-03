Неряшливость у пожилых людей

Неряшливость — это неспособность или нежелание пожилых людей удовлетворять свои основные потребности. Она может включать игнорирование личной гигиены, неоплату счетов, несоблюдение чистоты дома, отказ от приема или приготовления пищи (приводит к плохому питанию), отказ от обращения за медицинской помощью при потенциально серьезных симптомах, невыполнение предписаний врача, несоблюдение правильного приема лекарственных препаратов (рецептурных или безрецептурных) и пропуск контрольных визитов к врачу.

Иногда пожилые люди не заботятся о себе. Они не покупают продукты питания, лекарственные препараты или другие необходимые им вещи и не соблюдают правила личной гигиены. Эта называется неряшливостью.

Неряшливость в большей степени характерна для пожилых людей, которые:

живут в одиночестве, изолированно от общества;

страдают расстройством, поражающим память или рассудок (например, болезнь Альцгеймера);

страдают несколькими хроническими заболеваниями;

неправильно принимают лекарственные препараты и другие вещества;

страдают тяжелой депрессией.

Однако некоторые люди не имеют особенных проблем со здоровьем. Неясно, почему такие люди пренебрегают собственными нуждами.

Иногда это выражается в том, что они не следят за чистотой своего тела или одежды, не оплачивают счета или недоедают и страдают от обезвоживания и недостатка питательных веществ. Они могут не пойти к врачу при появлении проблем со здоровьем, потенциально опасных для жизни. Или, если они все же пошли к врачу, могут отказываться от лечения, не покупать лекарства или пропускать последующие приемы. Их дом может находиться в запущенном, опасно ветхом состоянии, его могут населять животные или насекомые-вредители. Иногда неряшливость может представлять угрозу для общественного здравоохранения, например, когда поведение пожилого человека увеличивает риск пожара.

Членам семьи, друзьям и медицинским работникам бывает трудно провести границу между неряшливостью и правом на самостоятельность и частную жизни. Пожилые люди могут совершать обоснованный выбор. Они могут просто решить жить так, как другим кажется нежелательно. Часто социальный работник лучше всего может справиться с такой ситуацией и вмешаться, если поступит сигнал от членов семьи или друзей. Если вмешательство необходимо, можно получить помощь, сделав всего один телефонный звонок. Для начала стоит связаться с основным лечащим врачом пожилого человека. Кроме того, помощь могут оказать службы защиты пожилых людей (Adult Protective Services) или подразделение штата по вопросам старения (номера этих организаций можно получить через службу Eldercare Locator по телефону 800-677-1116), которые занимаются координацией оценок домашней безопасности и помогают пожилым людям получать услуги консультирования, системы экстренного реагирования, направления для получения дополнительных услуг поддержки и при необходимости для госпитализации.