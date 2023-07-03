Генитально-тазовая боль/нарушение проникновения

Более специфическое лечение зависит от причины, как в следующих примерах:

Истончение и сухость стенок влагалища после наступления менопаузы: Эстроген или ДГЭА (дегидроэпиандростерон), вводимый во влагалище

Вагинальные инфекции: При необходимости антибиотики или противогрибковые препараты

Кисты или абсцессы: Удаление хирургическим путем

Аномалии девственной плевы или другие врожденные аномалии: Хирургическое вмешательство, чтобы это исправить

Вагинальная гормональная терапия включает низкие дозы эстрогена (в виде крема, таблетки, кольца или ДГЭА (в виде суппозитория). Эстроген можно принимать внутрь или наносить на кожу в виде пластыря или геля, но эти формы эстрогена действуют на весь организм и обычно используются только в том случае, если у женщины также присутствуют другие симптомы менопаузы (например, приливы).

Оспемифен (селективный модулятор эстрогеновых рецепторов, или SERM) и эстроген оказывают аналогичное действие на ткани влагалища. Как и эстроген, оспемифен может использоваться для облегчения сухости влагалища и других симптомов, которые касаются влагалища и/или мочевыводящих путей.

Лекарственные препараты, используемые для лечения нейропатической боли (боль в результате повреждения нервной системы) могут помочь уменьшить боль при провоцируемой вестибулодинии. К их числу относятся противосудорожные препараты габапентин и прегабалин, а также антидепрессанты амитриптилин и нортриптилин.

Различные кремы, содержащие габапентин и амитриптилин, можно наносить непосредственно на отверстие влагалища. Эти методы лечения могут помочь облегчить боль и уменьшить количество побочных эффектов.

Ботулотоксин типа А, вводимый в мышцы тазового дна, обычно используется только для лечения провоцированной вестибулодинии, когда другие методы лечения неэффективны. Он используется только в течение короткого периода времени.

Вестибулэктомия (удаление области вокруг отверстия влагалища) выполняется редко. Как правило, она проводится у женщин, у которых никогда не было безболезненных половых актов.