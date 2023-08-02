Нарушения со стороны кожи, затрагивающие половой член

Кожа полового члена может быть поражена различными нарушениями. Некоторые нарушения распространяются на кожу всего тела, при этом кожа полового члена поражается вместе с другими участками кожи. Их примерами являются псориаз, красный плоский лишай и себорейный дерматит. Некоторые нарушения затрагивают только половой член или возникают на половом члене раньше, чем на других частях тела. Кожа полового члена также может быть поражена раком.
Инфекции полового члена
Разрастания на половом члене иногда вызываются инфекциями, особенно инфекциями, передающимися половым путем. Примером таких нарушений является сифилис, при котором могут образовываться плоские наросты розового или серого цвета (широкие кондиломы). Кроме того, некоторые вирусные инфекции могут вызывать образование единичных или множественных небольших, твердых, приподнятых над поверхностью кожи наростов (генитальных кондилом, или остроконечных кондилом) или вызвать образование небольших, твердых наростов с вдавлениями посередине (контагиозный моллюск). При чесотке могут наблюдаться небольшие зудящие бугорки.
Красный плоский лишай полового члена
При красном плоском лишае на головке и стволе полового члена наблюдаются небольшие плоские или приподнятые над поверхностью кожи узелки. Они часто вызывают зуд. Иногда на половом члене и деснах образуются болезненные язвочки (так называемый синдром поражения пениса и десен). Красный плоский лишай чаще всего проходит без вмешательства. Лечения не требуется, за исключением случаев, когда зуд причиняет существенные неудобства. Для облегчения зуда применяются кремы с глюкокортикоидами.
Перламутровые папулы полового члена
Перламутровые папулы полового члена — это патологические наросты, образующиеся из ткани сосудов полового члена. Они небольшого размера, и их цвет обычно не отличается от цвета кожи; имеют куполообразную или волоскообразную форму и располагаются на стволе полового члена. Они не причиняют вреда и встречаются часто, примерно у 10% мужчин. Лечения не требуется.
Ксеротический облитерирующий баланит
Ксеротический облитерирующий баланит (также известный как склеротический атрофический лишай) возникает, когда длительное (хроническое) воспаление вызывает затвердение и побеление кожи рядом с кончиком полового члена. Наружное отверстие мочеиспускательного канала часто окружено этой твердой белой тканью, которая со временем начинает препятствовать току мочи и спермы. Воспаление можно облегчить при помощи антибактериальных, кортикостероидных или противовоспалительных кремов, однако если необходимо восстановить проходимость непроходимой уретры, эта процедура должна быть выполнена хирургическим путем.
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Контактный дерматит полового члена
Контактный дерматит часто наблюдается после использования латексного презерватива у мужчин с аллергией на латекс. Обычно наблюдаются красные зудящие пятнышки. Иногда наблюдается повреждение кожи или из кожи вокруг пятнышек начинает выделяться жидкость. Если у мужчины наблюдается это нарушение, то в дальнейшем ему следует пользоваться синтетическими нелатексными презервативами. Презервативы из натуральных материалов не обеспечивают должной защиты от вируса иммунодефицита человека. Если необходимо, для облегчения симптомов может быть применен кортикостероидный крем, например 1%-ный гидрокортизоновый крем (продается в аптеке без рецепта).
Локальный рак (in situ) кожи полового члена
Локальный рак кожи полового члена включают следующие заболевания:
Эритроплазия Кейра
Болезнь Боуэна полового члена
Боуэноидный папулез
Аденокарцинома
Эритроплазия Кейра и болезнь Боуэна полового члена проявляются в виде хорошо очерченных участков красноватой бархатной пигментации головки полового члена (эритроплазия Кейра) или беловато-серых утолщенных участков на стволе (болезнь Боуэна), преимущественно у мужчин с обрезанием. Эритроплазия Кейра — это плоскоклеточная карцинома in situ (поверхностный рак кожи) головки полового члена или крайней плоти; болезнь Боуэна полового члена представляет собой плоскоклеточную карциному in situ кожи на теле полового члена.
Боуэноидный папулез проявляется наличием более мелких, часто множественных, разрастаний (папул) на стволе полового члена. Он часто развивается у людей, инфицированных вирусом папилломы человека.
Болезнь Педжета соска молочной железы (не путать с костной болезнью Педжета) является редким раком, который может иметь иную локализацию, чем молочные железы, включая половой член.
Чтобы определить тип рака и убедиться в том, что рак не распространился за пределы кожи, врачи извлекают кусочек ткани для исследования (биопсии).
Для удаления рака может быть использован крем с фторурацилом, хирургическая процедура или лазерная терапия. Мужчины с таким заболеванием должны регулярно находиться под наблюдением на предмет рецидива или распространения, поскольку эти очаги могут трансформироваться в более инвазивные виды рака.