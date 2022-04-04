Женские наружные половые органы

К наружным половым структурам относятся лобок, большие половые губы, малые половые губы и клитор. Область, в которой находятся эти структуры, называется вульвой.

Наружные половые структуры выполняют три основные функции:

Позволяют семенной жидкости попадать в организм

Защищают внутренние половые органы от возбудителей инфекций

Обеспечивают смазку и получение сексуального удовольствия

Лобок — это возвышение жировой ткани, которая покрывает лобковую кость. В период полового созревания он покрывается волосами. Лобок содержит секретирующие кожное сало (сальные) железы, которые выделяют вещества, участвующие в обеспечении сексуальной привлекательности (феромоны).

Большие половые губы — это относительно большие мясистые складки ткани, которые окружают и защищают другие наружные половые органы. Большие половые губы содержат потовые и сальные железы, которые вырабатывают смазочный секрет. В период полового созревания на больших половых губах появляются волосы.

Малые половые губы могут быть очень маленькими или иметь до 2 дюймов в ширину. Малые половые губы находятся непосредственно внутри больших половых губ и окружают отверстие влагалища и отверстие уретры. Обильное питание кровеносных сосудов придает малым половым губам розовый цвет. Во время сексуальной стимуляции эти кровеносные сосуды наливаются кровью, в результате чего малые половые губы набухают и становятся более чувствительными к стимуляции.

Анатомия наружных женских половых органов

Область между отверстием влагалища и анусом, ниже больших половых губ, называется промежностью. Ее длина составляет от 2 до 5 сантиметров.

Большие половые губы и промежность покрыты кожей, сходной с кожей, покрывающей остальные части тела. В отличие от них малые половые губы выстланы слизистой оболочкой, поверхность которой постоянно увлажняется жидкостью, выделяемой особыми клетками.

Отверстие влагалища называется входом во влагалище. Отверстие влагалища является входом для пениса во время полового акта и выходом для крови во время менструации, а также для ребенка во время родов.

При стимуляции бартолиновы железы (расположенные в ткани за входом во влагалище) выделяют густую жидкость, которая обеспечивает смазку для полового акта.

Отверстие мочеиспускательного канала, по которому моча выводится из мочевого пузыря наружу, расположено выше и кпереди от отверстия влагалища.

Клитор, расположенный над верхним концом малых половых губ, представляет собой небольшое возвышение, которое сравнимо с половым членом у мужчин. Клитор, как и пенис, очень чувствителен к сексуальной стимуляции и может иметь эрекцию. Стимулирование клитора может привести к оргазму.