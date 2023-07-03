Тошнота и рвота на раннем сроке беременности

Беременность часто вызывает тошноту и рвоту. Ее часто называют «утренней тошнотой», но она может возникать в любое время дня или ночи. Этот тип тошноты и рвоты обычно начинается примерно на 5-ой неделе беременности и наиболее выражен на 9-й неделе. Обычно она исчезает примерно к 16–18-й неделям. Симптомы варьируют от легкой до тяжелой степени.
Гиперемезис беременных — это тяжелая постоянная рвота, вызванная беременностью. У женщин, страдающих гиперемезисом беременных, рвота настолько сильная, что они теряют вес, а их организм обезвоживается. Такие женщины могут употреблять недостаточное количество пищи для обеспечения организма энергией. Тогда организм начинает расщеплять жиры, что приводит к накоплению отходов расщепления (кетоновых тел), называемому кетозом. Кетоз может вызывать усталость, неприятный запах изо рта, головокружение и другие симптомы. Женщины с гиперемезисом беременных часто настолько страдают от обезвоживания, что у них нарушается баланс электролитов, необходимый для поддержания нормального функционирования организма. Если у женщины периодическая рвота, но она набирает вес и ее организм не обезвоживается, это не гиперемезис беременных.
Причины тошноты и рвоты во время беременности
Как правило, тошнота и рвота во время беременности связаны непосредственно с беременностью. Однако иногда они являются результатом заболевания, не связанного с беременностью.
Причины, связанные с беременностью
Наиболее распространенные причины тошноты и рвоты, связанные с беременностью, следующие:
Утренняя тошнота (наиболее распространенная)
Почему появляется утренняя тошнота и гиперемезис беременных, непонятно. Возможно, что эти симптомы связаны с тем, что на ранних сроках беременности быстро повышаются уровни двух гормонов: хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), вырабатываемого плацентой на ранних сроках беременности, и эстрогена, способствующего сохранению беременности. Кроме того, гормоны, такие как прогестерон, могут замедлять моторику пищеварительной системы, что может способствовать тошноте и рвоте.
Тошноту могут вызывать пренатальные железосодержащие витамины. Во время беременности часто встречается гастроэзофагеальный рефлюкс, часто сопровождающийся изжогой.
Иногда желтое тело, киста яичника, которая является нормальной на ранних сроках беременности, может приводить к перекручиванию яичника вокруг связок и тканей, поддерживающих его, что препятствует кровоснабжению яичника. Это заболевание, называемое перекрут придатков матки, не связано с беременностью, но чаще возникает во время беременности.
В редких случаях тяжелая персистирующая рвота возникает при молярной беременности (аномальный рост плаценты с плодом или без него из-за аномально оплодотворенной яйцеклетки).
Другие причины
Причины тошноты и рвоты, не имеющие отношения к беременности, включают:
гастроэнтерит (инфекция желудка или кишечника);
Заболевания брюшной полости, такие как аппендицит, закупорка кишечника (кишечная непроходимость) или воспаление желчного пузыря (холецистит).
мигренозные головные боли или более тяжелые заболевания головного мозга).
Однако эти заболевания, как правило, вызывают другие более выраженные симптомы, например, боль в животе или головные боли.
Обследование при тошноте и рвоте во время беременности
Врачи сначала пытаются определить, не вызвана ли тошнота и рвота каким-либо серьезным заболеванием. Утренняя тошнота и гиперемезис беременных диагностируются только после того, как другие причины исключены.
Настораживающие признаки
У беременных женщин, страдающих рвотой, причиной для беспокойства являются следующие симптомы:
Рвота, которая сохраняется или ухудшается
боль в животе;
признаки обезвоживания, такие, как уменьшение количества мочеиспусканий, уменьшение потоотделения, повышенная жажда, сухость во рту, учащенное сердцебиение, а также головокружение при вставании;
лихорадка
отсутствие движения плода, если срок беременности 24 недели или более;
спутанность сознания, слабость или онемение одной стороны тела, расстройства речи или зрения, либо вялость.
Когда обращаться к врачу
При наличии настораживающих признаков женщинам необходимо немедленно обращаться к врачу.
