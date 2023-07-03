Отеки на поздних сроках беременности

В процессе беременности в тканях может накапливаться жидкость, как правило, в стопах, щиколотках и голенях, что делает их отечными, припухшими на вид. Небольшое накапливание жидкости во время беременности является нормальным, особенно в 3-м триместре. Это состояние называется отеком. Иногда незначительный отек может отмечаться и на пальцах рук. Если отек кистей рук более чем незначительный или имеется отек лица, женщине следует обратиться к врачу.
Во время беременности накопление жидкости происходит ввиду того, что надпочечники вырабатывают большее количество гормонов, которые способствуют удерживанию жидкости в организме (альдостерон и кортизол). Жидкость также накапливается, поскольку увеличенная матка препятствует движению крови от ног к сердцу. В результате жидкость задерживается в венах ног и просачивается в окружающие ткани.
Причины отека на поздних сроках беременности
Распространенные причины
Как правило, во время беременности припухлость является:
нормальным отеком, связанным с беременностью.
Менее распространенные причины
Реже отек во время беременности возникает в результате заболевания (см. таблицу Некоторые причины и признаки отека на поздних сроках беременности). Такие заболевания могут быть серьезными. К ним относятся следующее:
послеродовая кардиомиопатия (сердечная недостаточность, которая развивается на поздних сроках беременности или после родов);
При преэклампсии — заболевании, возникающем только во время беременности, повышается артериальное давление и уровень белка в моче. Жидкости могут накапливаться, вызывая отек лица, кистей или стоп и дополнительный набор веса. Отек присутствует у большинства, но не у всех женщин с преэклампсией. Тяжелая форма преэклампсии может повредить такие органы, как головной мозг, почки, легкие и печень, а также нанести вред здоровью ребенка.
При тромбозе глубоких вен в венах, расположенных глубоко в теле, чаще в ногах, формируются тромбы. Беременность увеличивает опасность этого заболевания по нескольким причинам. Во время беременности организм вырабатывает большее количество белков, которые способствуют образованию сгустков крови (факторы свертывания крови), что, вероятно, предназначено для предотвращения слишком обильного кровотечения в процессе родов. Также изменения, которые происходят во время беременности, приводят к задержке крови в венах, что увеличивает вероятность образования тромбов. Если беременная женщина мало двигается, вероятность задержки крови в венах ног и образования тромбов увеличивается. Тромбы могут нарушать кровообращение. Если тромб отрывается, он может продвинуться по кровотоку до легких, блокируя там кровообращение. Такое блокирование (называемое «тромбоэмболия легочной артерии») является угрозой для жизни.
Околородовая кардиомиопатия — это редкое, но серьезное заболевание, которое вызывает одышку и утомляемость, а также отек.
Факторы риска
Опасность преэклампсии, тромбоза глубоких вен и околородовой кардиомиопатии возрастает в связи с различными обстоятельствами (факторами риска).
Факторы высокого риска преэклампсии включают следующие:
преэклампсия во время предыдущей беременности;
многоплодная беременность;
повышенное артериальное давление, которое присутствовало еще до беременности.
заболевания почек;
молярная беременность (аномальный рост плаценты с плодом или без него из-за аномально оплодотворенной яйцеклетки).
Факторы умеренного риска преэклампсии включают следующие:
первая беременность;
Ожирение
преэклампсия в семейном анамнезе;
африканское происхождение;
более низкий доход;
возраст 35 лет или старше;
экстракорпоральное оплодотворение.
факторы личного анамнеза (например, предыдущие младенцы с низкой массой тела при рождении или малые для гестационного возраста, предыдущий неблагоприятный исход беременности, интервал между беременностями более 10 лет).
К факторам риска тромбоза глубоких вен относятся:
предшествующий эпизод тромбоза глубоких вен;
наследственные нарушения свертываемости крови;
травма вен голени которая препятствует нормальному течению крови;
расстройство, которое повышает вероятность образования тромбов, например, рак, заболевания почек или сердца;
неподвижность, что возможно в связи с болезнью или хирургическим вмешательством;
Ожирение
Факторы риска послеродовой кардиомиопатии включают следующее:
возраст 30 лет или старше;
предшествующий диагноз кардиомиопатии или других проблем с сердцем;
африканское происхождение;
многоплодная беременность;
Преэклампсия
повышенное артериальное давление, которое присутствовало еще до беременности.
Обследование при отеке на поздних сроках беременности
Перед тем, как ставить диагноз нормального физиологического отека, врачи должны исключить тромбоз глубоких вен, преэклампсию, заболевание сердца и другие возможные причины.
Настораживающие признаки
У беременных женщин, страдающих отеками ног, причиной для беспокойства являются следующие симптомы:
умеренный или сильный отек кистей рук (кисти выглядят заметно отечными и/или с пальца невозможно снять кольцо);
внезапно нарастающий отек в любой части тела;
отек только одной ноги или щиколотки, особенно если эта область горячая, покрасневшая и/или если присутствует болезненность или лихорадка;
артериальное давление 140/90 мм рт. ст. или выше;
сильная постоянная головная боль, изменения зрения, спутанность сознания, сильная боль в верхней части живота или затрудненное дыхание — симптомы, которые могут быть вызваны преэклампсией;
боль в груди или затрудненное дыхание — симптомы, которые могут быть вызваны тромбозом глубоких вен.
