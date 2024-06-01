Вагинальный зуд и выделения из влагалища

Распространенной проблемой является зуд и/или выделения из влагалища или вульвы (половых губ). У женщин с вагинальным зудом или выделениями из влагалища также может наблюдаться раздражение кожи, ощущение жжения и болезненность при половом акте.

У многих женщин иногда наблюдаются короткие эпизоды зуда во влагалище или вульве, которые проходят без лечения. Зуд можно считать проблемой тогда, когда он постоянный, сильный, повторяется или сопровождается выделениями из влагалища.

У большинства женщин нормой являются выделения из влагалища молочно-белого или прозрачного цвета, не имеющие запаха. Они могут быть результатом воздействия эстрогена. Когда уровень высокий, эстроген стимулирует шейку матки к выработке секрета (слизи), и из влагалища может выделяться небольшое количество слизи. Уровень эстрогена повышен в следующих случаях:

у женщин, у которых менструации все еще продолжаются, за несколько дней до выхода яйцеклетки (овуляции), обычно в середине цикла;

Во время беременности

у женщин, которые принимают лекарственные препараты, содержащие эстроген, или у которых повышена выработка эстрогена (например, при приеме лекарственных препаратов для лечения бесплодия).

Использование противозачаточных таблеток (пероральных контрацептивов) и сексуальное возбуждение также влияют на количество и внешний вид вагинальных выделений. После наступления менопаузы уровень эстрогена снижается, часто уменьшая количество естественных выделений.

Анатомия наружных женских половых органов

Аномальные выделения Влагалищные выделения считаются аномальными, если они Обильнее, чем обычно

Более густые, чем обычно

Белые и комковатые (напоминающие творог)

Сероватого, зеленоватого, желтоватого цвета или кровянистые

С неприятным или рыбным запахом

Сопровождаются зудом, жжением, сыпью или болезненностью Симптомы со стороны влагалища или вульвы могут возникать у женщин в любом возрасте. Здесь рассматривается проблема зуда и выделений в репродуктивном возрасте и после наступления менопаузы. (См. также Вагинальный зуд или выделения из влагалища у детей).

Причины зуда и выделений из половых органов Аномальные выделения из влагалища обычно вызваны вагинитом, который возникает в результате инфекции или воспаления (например, раздражения химическим веществом). Инфекции Вагинит может быть вызван инфекцией или изменением баланса бактерий или других микроорганизмов, которые обычно живут во влагалище (микробиом влагалища). Влагалище обычно содержит много различных типов бактерий, которые поддерживают кислотность влагалища в нормальном диапазоне. Одним из основных типов являются лактобациллы. Когда уровень кислотности во влагалище снижается, количество нормальных бактерий уменьшается, а количество вредных бактерий возрастает. Рост вредных бактерий повышается по следующим причинам: применение антибиотиков (поскольку они могут уменьшить количество нормальных бактерий;

менструальная кровь или семенная жидкость во влагалище (поскольку они снижают уровень кислотности во влагалище);

частое спринцевание (поскольку оно может понизить уровень кислотности во влагалище);

Беременность

сахарный диабет;

инородное тело, например, забытый тампон (поскольку тампоны создают теплые, влажные условия среды, в которой могут развиваться бактерии). Наиболее распространенные типы вагинита, вызванного микроорганизмами, включают: Бактериальный вагиноз

кандидоз (дрожжевая инфекция);