Женщинам, у которых отсутствуют предостерегающие признаки, следует проконсультироваться с врачом. Врач может помочь им решить, следует ли их осмотреть и как скоро это нужно сделать в зависимости от природы и тяжести их симптомов. Женщины, у которых тошнота и рвота легкой и средней степени, которые не теряют вес и не страдают от обезвоживания, могут не обращаться к врачу, если их симптомы не ухудшаются.
Что делает врач
Врач расспрашивает о симптомах и медицинском анамнезе, а также проводит физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования часто позволяют предположить причину боли и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики тошноты и рвоты на ранних сроках беременности).
Врач расспрашивает о рвоте:
когда она началась;
как долго оно продолжается;
сколько раз в день она бывает;
есть ли какие-либо факторы, которые облегчают или, наоборот, усугубляют это состояние;
какой ее объем;
выходит ли при ней пища и/или жидкости.
Врачи спрашивают у женщины, нет ли у нее других симптомов, в частности, болей в животе, диареи, запоров, а также интересуются, как имеющиеся симптомы влияют на нее и ее семью — может ли она работать и заботиться о себе и детях. Врачи также расспрашивают женщину о том, была ли у нее рвота в предыдущих беременностях, имело ли место хирургическое вмешательство в области брюшной полости, а также не употребляет ли она лекарственные препараты, которые могут провоцировать рвоту.
Во время физикального обследования врачи проводят стандартное пренатальное обследование, включая измерение основных показателей жизнедеятельности женщины и обследование плода. Они ищут признаки серьезных заболеваний, таких как слишком низкое или слишком высокое артериальное давление, повышение температуры или болезненность в животе.
Полученная информация помогает врачу определить, является ли рвота результатом беременности или других, не связанных с ней заболеваний. Например, рвота с большей вероятностью может быть вызвана беременностью, если:
симптомы начинаются в 1-м триместре;
симптомы продолжаются или повторяются на протяжении нескольких дней или недель;
у женщины нет боли в животе;
отсутствуют симптомы, затрагивающие другие системы органов.
Рвота, вероятно, является результатом заболевания, не связанного с беременностью, если она:
началась позже 1-го триместра;
сопровождается болью в животе, диареей или и тем, и другим.
Некоторые причины и особенности тошноты и рвоты на раннем сроке беременности
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Связанные с беременностью (акушерские)
Тошнота и рвота при беременности (утренняя тошнота)
Легкая тошнота и рвота, которая появляется периодически и случается в разное время на протяжении дня, в основном в 1-ом триместре
Обследование врачом
Частая устойчивая тошнота и рвота
Неспособность потреблять достаточное количество жидкости, пищи или того и другого
Обычно признаки обезвоживания, такие как уменьшение количества мочеиспусканий, уменьшение потоотделения, повышенная жажда, сухость во рту, учащенное сердцебиение, а также головокружение при вставании
потеря веса.
Анализы крови для проверки признаков обезвоживания и химического дисбаланса путем измерения уровня электролитов, азота мочевины крови (АМК), креатинина и ферментов печени
Анализы мочи для измерения кетоновых тел (которые вырабатываются, когда вследствие недостаточного потребления пищи организм начинает расщеплять жиры для получения энергии)
Молярная беременность (аномальный рост плаценты с плодом или без него из-за аномально оплодотворенной яйцеклетки)
Больший размер матки, чем чем должен быть на этой неделе беременности
У плода отсутствуют движения и не прослушивается сердцебиение
На более поздних сроках беременности иногда повышенное артериальное давление, отеки ног или рук, вагинальное кровотечение или выход ткани, похожей на виноградную гроздь
Анализы крови для измерения хорионического гонадотропина человека (ХГЧ — гормон, вырабатываемый плацентой в начале беременности)
Ультразвуковое исследование органов малого таза
Не связанные с беременностью
Инфекция мочевыводящих путей или почек (пиелонефрит)
Позывы к частому мочеиспусканию (частое мочеиспускание), боль при мочеиспускании (дизурия) или непреодолимая потребность в немедленном мочеиспускании (неотложный позыв к мочеиспусканию)
Боль в боку или спине и лихорадка — при инфекции почек
Анализы мочи (общий анализ мочи) и посев
Рвота, которая началась внезапно, обычно сопровождаемая диареей
В некоторых случаях недавний контакт с инфицированными людьми или животными, а также употребление недостаточно обработанной или загрязненной пищи или воды
Обследование врачом
Иногда образец кала
Закупорка кишечника (непроходимость кишечника)
Тошнота и рвота, которые начинаются внезапно, обычно у женщин, перенесших хирургическое вмешательство на брюшной полости в прошлом или у которых имеется рак брюшной полости либо паховая грыжа
Спастические боли и вздутие живота
Рентгенологическое исследование
Иногда УЗИ органов брюшной полости
Иногда КТ (если результаты рентгеновского и ультразвукового исследований неоднозначны)
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† У беременных женщин с тревожными симптомами врач оценивает основные показатели жизнедеятельности матери, проводит физикальное обследование и оценивает статус плода с помощью монитора частоты сердечных сокращений плода или ультразвукового исследования.
