Молярная беременность (пузырный занос) и другие типы гестационной трофобластической болезни — это рост аномальной оплодотворенной яйцеклетки или чрезмерное разрастание ткани плаценты.
Женщина с молярной беременностью считает себя беременной, но матка увеличивается гораздо быстрее, чем при физиологической беременности.
Большинство женщин испытывают сильную тошноту и рвоту, вагинальное кровотечение, а у некоторых женщин — очень высокое артериальное давление.
Выполняются ультразвуковое исследование и анализы крови для измерения уровня хорионического гонадотропина человека (который вырабатывается с ранних сроков беременности).
Молярную беременность лечат с помощью расширения и выскабливания (Р и В).
Если заболевание не проходит, необходим курс химиотерапии.
(См. также Общие сведения о раковых опухолях органов женской репродуктивной системы).
Чаще всего причиной молярной беременности является патологическая оплодотворенная яйцеклетка, которая преобразуется в пузырный занос, а не в плод. Молярная беременность также может развиваться из клеток, которые остались в матке после выкидыша, доношенной беременности или внематочной беременности (эктопическая беременность). В редких случаях молярная беременность развивается при наличии живого плода. В таких случаях плод обычно погибает, и часто случается выкидыш.
Молярная беременность наиболее распространена среди женщин младше 17 лет или старше 35 лет. В Соединенных Штатах Америки она встречается с частотой примерно в 1 случай на 2000 беременностей.
Молярная беременность — это разновидность гестационной трофобластической болезни.
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Типы гестационной трофобластической болезни
Гестационная трофобластическая болезнь — это группа заболеваний, которые развиваются из клеток (называемых трофобластами), которые окружают развивающийся эмбрион и которые в итоге формируют плаценту и амниотический мешок. Пораженные клетки растут аномально и быстро делятся.
гестационная трофобластическая болезнь
Доброкачественные опухоли, которые могут становиться злокачественными: К таким опухолям относятся пузырный занос, увеличенная плацентарная площадка и узелок плацентарной площадки.
Злокачественные опухоли, расположенные в плаценте: эти опухоли (так называемая гестационная трофобластическая неоплазия) включают трофобластическую опухоль плацентарной площадки, эпителиоидную трофобластическую опухоль, хориокарциному и инвазивный пузырный занос.
Примерно в 80 % случаев гестационная трофобластическая болезнь не является злокачественной.
Остальные имеют тенденцию к длительному существованию и поражают окружающую ткань. Примерно от 2 до 3 % пузырных заносов перерождаются в хориокарциномы. Хориокарцинома может быстро распространиться по лимфатическим или кровеносным сосудам.
Трофобластические опухоли плацентарной площадки и эпителиоидные трофобластические опухоли являются очень редкими.
Симптомы молярной беременности
Женщины с молярной беременностью (пузырным заносом) чувствуют себя беременными. Но поскольку молярная беременность растет гораздо быстрее, чем плод, то рост живота происходит гораздо быстрее, чем при физиологической беременности. Частым симптомом может быть сильная тошнота и рвота, а также может возникнуть вагинальное кровотечение. По мере распада заноса небольшие участки ткани, которые по виду напоминают гроздь винограда, могут выходить из влагалища. Эти симптомы указывают на необходимость немедленного обращения к врачу.
Молярная беременность может приводить к серьезным осложнениям, в том числе к следующим:
сильное кровотечение, возможно, с опасным снижением артериального давления (шок);
очень высокое артериальное давление с увеличением уровня белка в моче (преэклампсия);
кисты в яичниках.
Если хориокарцинома прогрессирует, у женщины могут развиться другие симптомы, связанные с распространением (метастазированием) в другие части тела.
Гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз) может наблюдаться у женщин с гестационной трофобластической болезнью. Симптомы могут включать аномально высокую частоту сердечных сокращений (тахикардия), теплую кожу, потливость, непереносимость тепла и легкий тремор.
Диагностика молярной беременности
Анализы крови
Ультразвуковое исследование
Часто врачи могут диагностировать молярную беременность (пузырный занос) вскоре после его формирования. Они подозревают наличие молярной беременности на основании имеющихся симптомов, таких как значительное увеличение размера матки по сравнению с ожидаемым, а также выделение через влагалище ткани, похожей на гроздья винограда.
Выполняется тест на беременность. Если у женщины есть молярная беременность, результат теста положителен, но не выявляется ни шевелений плода ни его сердцебиений.
