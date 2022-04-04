Общие сведения о женской репродуктивной системе

Общие сведения о женской репро... Видео

Репродуктивная система женщины состоит из наружных половых органов и внутренних половых органов. На развитие и функционирование репродуктивной системы также влияют и другие части тела. К ним относятся:

гипоталамус (отдел головного мозга)

гипофиз (расположенный у основания головного мозга, непосредственно под гипоталамусом)

надпочечники (расположены над почками)

Гипоталамус координирует взаимодействие между половыми органами, гипофизом и надпочечниками для регуляции женской репродуктивной системы (см. рисунок Основные эндокринные железы). Эти части тела взаимодействуют друг с другом посредством выделения гормонов. Гормоны — это химические посредники, которые контролируют и координируют деятельность в организме.

Гипоталамус вырабатывает гонадотропин-высвобождающий гормон (гонадолиберин), который стимулирует гипофиз к выработке лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов. Эти гормоны стимулируют яичники к выработке женских половых гормонов, эстрогена и прогестерона, а также некоторых мужских половых гормонов (андрогенов). (Мужские половые гормоны стимулируют рост лобковых и подмышечных волос в период полового созревания и поддерживают мышечную массу как у девочек, так и у мальчиков.) После родов гипоталамус посылает гипофизу сигналы на выработку пролактина — гормона, который стимулирует выработку молока.

Надпочечники вырабатывают небольшое количество женских и мужских половых гормонов.