Оперативное влагалищное родоразрешение — это родоразрешение с использованием вакуумного экстрактора или щипцов.
Вакуумный экстрактор состоит из небольшой чаши из эластичного материала и подсоединенного к ней вакуума. Его вставляют во влагалище и используют отсос, чтобы прикрепиться к головке плода. Если родоразрешение при помощи вакуумного экстрактора оказывается безуспешным, делают кесарево сечение. Изредка вакуумный экстрактор оставляет кровоподтеки на головке младенца или вызывает кровотечение в глазах младенца (ретинальное кровоизлияние). Вакуумная экстракция также повышает риск плечевой дистоции (особенно если ребенок большой) и желтухи.
Щипцы – это металлический хирургический инструмент с округленными концами, которыми захватывают головку ребенка. Изредка использование щипцов оставляет кровоподтеки на головке младенца или вызывает разрывы между отверстием во влагалище и задним проходом (промежность) женщины.
Вакуумная экстракция или щипцы при родоразрешение используются в следующих случаях:
при дистрессе плода;
когда женщина слишком устала для того, чтобы эффективно тужиться;
если роды затягиваются;
если у женщины заболевание (например, некоторые заболевания головного мозга или сердца), при котором интенсивные потуги нежелательны.
Использование вакуумного экстрактора или щипцов
Щипцы или вакуумный экстрактор используются, чтобы помочь родоразрешению. Щипцами захватывают головку ребенка. Вакуумный экстрактор использует отсос, чтобы прикрепиться к головке ребенка. При использовании одного из этих инструментов головку младенца мягко вытягивают, пока женщина тужится.