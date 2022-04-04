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Общие сведения о женской репродуктивной системе

Авторы:Jessica E. McLaughlin, MD, Medical University of South Carolina
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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Основная информация

    Репродуктивная система женщины состоит из наружных половых органов и внутренних половых органов. На развитие и функционирование репродуктивной системы также влияют и другие части тела. К ним относятся:

    • гипоталамус (отдел головного мозга)

    • гипофиз (расположенный у основания головного мозга, непосредственно под гипоталамусом)

    • надпочечники (расположены над почками)

    Гипоталамус координирует взаимодействие между половыми органами, гипофизом и надпочечниками для регуляции женской репродуктивной системы (см. рисунок Основные эндокринные железы). Эти части тела взаимодействуют друг с другом посредством выделения гормонов. Гормоны — это химические посредники, которые контролируют и координируют деятельность в организме.

    Гипоталамус вырабатывает гонадотропин-высвобождающий гормон (гонадолиберин), который стимулирует гипофиз к выработке лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов. Эти гормоны стимулируют яичники к выработке женских половых гормонов, эстрогена и прогестерона, а также некоторых мужских половых гормонов (андрогенов). (Мужские половые гормоны стимулируют рост лобковых и подмышечных волос в период полового созревания и поддерживают мышечную массу как у девочек, так и у мальчиков.) После родов гипоталамус посылает гипофизу сигналы на выработку пролактина — гормона, который стимулирует выработку молока.

    Надпочечники вырабатывают небольшое количество женских и мужских половых гормонов.

    Основные эндокринные железы

    К основным железам эндокринной системы относятся гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, островковые клетки поджелудочной железы, надпочечники, яички у мужчин и яичники у женщин.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.