Оперативное влагалищное родоразрешение — это родоразрешение с использованием вакуумного экстрактора или щипцов.

Вакуумный экстрактор состоит из небольшой чаши из эластичного материала и подсоединенного к ней вакуума. Его вставляют во влагалище и используют отсос, чтобы прикрепиться к головке плода. Если родоразрешение при помощи вакуумного экстрактора оказывается безуспешным, делают кесарево сечение. Изредка вакуумный экстрактор оставляет кровоподтеки на головке младенца или вызывает кровотечение в глазах младенца (ретинальное кровоизлияние). Вакуумная экстракция также повышает риск плечевой дистоции (особенно если ребенок большой) и желтухи.

Пособие при родах Видео

Щипцы – это металлический хирургический инструмент с округленными концами, которыми захватывают головку ребенка. Изредка использование щипцов оставляет кровоподтеки на головке младенца или вызывает разрывы между отверстием во влагалище и задним проходом (промежность) женщины.

Вакуумная экстракция или щипцы при родоразрешение используются в следующих случаях:

при дистрессе плода;

когда женщина слишком устала для того, чтобы эффективно тужиться;

если роды затягиваются;

если у женщины заболевание (например, некоторые заболевания головного мозга или сердца), при котором интенсивные потуги нежелательны.