КТ — компьютерная томография.
Проведение анализов
Врачи часто используют портативный доплеровский ультразвуковой сканер, который кладут на живот женщины, чтобы прослушать сердцебиение плода. Если сердцебиение не обнаружено, врачи проводят ультразвуковое исследование органов малого таза для оценки состояния плода и исключения патологии. В редких случаях тошнота и рвота во время беременности могут быть симптомом молярной беременности.
Если у женщины частые приступы рвоты или проявления обезвоживания, а также если существует вероятность молярной беременности, то, как правило, проводятся определенные анализы. Какие именно анализы необходимо сделать, зависит от того, какое заболевание подозревают врачи:
Гиперемезис беременных: Анализ мочи (для измерения уровня кетоновых тел) и, возможно, анализ крови (для измерения уровня электролитов и других веществ)
Молярная беременность: Ультразвуковое исследование органов малого таза
Заболевание, не имеющее отношения к беременности: Анализы, предназначенные для диагностики данного заболевания
Лечение тошноты и рвоты во время беременности
Если симптомы кажутся обычной тошнотой и рвотой во время беременности (утренней тошнотой), могут помочь некоторые изменения в рационе питания или пищевом рационе:
Питье и пищу следует принимать небольшими порциями, но часто (5–6 небольших приемов пищи в течение дня)
Принимать пищу до возникновения чувства голода
Есть только легкую пищу, например бананы, рис, яблочное пюре и тост
Держать крекеры около кровати и съедать один-два до утреннего подъема
Пить газированные напитки
Также могут помочь имбирь (в виде капсул или леденцов), акупунктура, браслеты против укачивания и гипноз, а также замена пренатальных витаминов детскими жевательными витаминами с фолатом.
При необходимости назначаются лекарственные препараты для облегчения тошноты (противорвотные препараты). Врачи выбирают лекарственные препараты, которые безопасны для приема на ранних сроках беременности. В первую очередь назначают витамин B6. Если он оказывается неэффективным, то могут быть назначены другие препараты (доксиламин, метоклопрамид, ондансетрон, прометазин).
Если рвота приводит к обезвоживанию, женщине могут вводить жидкость внутривенно (непосредственно в вену). Жидкости обычно содержат сахар (глюкозу) и при необходимости — электролиты и витамины. Если рвота тяжелая и сохраняется, женщину госпитализируют и продолжают вводить жидкости, содержащие необходимые добавки. Ей также назначают противорвотные препараты внутрь, в виде инъекции или суппозитория. После прекращения рвоты женщина принимает жидкость самостоятельно. Если она в состоянии усваивать эту жидкость, тогда ей можно начинать принимать легкую пищу малыми порциями, но часто. Объем порции увеличивается по мере того, как женщине становится легче ее усваивать.
Если тошнота и рвота являются следствием какого-то заболевания, не связанного с беременностью, то лечат это заболевание.
Ключевые моменты
Обычно тошнота и рвота во время беременности не приводят к потере веса или другим осложнениям и проходят до или во время 2-го триместра.
Гиперемезис беременных — тяжелая степень чрезмерной, часто повторяющейся рвоты, обусловленная беременностью, встречается реже и может привести к обезвоживанию и потере веса.
Тошнота и рвота могут возникать в связи с заболеваниями, не связанными с беременностью, например, гастроэнтеритом, инфекцией мочевыводящих путей или, реже, с непроходимостью кишечника.
Изменение диеты может помочь избавиться от тошноты и рвоты легкой степени, связанной с беременностью.
Если у женщин, страдающих гиперемезисом беременных, начинается обезвоживание организма, может потребоваться внутривенное введение жидкости.