Нарушения со стороны кожи, затрагивающие половой член

Локальный рак кожи полового члена включают следующие заболевания:

Эритроплазия Кейра

Болезнь Боуэна полового члена

Боуэноидный папулез

Аденокарцинома

Болезнь Педжета соска молочной железы

Эритроплазия Кейра и болезнь Боуэна полового члена проявляются в виде хорошо очерченных участков красноватой бархатной пигментации головки полового члена (эритроплазия Кейра) или беловато-серых утолщенных участков на стволе (болезнь Боуэна), преимущественно у мужчин с обрезанием. Эритроплазия Кейра — это плоскоклеточная карцинома in situ (поверхностный рак кожи) головки полового члена или крайней плоти; болезнь Боуэна полового члена представляет собой плоскоклеточную карциному in situ кожи на теле полового члена.

Боуэноидный папулез проявляется наличием более мелких, часто множественных, разрастаний (папул) на стволе полового члена. Он часто развивается у людей, инфицированных вирусом папилломы человека.

Болезнь Педжета соска​ молочной железы (не путать с костной болезнью Педжета) является редким раком, который может иметь иную локализацию, чем молочные железы, включая половой член.

Чтобы определить тип рака и убедиться в том, что рак не распространился за пределы кожи, врачи извлекают кусочек ткани для исследования (биопсии).

Для удаления рака может быть использован крем с фторурацилом, хирургическая процедура или лазерная терапия. Мужчины с таким заболеванием должны регулярно находиться под наблюдением на предмет рецидива или распространения, поскольку эти очаги могут трансформироваться в более инвазивные виды рака.