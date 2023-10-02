Общие сведения о раковых опухолях органов женской репродуктивной системы

Обычно хирургическое удаление

Иногда — лучевая терапия и/или химиотерапия

Лечение рака, в зависимости от типа и стадии рака, может включать в себя хирургическое удаление, лучевую терапию и химиотерапию. Когда рак диагностируется впервые, основной целью лечения является удаление или, по возможности, прекращение роста опухоли.

Обычно химиотерапия — это наиболее эффективный способ лечения любых раковых клеток, которые распространились за пределы исходного участка. Химиотерапия может включать инъекции, пероральный прием препаратов или введение через катетер в брюшную полость (внутрибрюшинно).

Лучевая терапия обычно проводится, если опухоль распространилась на окружающие ткани, расположенные рядом с исходной опухолью, например, в мочевой пузырь.

При некоторых видах рака женских половых органов в качестве дополнительного лечения, обычно после хирургического вмешательства, химиотерапии и/или лучевой терапии, назначается гормональная терапия или блокаторы гормонов. Механизм действия гормональной терапии — стимуляция или блокада гормональных рецепторов с целью прекращения роста опухолевых клеток, которые распространились из исходного участка.

В случаях поздней стадии рака женских половых органов, когда излечение невозможно, для уменьшения размера раковой опухоли или ее метастазов и для облегчения боли и других симптомов по-прежнему может рекомендоваться лучевая терапия или химиотерапия. Женщинам с неизлечимым раком следует подготовить предварительные медицинские указания. Улучшение ухода за неизлечимо больными привело к тому, что всё большее число женщин с неизлечимым раком может комфортно умереть дома. Для облегчения тревоги и боли, с которой обычно сталкиваются люди с неизлечимым раком, могут быть использованы соответствующие лекарственные препараты.