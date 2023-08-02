Фимоз и парафимоз могут развиваться только у мужчин, которым не сделано обрезание.
Фимоз
При фимозе крайняя плоть полового члена сужена настолько, что ее нельзя сдвинуть, чтобы приоткрыть головку полового члена (конический кончик полового члена). Это состояние является нормой у новорожденных и маленьких мальчиков; обычно оно разрешается без медицинского вмешательства примерно к 5 годам. У более взрослых мужчин фимоз может быть вызван длительным раздражением или рецидивирующим воспалением головки полового члена и крайней плоти (баланопостит). Сужение крайней плоти может препятствовать мочеиспусканию и половой жизни и может повышать риск инфекций мочевыводящих путей.
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Обычно для лечения проводится обрезание. Тем не менее, у детей эффективным средством лечения, позволяющим избежать обрезания, является применение кортикостероидного крема 2–3 раза в сутки и периодическое осторожное растягивание крайней плоти. Крем может применяться в течение до 3 месяцев.
Парафимоз
При парафимозе оттянутую крайнюю плоть не удается сдвинуть вперед, чтобы закрыть головку полового члена. Это нарушение чаще всего развивается после проведения медицинской процедуры, после которой крайняя плоть была оставлена в состоянии, оттянутом к корню полового члена (например, при катетеризации), либо после очистки полового члена ребенка. Головка полового члена отекает, что повышает давление отведенной к телу полового члена крайней плоти; в результате головка зажимается крайней плотью. Повышающееся давление препятствует циркуляции крови в половом члене; если не сдвинуть крайнюю плоть к кончику полового члена, нарушение притока крови может привести к разрушению тканей полового члена.
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Парафимоз — это неотложное состояние, требующее немедленного лечения. Сразу же после обнаружения этого нарушения сдавливают головку полового члена, давая крайней плоти сместиться вперед к кончику. Если таким образом сместить крайнюю плоть к кончику не удается, проводят анестезию полового члена и затем рассекают крайнюю плоть, чтобы устранить сдавливание. Позднее проводится обрезание.