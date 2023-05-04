Фиброма — это доброкачественное новообразование матки, состоящее из мышечной и фиброзной ткани.

Фибромы матки встречаются очень часто, примерно у 70 % женщин европеоидной расы и у 80 % женщин негроидной расы в Соединенных Штатах Америки.

Фибромы могут не вызывать никаких симптомов или могут вызывать аномальное маточное кровотечение, давление или боль в области малого таза, а иногда запор, частые позывы к мочеиспусканию, бесплодие или осложнения беременности.

Для подтверждения диагноза врачи выполняют обследование органов малого таза и обычно ультразвуковое исследование.

Лечение необходимо, только если фибромы вызывают проблемы.

Для уменьшения симптомов или повышения фертильности врачи могут прописать лекарственные препараты для контроля симптомов, но часто необходимо хирургическое вмешательство или процедура для разрушения или удаления фибром.

фибромы; Изображение (фотография ВМС США)

Фиброму также называют лейомиомой или миомой.

Фибромы в матке являются наиболее распространенной доброкачественной опухолью (новообразованием) женских половых путей. В возрасте 45 лет приблизительно у 70 % женщин развивается, по крайней мере, одна фиброма. Многие фибромы небольшие по размеру и не вызывают появления симптомов. Но приблизительно у половины чернокожих женщин и четверти белых женщин в конечном итоге возникают фибромы, которые вызывают появление симптомов.

Знаете ли Вы, что...

Причина появления фибром неизвестна. Высокий уровень эстрогенов и, возможно, прогестерона (женских половых гормонов), вероятно, стимулирует их рост. Фибромы могут увеличиться во время беременности (при повышении уровней этих гормонов) и имеют тенденцию уменьшаться в размере после наступления менопаузы (когда уровни резко снижаются).

Фибромы могут быть микроскопическими или величиной с баскетбольный мяч. У многих женщин может присутствовать несколько фибром. Иногда, если фибромы становятся слишком большими, они могут получать недостаточное количество крови. В результате они начинают дегенерировать (ткань начинает отмирать без достаточного кровоснабжения), и это вызывает боль.

Фибромы могут расти в различных частях матки, обычно в стенке (которая имеет три слоя):

Под наружной поверхностью матки (субсерозные фибромы)

В стенке матки (внутристеночные фибромы)

Под внутренним слоем (слизистой оболочки или эндометрия) матки (подслизистые фибромы)

Иногда фибромы растут в других местах, таких как шейка матки (нижняя часть матки) или широкая связка (соединительная ткань, окружающая матку).

Фибромы могут полностью находиться в стенке матки или выпячиваться в другие части тела. Фибромы могут иметь разную форму. Некоторые фибромы растут на ножке (педункулярные фибромы) и могут выпячиваться в брюшную полость, что иногда оказывает давление на окружающие органы, такие как кишечник или мочевой пузырь. Некоторые фибромы прорастают во внутреннюю часть матки (внутриполостные фибромы).

Некоторые злокачественные опухоли матки в ходе визуализирующих исследований выглядят как фибромы и могут вызывать схожие симптомы, например, аномальное кровотечение. Эти злокачественные опухоли встречаются редко, менее чем у 1 % женщин с новообразованиями матки, похожими на фибромы. При подозрении на рак врачи проводят дальнейшее обследование. По данным современных исследований, считается, что типичный тип фибромы не изменяется и не перерождается в злокачественную опухоль.

Где растут фибромы матки

Симптомы фибром Симптомы зависят от: расположения в матке;

Размер

количества фибром. Многие фибромы не вызывают симптомов. Чем больше фиброма, тем более вероятно появление симптомов. Распространенным симптомом фибром является аномальное маточное кровотечение. Это могут быть обильные менструации или менструации, которые длятся дольше обычного (более 8 дней цикла). Иногда фибромы вызывают кровотечение между менструациями. Кровотечение может быть тяжелым и приводить к анемии. Фибромы в стенке матки (внутристеночные) могут вызывать обильное кровотечение, затрудняя сокращение матки. Сокращение — это способ матки контролировать кровоток во время менструального цикла или других эпизодов маточного кровотечения. Фибромы, расположенные под слизистой оболочкой полости матки (подслизистые), вызывают кровотечение, изменяя поверхность полости матки и слизистой оболочки, которая отторгается во время менструации. Фибромы, выступающие в полость матки (внутриполостные), вызывают наибольшее изменение поверхности и обычно вызывают более тяжелое аномальное кровотечение. Изменения в полости матки также могут вызывать бесплодие, блокируя фаллопиевы трубы или затрудняя имплантацию во время беременности, что может препятствовать беременности или повышать риск выкидыша. Большие фибромы могут вызвать боль, давление и чувство тяжести в области малого таза во время или между менструациями. Это может быть связано с тем, что фибромы увеличивают размер матки в целом, вызывая растягивание брюшной полости (выпирание), или с тем, что матка может давить на окружающие органы, такие как кишечник или мочевой пузырь. Педункулярные фибромы, выступающие в брюшную полость, также могут давить на окружающие органы и ткани и вызывать ощущение давления или боль. Фибромы могут давить на мочевой пузырь, что приводит к более частому и срочному мочеиспусканию. Иногда они давят на другие части мочевыводящих путей и могут блокировать отток мочи. Они могут давить на прямую кишку, вызывая дискомфорт и запор. Фибромы, растущие на ножке, могут перекрутиться, что блокирует кровоснабжение, и вызвать сильную боль. Фибромы, которые растут или дегенерируют, могут вызывать давление и боль. Боль из-за дегенерации фибромы может длиться до тех пор, пока она продолжает дегенерировать. Фибромы, которые не вызывают симптомов до беременности, могут вызвать проблемы во время беременности. Проблемы включают: Выкидыш

ранние (преждевременные) роды;

ненормальное расположение (предлежание) плода перед родами;

обильная кровопотеря после родов (послеродовое кровотечение).

Диагностика фибром Визуализация, как правило, ультразвуковое исследование Врач может заподозрить фиброму, основываясь на симптомах или результатах обследования органов малого таза. Тем не менее, для подтверждения диагноза фибромы матки, зачастую необходимо выполнить визуализирующее обследование. Визуализационные обследования включают Трансвагинальное ультразвуковое исследование: Ультразвуковое устройство вводят во влагалище.

Ультразвуковое исследование с введением физиологического раствора (соногистерография): если врачи подозревают наличие подслизистых фибром, они проводят ультразвуковое исследование после введения небольшого количества жидкости в матку для улучшения визуализации ее внутренней части. Иногда результаты этого исследования сомнительные, и тогда выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ). Если у женщины было аномальное кровотечение, например, очень обильные или длительные менструации или кровотечение между менструациями, врачам может понадобиться исключить рак матки. Можно провести следующие обследования: Биопсию слизистой оболочки матки (биопсию эндометрия)

расширение и выскабливание (Р и В), которое представляет собой процедуру для взятия образцов ткани в полости матки, иногда вместе с гистероскопией. При выполнении гистероскопии зонд с камерой вводится в матку через влагалище и шейку матки.. У пациентов, которым выполняется Р и В или гистероскопия, часто используется местная, регионарная или общая анестезия.