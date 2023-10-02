Анализы крови

Ультразвуковое исследование

Часто врачи могут диагностировать молярную беременность (пузырный занос) вскоре после его формирования. Они подозревают наличие молярной беременности на основании имеющихся симптомов, таких как значительное увеличение размера матки по сравнению с ожидаемым, а также выделение через влагалище ткани, похожей на гроздья винограда.

Выполняется тест на беременность. Если у женщины есть молярная беременность, результат теста положителен, но не выявляется ни шевелений плода ни его сердцебиений.

Для измерения уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ — гормон, который обычно начинает вырабатываться на ранних сроках беременности) делают анализ крови. Если присутствует молярная беременность или другой тип гестационной трофобластической болезни, то уровень обычно очень высок, потому что эти опухоли вырабатывают большое количество этого гормона.

Если уровень ХГЧ очень высокий, врачи проводят анализы крови для проверки функции щитовидной железы и определения наличия гипертиреоза.

Чтобы убедиться в том, что причиной роста является пузырный занос, а не плод или амниотическая оболочка (которая содержит зародыш и жидкость вокруг него), выполняется ультразвуковое исследование.

Образец ткани, удаленный во время расширения и выскабливания (расширение и выскабливание) или полученный при выходе ткани, затем исследуется под микроскопом (биопсия) для подтверждения диагноза. Аномальная ткань может быть удалена во время процедуры Р и В.

Если диагностирована гестационная трофобластическая болезнь, проводится исследование для определения стадии заболевания, имеющее целью выяснить, распространилась ли опухоль из места возникновения в другие части тела. Исследования включают компьютерную томографию (КТ) грудной клетки, брюшной полости и области малого таза. Также может быть проведена магнитно-резонансная томография (МРТ).