трихомоноз (инфекция, вызванная микроорганизмом под названием простейшие), который обычно передается половым путем. Выделения могут быть вызваны другими инфекциями, передающимися половым путем (такими как гонорея и хламидиоз). Если эти инфекции распространяются на матку или на область малого таза, они могут развиться в воспалительное заболевание органов малого таза. Генитальный герпес иногда вызывает зуд, покалывание или жжение во влагалище. Другие причины Химические вещества, которые контактируют с влагалищем или областью половых органов, могут вызывать аллергическую реакцию или воспаление, что может приводить к выделениям, раздражению или зуду. Такие химические вещества могут присутствовать в стиральных порошках, отбеливателях, кондиционерах для белья, пене для ванн, мылах, женских гигиенических спреях, жидкостях для спринцевания, вагинальных кремах, менструальных прокладках, нижнем белье из синтетической ткани, красителях для тканей, туалетной бумаге, презервативах, диафрагмах и спермицидах. Зуд в половых органах могут вызывать кожные заболевания, такие как псориаз, простой хронический лишай, красный плоский лишай и склеротический атрофический лишай. Склеротический атрофический лишай может приводить к появлению тонких или толстых белых участков на вульве вокруг отверстия влагалища. Без лечения склеротический атрофический лишай может вызвать рубцевание и может увеличить риск развития рака вульвы. После наступления менопаузы у некоторых женщин наблюдаются выделения из влагалища из-за снижения уровня эстрогена, что приводит к истончению влагалищной ткани и изменению pH влагалища. Это может приводить к воспалению и зуду влагалища или выделениям из влагалища. Симптомы, которые поражают влагалище и мочевыводящие пути после наступления менопаузы, называются мочеполовым синдромом менопаузы. Эти симптомы могут включать сухость влагалища, боли во время полового акта, неотложные позывы к мочеиспусканию и инфекции мочевыводящих путей. У женщин с ограниченной подвижностью из-за длительной травмы или болезни моча или кал могут раздражать область вокруг половых органов и заднего прохода, что приводит к появлению выделений из влагалища. Такое раздражение может развиваться, когда женщины страдают недержанием (непроизвольное мочеиспускание или дефекация), либо когда они прикованы к постели. Причиной влагалищных выделений могут быть свищи (аномальные соединения между влагалищем и мочевым пузырем или прямой кишкой). Такого рода выделения иногда содержат кал или мочу. Свищи могут возникать во время травматических повреждений половых путей во время родов, но редко возникают у женщин, которые во время родов получают надлежащую медицинскую помощь. Свищи могут возникать после гистерэктомии, облучения органов малого таза или хирургического вмешательства на органах малого таза. В регионах, где женщины во время родов имеют ограниченный доступ к медицинской помощи, более распространены свищи, вызванные затрудненными родами. Таблица Некоторые причины вагинального зуда или выделений из влагалища Таблица

Обследование при зуде или выделениях из половых органов Обильные, постоянные выделения из влагалища другого цвета, кроме белого или прозрачного, или сопровождающиеся другими неприятными симптомами, должны быть поводом для обследования врачом. Врач обычно может определить причину, расспросив о симптомах, собрав медицинский анамнез женщины и проведя осмотр вульвы и влагалища. Настораживающие признаки У женщин с аномальными выделениями из влагалища некоторые симптомы являются причиной для беспокойства: лихорадка

боль в области малого таза;

кровянистые выделения, особенно после менопаузы;

наличие кала в выделениях из влагалища. Причиной для тревоги является зуд в области вульвы, сопровождающийся появлением новообразования или очагов поражения в области вульвы. Когда обращаться к врачу Женщины, у которых присутствуют наиболее настораживающие признаки, должны обратиться к врачу в тот же день. Женщине следует обратиться к врачу, если зуд или выделения длятся более нескольких дней, либо являются интенсивными, либо если другие симптомы предполагают развитие инфекции (например, боль или лихорадка). Если женщины распознают симптомы вагинальной дрожжевой инфекции, уверены, что у них дрожжевая инфекция, основываясь на предыдущем опыте (когда дрожжевая инфекция была подтверждена врачом), и у них нет других симптомов, они могут использовать безрецептурные вагинальные препараты, если таковые доступны. Выделения, вызванные дрожжевой инфекции обычно имеют отличительные особенности. Они густые, белые и часто комковатые или творожистые. Если выделения не проходят или симптомы возвращаются после лечения, женщина должна обратиться к врачу. Что делает врач Сначала врач расспрашивает женщину о симптомах, особенно есть ли у нее какие-либо симптомы инфекции, и собирает ее медицинский анамнез. При наличии выделений из влагалища врачи спрашивают: Как они выглядят и пахнут

Когда они начинаются относительно менструаций и полового акта

есть ли другие симптомы (например, зуд, кровотечение или лихорадка). Врачи также расспрашивают о других симптомах, таких как боль в животе или в области малого таза, а также боль во время мочеиспускания или полового акта. Другие вопросы о том, используют ли женщины гигиенические спреи или другие средства, которые могут раздражать область гениталий, и есть ли у женщин какие-либо состояния, которые могут увеличить риск появления влагалищных выделений (например, частый прием антибиотиков или диабет). Врачи также спрашивают о возможном контакте с инфекциями, передающимися половым путем. Затем врач проводит медицинское исследование органов малого таза. Информация, полученная при сборе анамнеза и в ходе физикального обследования, часто позволяет предположить причину и дополнительные исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины вагинального зуда или выделений из влагалища). Если у женщины есть выделения, за исключением случаев, когда причина очевидна (например, инородный предмет или аллергическая реакция), врач использует ватный тампон, чтобы взять образец выделений из влагалища или шейки матки. Образец изучается под микроскопом на наличие микроорганизмов-возбудителей дрожжевых инфекций, бактериального вагиноза и трихомонадного вагинита. Как правило, образец также отправляют в лабораторию, чтобы проверить на наличие гонореи и хламидиоза. При подозрении на распространенную инфекцию, такую как воспалительное заболевание органов малого таза, иногда выполняется общий анализ крови и визуализирующее исследование органов малого таза.

