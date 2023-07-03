Отеки на поздних сроках беременности

Реже отек во время беременности возникает в результате заболевания (см. таблицу Некоторые причины и признаки отека на поздних сроках беременности). Такие заболевания могут быть серьезными. К ним относятся следующее:

Преэклампсия

послеродовая кардиомиопатия (сердечная недостаточность, которая развивается на поздних сроках беременности или после родов);

Тромбоз глубоких вен

При преэклампсии — заболевании, возникающем только во время беременности, повышается артериальное давление и уровень белка в моче. Жидкости могут накапливаться, вызывая отек лица, кистей или стоп и дополнительный набор веса. Отек присутствует у большинства, но не у всех женщин с преэклампсией. Тяжелая форма преэклампсии может повредить такие органы, как головной мозг, почки, легкие и печень, а также нанести вред здоровью ребенка.

При тромбозе глубоких вен в венах, расположенных глубоко в теле, чаще в ногах, формируются тромбы. Беременность увеличивает опасность этого заболевания по нескольким причинам. Во время беременности организм вырабатывает большее количество белков, которые способствуют образованию сгустков крови (факторы свертывания крови), что, вероятно, предназначено для предотвращения слишком обильного кровотечения в процессе родов. Также изменения, которые происходят во время беременности, приводят к задержке крови в венах, что увеличивает вероятность образования тромбов. Если беременная женщина мало двигается, вероятность задержки крови в венах ног и образования тромбов увеличивается. Тромбы могут нарушать кровообращение. Если тромб отрывается, он может продвинуться по кровотоку до легких, блокируя там кровообращение. Такое блокирование (называемое «тромбоэмболия легочной артерии») является угрозой для жизни.

Околородовая кардиомиопатия — это редкое, но серьезное заболевание, которое вызывает одышку и утомляемость, а также отек.