Когда обращаться к врачу
Женщинам следует немедленно обратиться в больницу, если у них появятся какие-либо настораживающие признаки.
Женщинам, у которых отсутствуют предостерегающие признаки, следует обратиться к врачу, но при этом отсрочка на несколько дней не представляет угрозы.
Что делает врач
Врач сначала расспрашивает об отечности и других симптомах, а также о медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования часто позволяют предположить причину отека и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки отека на поздних сроках беременности).
Врачи спрашивают о следующем:
Когда начался отек
Как долго оно продолжается?
Уменьшает или усугубляет ли его какое-либо действие (например, лежание на левой стороне)
Врачи также расспрашивают о заболеваниях, повышающих риск развития тромбоза глубоких вен, преэклампсии и околородовой кардиомиопатии.
Женщину расспрашивают и о других симптомах, которые могут указать на причину. Врачи спрашивают, страдала ли женщина ранее тромбозом глубоких вен, тромбоэмболией легочной артерии, преэклампсией, повышенным артериальным давлением или заболеваниями сердца, включая кардиомиопатию.
В ходе медицинского осмотра врач ищет доказательства существования серьезной причины отека. Для проверки симптомов преэклампсии врач измеряет артериальное давление, прослушивает сердце и легкие, может проверить рефлексы женщины, а также осмотреть ее глазное дно при помощи офтальмоскопа (портативный прибор, напоминающий маленький фонарик). Врачи также обращают внимание на области отечности, особенно на ногах, руках и лице. Все отечные участки осматриваются на предмет наличия покраснения, повышения температуры или болезненности.
Некоторые причины и характеристики отеков на поздних сроках беременности
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход†
Нормальный (физиологический) отек
Безболезненная припухлость (отек) обеих ног
Обследование врачом
Повышенное артериальное давление (140/90 мм рт. ст. или выше)
Отеки обеих стоп и голеней, а иногда лица и/или кистей рук
Иногда сильная постоянная головная боль, дезориентация, проблемы со зрением, сильная боль в верхней части живота или затрудненное дыхание
При очень тяжелой форме могут возникать судорожные припадки.
Иногда факторы риска для преэклампсии
Измерение артериального давления
Определение концентрации белка в моче
Анализы крови для проверки функции печени и почек и общий анализ крови
Отек и боль только в одной ноге или голени
Часто болезненность, покраснение, повышенная температура на пораженном участке
Если тромб попадает в легкие и блокирует там кровеносный сосуд (что приводит к тромбоэмболии легочной артерии), возникает боль в груди и затрудняется дыхание
Иногда факторы риска тромбоза глубоких вен
Ультразвуковое исследование пораженной ноги, чтобы убедиться в наличии закупорки вен
Иногда анализ крови для измерения количества вещества, выделяемого из тромбов (называется D-димер)
Если женщина испытывает боль в груди и затрудненное дыхание — иногда КТ грудной клетки или вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия легких (ядерное визуализирующее исследование)
Отек обеих ног
Одышка и утомляемость
Трудность лежать на спине
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Электрокардиография
Эхокардиография
Анализы крови, позволяющие измерить растяжение сердца
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† У беременных женщин с тревожными симптомами врач оценивает основные показатели жизнедеятельности матери, проводит физикальное обследование и оценивает статус плода с помощью монитора частоты сердечных сокращений плода или ультразвукового исследования.
Проведение анализов
При подозрении на преэклампсию измеряют уровень белка в образце мочи, проводят общий анализ крови, измеряют уровень электролитов, а также выполняют функциональные пробы почек и печени. Впервые возникшее повышенное артериальное давление в сочетании с высоким уровнем белка в моче указывает на преэклампсию. Если диагноз неясен, женщину просят собрать суточную мочу, и тогда количество белка измеряется в этом объеме мочи. Также о преэклампсии могут свидетельствовать повышенное артериальное давление с головной болью, изменения зрения, боль в животе или отклонения от нормы результатов анализов крови или мочи.
Если подозревается тромбоз глубоких вен, то проводят доплеровскую эхографию пораженной ноги. Этот тест может показать нарушения кровотока, вызванных сгустками крови в венах ног.
При подозрении на послеродовую кардиомиопатию проводят электрокардиографию, рентгенологическое исследование органов грудной клетки, эхокардиографию и анализы крови для диагностики функции сердца.
Лечение отека на поздних сроках беременности
Если отеки являются следствием какого-то заболевания, то это заболевание лечат.
Отеки, возникающие обычно во время беременности, можно уменьшить, принимая следующие меры:
Лежать на левом боку — при этом матка сдвигается в сторону от большой вены, которая возвращает кровь в сердце (нижняя полая вена)
Частый отдых с приподнятыми ногами
Носить эластичные поддерживающие чулки
Носить свободную одежду, которая не ограничивает кровоток, особенно в ногах (например, не носить носки или чулки, у которых тугая резинка, пережимающая щиколотку или голень)
Ключевые моменты
Некоторая отечность в ногах и щиколотках является нормальной (физиологической) во время беременности и появляется в 3-ем триместре.
Врачи могут выявить серьезные причины отеков на основании результатов медицинского осмотра, измерения артериального давления, анализов мочи и крови и иногда ультразвукового исследования.
Если причиной отеков является сама беременность, то чтобы облегчить это состояние, следует лежать на левом боку, время от времени приподнимать ноги, носить поддерживающие чулки, а также одежду, которая не ограничивает кровоток.