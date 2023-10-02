Общие сведения о раковых опухолях органов женской репродуктивной системы

Рак может развиться в любой части женской репродуктивной системы — вульве, влагалище, шейке матки, матке, фаллопиевых трубах или яичниках. Такой рак называют раком женских половых органов.
Расположение внутренних органов женской репродуктивной системы
Наиболее распространенными типами рака в США являются рак матки (рак эндометрия), за которым следует рак яичников, а затем рак шейки матки. Шейка матки — это нижняя часть матки, но рак шейки матки обычно так и называется раком шейки матки, а рак тела матки называется раком матки (или раком эндометрия). Большинство случаев рака шейки матки вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ). Рак шейки матки в странах с высоким уровнем жизни менее распространен, чем в странах со средним или низким уровнем жизни, поскольку в странах с высоким уровнем жизни широко доступны скрининг на рак шейки матки, анализ на ВПЧ и вакцина против ВПЧ, что часто позволяет лечить аномальные клетки до развития рака.
Гинекологические раки могут распространяться следующими способами:
непосредственно проникая в близлежащие ткани и органы
распространяться (метастазировать) в отдаленные части тела через лимфатические сосуды и лимфатические узлы (лимфатическую систему) или кровь
Диагностика раковых опухолей органов женской репродуктивной системы
Регулярные обследования органов малого таза
Биопсия
Регулярные обследования органов малого таза и мазки по Папаниколау (Пап-тесты) или другие подобные тесты ведут к ранней диагностике некоторых видов рака женских половых органов, особенно рака шейки матки. Скрининг на рак шейки матки включает тест Папаниколау (Пап-тест) и тест на ВПЧ. Такие обследования иногда могут предотвратить рак путем обнаружения предраковых изменений (дисплазии), прежде чем они перерастут в рак. Регулярные обследования органов малого таза также могут помочь обнаружить рак влагалища и вульвы. Тем не менее, врачам не так легко обнаружить рак яичников, матки и фаллопиевых труб во время обследования органов малого таза.
Если имеется подозрение на рак, то выполнение биопсии может подтвердить или исключить диагноз. Удаляется образец ткани из пораженного органа, который исследуется под микроскопом и анализируется. При некоторых видах рака, таких как рак яичников, для постановки диагноза обычно необходимо хирургическое вмешательство.
Определение стадии
Если рак был диагностирован, то можно выполнить одну или несколько процедур для определения стадии рака. Стадия зависит от размера опухоли и от того, как далеко распространился рак. Некоторые процедуры, часто используемые для диагностики, включают в себя ультразвуковое исследование, компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), рентген грудной клетки, а также позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). Часто врачи определяют стадию рака только после того, как они удалят раковую опухоль и выполнят биопсию окружающих тканей, в том числе лимфатических узлов.
Определение стадии рака помогает врачам подобрать наилучший вариант лечения.
Для всех видов рака женских половых органов стадии делятся от I (ранняя) до IV (поздняя). Для большинства видов рака дальнейшие различия, обозначенные буквами алфавита, производятся по стадиям.
Стадии раковых опухолей органов женской репродуктивной системы*
Тип
I стадия
II стадия
III стадия
IV стадия†
Только в шейке матки
Распространение за пределы шейки матки (включая верхнюю часть влагалища), но в пределах малого таза‡
Распространение по всей области малого таза и/или в нижней части влагалища, и/или блокирующее мочеточники и/или вызывающее нарушения функции почек и/или распространение в лимфоузлы в области аорты (крупнейшая артерия в организме)
Распространение за пределы малого таза и/или в мочевой пузырь или прямую кишку или в отдаленные органы
Только в теле матки (не в шейке матки, которая является нижней частью матки)
Распространение в шейку матки, но не за пределы матки
Распространение в соседние ткани, влагалище или лимфатические узлы
Распространение в мочевой пузырь и/или кишечник и/или отдаленные участки
Только в теле матки
Распространение за пределы матки в яичник, фаллопиевы трубы, влагалище и/или близлежащие ткани
Распространение в легкие
Распространение за пределы легких и матки в отдаленные участки, такие как головной мозг, печень, почки и/или пищеварительный тракт
Рак фаллопиевых труб
Рак брюшины
Только в одной или в обоих яичниках или в обеих фаллопиевых трубах
Распространение в матку или близлежащие ткани в пределах малого таза или рак только на брюшине (ткань, выстилающая таз и брюшную полость)‡
Распространение за пределы малого таза в лимфатические узлы и/или в другие части брюшной полости (например, по поверхности печени или селезенки)
Распространение на отдаленные участки (например, в печень или легкие)
Только во влагалище
Распространение через стенки влагалища в соседние ткани, но все еще в пределах малого таза‡
Распространение по всему малому тазу и/или в лимфатические узлы и/или блокирование мочеточников и/или нарушение функции почек
Распространение в мочевой пузырь или прямую кишку или за пределы малого таза
Только в вульве
Распространение в близлежащие ткани (нижняя часть уретры или влагалище или анус)
Распространение в верхнюю часть близлежащих структур и/или лимфатических узлов
Распространение на отдаленные участки или лимфатические узлы в паху с образованием язв или склеиванием либо фиксацией к кости
* За основу взята система стадирования, принятая Международной федерацией гинекологии и акушерства.
†IV стадия иногда классифицируется, как А или В в зависимости от того, куда распространился рак.
‡Понятие малого таза относится к самой нижней части живота, область ниже брюшной полости и между костями таза. Он содержит внутренние половые органы, мочевой пузырь и прямую кишку.
Лечение раковых опухолей органов женской репродуктивной системы
Обычно хирургическое удаление
Иногда — лучевая терапия и/или химиотерапия
Лечение рака, в зависимости от типа и стадии рака, может включать в себя хирургическое удаление, лучевую терапию и химиотерапию. Когда рак диагностируется впервые, основной целью лечения является удаление или, по возможности, прекращение роста опухоли.
Обычно химиотерапия — это наиболее эффективный способ лечения любых раковых клеток, которые распространились за пределы исходного участка. Химиотерапия может включать инъекции, пероральный прием препаратов или введение через катетер в брюшную полость (внутрибрюшинно).
Лучевая терапия обычно проводится, если опухоль распространилась на окружающие ткани, расположенные рядом с исходной опухолью, например, в мочевой пузырь.
При некоторых видах рака женских половых органов в качестве дополнительного лечения, обычно после хирургического вмешательства, химиотерапии и/или лучевой терапии, назначается гормональная терапия или блокаторы гормонов. Механизм действия гормональной терапии — стимуляция или блокада гормональных рецепторов с целью прекращения роста опухолевых клеток, которые распространились из исходного участка.
В случаях поздней стадии рака женских половых органов, когда излечение невозможно, для уменьшения размера раковой опухоли или ее метастазов и для облегчения боли и других симптомов по-прежнему может рекомендоваться лучевая терапия или химиотерапия. Женщинам с неизлечимым раком следует подготовить предварительные медицинские указания. Улучшение ухода за неизлечимо больными привело к тому, что всё большее число женщин с неизлечимым раком может комфортно умереть дома. Для облегчения тревоги и боли, с которой обычно сталкиваются люди с неизлечимым раком, могут быть использованы соответствующие лекарственные препараты.