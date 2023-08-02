Орхит — это инфекция яичек, чаще всего вызываемая вирусом, таким как вирус эпидемического паротита.

Орхит обычно вызывается вирусом.

Яичко пациента отекает и становится болезненным.

Для диагностики орхита необходим медицинский осмотр врачом и анализ мочи.

Лечение орхита включает в себя меры по облегчению боли.

Орхит может возникать при инфекционном поражении придатка яичника; в этом случае нарушение называется эпидидимоорхитом. Если инфекция поражает только яички, нарушение называют орхитом.

Орхит чаще всего вызывается вирусами, обычно — вирусом эпидемического паротита. Изредка орхит вызывается другими инфекционными возбудителями. Приблизительно у 20–25% мужчин с эпидемическим паротитом развивается орхит. В большинстве случаев орхит наблюдается у мальчиков младше 10 лет.

Орхит может поражать одно или оба яичка. С течением времени орхит может вызывать уменьшение яичка, однако снижения выработки мужского гормона тестостерона обычно не происходит. Орхит может приводить к снижению фертильности, особенно если он поражает оба яичка и/или развился после полового созревания. Тем не менее, заболевание редко приводит к бесплодию.

Симптомы орхита У мальчиков или мужчин, заболевших эпидемическим паротитом (свинкой), орхит развивается спустя 4–7 дней после развития опухания слюнных желез. Яичко пациента отекает и становится болезненным. Иногда поражаются оба яичка. Также могут наблюдаться лихорадка, тошнота, головная боль и боль в мышцах.

Диагностика орхита Обследование врачом;

Общие анализы мочи и крови Диагноз орхита обычно устанавливается в ходе врачебного осмотра. Иногда проводятся анализы крови и мочи для выявления вируса эпидемического паротита или других инфекций. Иногда срочно выполняется допплеровская ультрасонография для оценки кровотока к яичкам (с целью исключить перекрут яичка, который требует оказания экстренной помощи).