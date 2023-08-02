Фимоз и парафимоз

При фимозе крайняя плоть полового члена сужена настолько, что ее нельзя сдвинуть, чтобы приоткрыть головку полового члена (конический кончик полового члена). Это состояние является нормой у новорожденных и маленьких мальчиков; обычно оно разрешается без медицинского вмешательства примерно к 5 годам. У более взрослых мужчин фимоз может быть вызван длительным раздражением или рецидивирующим воспалением головки полового члена и крайней плоти (баланопостит). Сужение крайней плоти может препятствовать мочеиспусканию и половой жизни и может повышать риск инфекций мочевыводящих путей.

Фимоз Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Обычно для лечения проводится обрезание. Тем не менее, у детей эффективным средством лечения, позволяющим избежать обрезания, является применение кортикостероидного крема 2–3 раза в сутки и периодическое осторожное растягивание крайней плоти. Крем может применяться в течение до 3 месяцев.