Лечение зуда или выделений из половых органов Если выявляется заболевание, вызывающее зуд или выделения из влагалища или вульвы, проводится их лечение. Помочь облегчить симптомы также могут меры общего характера. Меры общего характера К мерам общего характера, которые могут помочь избежать раздражения вульвы или влагалища, относятся следующие: носить нижнее белье из хлопка вместо синтетических тканей;

давать вульве и паховой области возможность полностью высохнуть после купания, прежде чем надевать одежду;

менять одежду, тампоны или прокладки, если они влажные в течение длительного времени;

использовать мыло, стиральные порошки и туалетную бумагу без запаха.

не использовать средства женской гигиены или спринцевания. Улучшение гигиены особенно принесет пользу, если причиной является недержание мочи или женщина прикована к постели болезнью. Спринцевание может быть причиной раздражения вульвы или влагалища и увеличивать риск развития воспалительного заболевания органов малого таза. Лед на область гениталий или принятие теплой сидячей ванны может уменьшить боль и зуд. Сидячая ванна принимается в положении сидя, при этом вода покрывает только область половых органов. Сидячие ванны можно принимать в ванне или в большом тазу. Промывка области гениталий теплой водой при помощи спринцовки также может облегчить состояние. Во избежание повреждений женщинам следует проявлять осторожность, прикладывая слишком холодные или горячие компрессы на область гениталий. Если раздражение вызывают рецептурные препараты, женщина должна проконсультироваться со своим врачом, прежде чем прекратить использование этих препаратов. Лекарственные препараты Если симптомы умеренные или сильные либо общие меры не помогают, могут понадобиться лекарственные препараты. При сильном зуде пероральные антигистаминные препараты могут принести временное облегчение. Антигистаминные препараты также могут вызывать сонливость и могут помочь, если симптомы мешают спать. Вагинальные инфекции, такие как бактериальный вагиноз, дрожжевая инфекция или трихомонадный вагинит, которые вызывают зуд или выделения, требуют приема антибиотиков или противогрибковых препаратов внутрь или введения во влагалище. Для лечения склеротического атрофического лишая врач может назначить крем или мазь, содержащую высокоактивный кортикостероид (например, клобетазол).

Главное, что нужно знать пожилым женщинам: Вагинальный зуд или выделения из влагалища После наступления менопаузы уровень эстрогена заметно снижается. В результате количество естественных выделений обычно уменьшается. Однако снижение уровня эстрогена приводит к тому, что слизистая оболочка влагалища становится более тонкой, сухой и хрупкой. При истончении и сухости влагалища выше вероятность раздражения, иногда приводящего к появлению аномальных выделений из влагалища. Эти выделения могут быть жидкими и белыми или бледно-желтыми. Сухость влагалища может делать половой акт болезненным. Сухость влагалища, боль во время полового акта, неотложные позывы к мочеиспусканию и инфекции мочевыводящих путей являются симптомами мочеполового синдрома менопаузы. Для лечения этого синдрома может применяться низкодозовая терапия вагинальным эстрогеном или дегидроэпиандростероном. Слизистая оболочка влагалища (до и после менопаузы) Изображение Истончение также повышает вероятность развития некоторых вагинальных инфекций, таких как бактериальный вагиноз или дрожжевые инфекции. Тонкие сухие вагинальные ткани легче повредить, что обычно позволяет безобидным бактериям из кожи проникать в ткани под кожей и вызывать там развитие инфекции. Такие инфекции обычно не являются серьезными, но могут вызвать дискомфорт. Ограниченная подвижность вследствие продолжительной болезни или травмы может произойти в любом возрасте. Людям с недержанием или прикованным к постели может быть сложно соблюдать гигиену. Плохая гигиена может привести к хроническому воспалению гениталий из-за раздражения, вызванного мочой или калом. Женщинам старшего возраста следует незамедлительно обратиться к врачу, если у них появились выделения, особенно если выделения содержат кровь либо имеют коричневый или розовый цвет (что, возможно, указывает на небольшое количество крови). Любое вагинальное кровотечение после наступления менопаузы может быть настораживающим признаком предракового состояния (например, утолщения слизистой оболочки матки) или рака, и его не следует игнорировать. Антигистаминные препараты могут облегчить зуд, но у пожилых людей их следует применять с осторожностью. Многие из них (включая дифенгидрамин, гидроксизин и ципрогептадин) вызывают сонливость, которая увеличивает риск падений. Таким образом, если женщинам старшего возраста необходимо принимать антигистаминный препарат в течение дня, им следует использовать тот препарат, который с меньшей вероятностью вызывает сонливость, такой, как лоратадин, цетиризин или фексофенадин.