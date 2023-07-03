Тошнота и рвота на раннем сроке беременности

Врач расспрашивает о симптомах и медицинском анамнезе, а также проводит физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования часто позволяют предположить причину боли и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики тошноты и рвоты на ранних сроках беременности).

Врач расспрашивает о рвоте:

когда она началась;

как долго оно продолжается;

сколько раз в день она бывает;

есть ли какие-либо факторы, которые облегчают или, наоборот, усугубляют это состояние;

какой ее объем;

выходит ли при ней пища и/или жидкости.

Врачи спрашивают у женщины, нет ли у нее других симптомов, в частности, болей в животе, диареи, запоров, а также интересуются, как имеющиеся симптомы влияют на нее и ее семью — может ли она работать и заботиться о себе и детях. Врачи также расспрашивают женщину о том, была ли у нее рвота в предыдущих беременностях, имело ли место хирургическое вмешательство в области брюшной полости, а также не употребляет ли она лекарственные препараты, которые могут провоцировать рвоту.

Во время физикального обследования врачи проводят стандартное пренатальное обследование, включая измерение основных показателей жизнедеятельности женщины и обследование плода. Они ищут признаки серьезных заболеваний, таких как слишком низкое или слишком высокое артериальное давление, повышение температуры или болезненность в животе.

Полученная информация помогает врачу определить, является ли рвота результатом беременности или других, не связанных с ней заболеваний. Например, рвота с большей вероятностью может быть вызвана беременностью, если:

симптомы начинаются в 1-м триместре;

симптомы продолжаются или повторяются на протяжении нескольких дней или недель;

у женщины нет боли в животе;

отсутствуют симптомы, затрагивающие другие системы органов.

Рвота, вероятно, является результатом заболевания, не связанного с беременностью, если она:

началась позже 1-го триместра;

сопровождается болью в животе, диареей или и тем, и другим.