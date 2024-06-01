Новообразования органов малого таза у девочек

Область малого таза — это нижняя часть брюшной полости. В области малого таза находится кишечник, нижние отделы мочеточников и мочевой пузырь. В область малого таза женщин также входят яичники, фаллопиевы трубы, матка и шейка матки. Новообразование может сформироваться в любом из этих органов. Новообразования органов малого таза у младенцев и маленьких детей встречаются редко, но иногда они возникают.

Анатомия внутренних женских половых органов

Здесь рассматриваются новообразования органов малого таза у младенцев и детей. См. Новообразования органов малого таза у женщин, где рассказывается о новообразованиях органов малого таза у взрослых женщин.

Новообразование органов малого таза может проявляться симптомами или протекать бессимптомно. У детей могут отмечаться, например, следующие симптомы:

Наиболее распространенный тип новообразований органов малого таза у женщин зависит от возрастной группы.

У новорожденных и младенцев может присутствовать один из типов новообразований органов малого таза, называемый фолликулярной кистой яичника, который может быть вызван гормонами, переходящими к плоду от матери во время беременности. Киста может развиваться у плода и может быть обнаружена во время ультразвукового исследования беременной женщины, или же киста может образовываться и обнаруживаться после рождения.

У детей новообразования яичников могут быть фолликулярными кистами яичников или, в редких случаях, нераковыми (доброкачественными) или раковыми (злокачественными) опухолями.

Фолликулярные кисты образуются из наполненных жидкостью полостей (фолликулов) в яичниках.

Доброкачественные новообразования яичников обычно растут медленно и редко становятся злокачественными.

Герминогенные опухоли возникают из клеток, продуцирующих яйцеклетки, и являются наиболее распространенным типом опухолей яичников у детей.

Некоторые кисты и опухоли высвобождают гормоны и могут вызывать преждевременное (раннее) половое созревание.

Обследование по поводу новообразований органов малого таза у девочек Анамнез Врач расспрашивает о имеющихся у ребенка симптомах, включая симптомы, связанные с новообразованием (такие как боль, давление, вагинальное кровотечение, повышение температуры). Врач также расспрашивает о медицинском анамнезе ребенка. Медицинский анамнез собирают у родителя (или лица, осуществляющего уход) и ребенка, если это позволяет его возраст. В отношении младенцев врач спрашивает, были ли какие-либо осложнения во время беременности или родов. Важным моментом является семейный анамнез онкологических заболеваний. Физикальное обследование Врачи проводят общее физикальное обследование. Если необходимо обследование органов малого таза, врач рассказывает об обследовании родителю и ребенку, чтобы они знали, чего ожидать, и чтобы укрепить доверие между ребенком и врачом. Цель обследования должна заключаться в получении необходимой информации без запугивания ребенка и причинения ему ненужного дискомфорта. Может быть проведено наружное обследование органов малого таза (вульвы [половых губ]) и преддверия влагалища. Если необходимо внутреннее обследование органов малого таза, ребенку обычно дают анестезию, чтобы обследование можно было провести, не причиняя дискомфорта. Анатомия наружных женских половых органов Проведение анализов Информация, полученная при сборе анамнеза и в ходе физикального обследования, часто позволяет предположить причину и дополнительные исследования, которые могут потребоваться. Для оценки новообразований органов малого таза обычно проводятся визуализирующие исследования. Первым исследованием обычно является ультразвуковое исследование органов малого таза. Если результаты ультразвукового исследования неоднозначны, может потребоваться другое визуализирующее исследование, например, магнитно-резонансная томография (МРТ). Общий анализ крови выполняется, если врач подозревает инфекцию органов малого таза. При наличии выделений из влагалища врач берет образец с использованием методов, подходящих для детей. Образец исследуют на наличие распространенных вагинальных инфекций. При подозрении на сексуальное насилиеисследования на инфекции, передающиеся половым путем, проводятся с помощью анализов крови и с использованием образцов мочи или влагалищных выделений. При наличии признаков преждевременного полового созревания проводят гормональные тесты.

Лечение новообразований органов малого таза у девочек Некоторые новообразования органов малого таза (например, некоторые доброкачественные кисты яичников) могут не требовать лечения. Если опухоль выглядит злокачественной, проводится хирургическое вмешательство для оценки и удаления опухоли. Хирургическое вмешательство может потребоваться для удаления новообразования, которое прекращает отток менструальных выделений или мешает ему.