Для измерения уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ — гормон, который обычно начинает вырабатываться на ранних сроках беременности) делают анализ крови. Если присутствует молярная беременность или другой тип гестационной трофобластической болезни, то уровень обычно очень высок, потому что эти опухоли вырабатывают большое количество этого гормона.
Если уровень ХГЧ очень высокий, врачи проводят анализы крови для проверки функции щитовидной железы и определения наличия гипертиреоза.
Чтобы убедиться в том, что причиной роста является пузырный занос, а не плод или амниотическая оболочка (которая содержит зародыш и жидкость вокруг него), выполняется ультразвуковое исследование.
Образец ткани, удаленный во время расширения и выскабливания (расширение и выскабливание) или полученный при выходе ткани, затем исследуется под микроскопом (биопсия) для подтверждения диагноза. Аномальная ткань может быть удалена во время процедуры Р и В.
Если диагностирована гестационная трофобластическая болезнь, проводится исследование для определения стадии заболевания, имеющее целью выяснить, распространилась ли опухоль из места возникновения в другие части тела. Исследования включают компьютерную томографию (КТ) грудной клетки, брюшной полости и области малого таза. Также может быть проведена магнитно-резонансная томография (МРТ).
Определение стадии
Стадирование гестационной трофобластической неоплазии (форма гестационного трофобластического заболевания, которая обычно злокачественная) основано на том, насколько далеко она распространилась:
I стадия: опухоль только в теле матки (не в шейке матки — нижней части матки).
II стадия: опухоль распространилась за пределы матки в яичники, фаллопиевы трубы, влагалище и/или близлежащие ткани.
III стадия: опухоль распространилась в легкие.
IV стадия: опухоль распространилась в более отдаленные участки, такие как головной мозг, печень, почки и/или пищеварительный тракт.
Лечение молярной беременности
Удаление молярной беременности
анализы для диагностики рецидива и/или распространения;
при необходимости, химиотерапия.
Как правило, любой тип гестационной трофобластической болезни может быть успешно диагностирован и вылечен без угрозы для репродуктивной функции.
Молярная беременность (пузырный занос) или любой другой тип гестационной трофобластической неоплазии полностью удаляется, обычно методом Р и В с аспирацией. Удаление матки (гистерэктомия) требуется редко, но может выполняться, если женщины не планируют иметь детей.
Для определения потребности в дополнительном лечении, после удаления заноса проводятся соответствующие обследования.
Чтобы убедиться, что ткань молярной беременности не распространилась на легкие, выполняется рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Для определения того, была ли молярная беременность полностью удалена, в крови измеряют уровень хорионического гонадотропина человека. После завершения удаления уровень возвращается к нормальному показателю обычно в течение 10 недель и остается в пределах нормы, а дальнейшее лечение не требуется. Во время измерения ХГЧ женщинам следует использовать эффективные методы контрацепции, поскольку беременность затрудняет интерпретацию результатов измерения ХГЧ. Если уровень не вернулся к норме, заболевание считается персистентным. Чтобы определить, развилась ли хориокарцинома и насколько она распространилась, выполняется компьютерная томография (КТ) головного мозга, грудной клетки, живота и малого таза.
Если ткань молярной беременности сохраняется или распространилась, необходима химиотерапия. Если считается, что молярная беременность относится к группе низкого риска, химиотерапия может состоять только из одного химиотерапевтического препарата. Если это лечение неэффективно, можно использовать комбинацию химиотерапевтических препаратов или выполнить гистерэктомию.
Если ткань молярной беременности широко распространилась и заболевание сочтено относящимся к группе высокого риска, врачи направляют женщин к специалисту.
После гистерэктомии, если таковая проводится, назначают химиотерапию и контролируют уровень ХГЧ, чтобы убедиться в том, что заболевание успешно вылечено.
Когда диагностируется гестационная трофобластическая болезнь, врачи спрашивают у женщин, хотят ли они сохранить способность к рождению детей. Если требуется химиотерапия, которая может повредить яичники, иногда могут быть предприняты меры для сохранения фертильности, например, замораживание яйцеклеток перед проведением химиотерапии. Даже если выполняется гистерэктомия, для лечения молярной беременности не требуется удаление яичников.
После удаления молярной беременности женщинам советуют не беременеть в течение 12 месяцев. Часто для предохранения от беременности рекомендуется прием оральных контрацептивов, но допускаются и другие эффективные методы контрацепции. Беременность откладывают для того, чтобы врачи убедились в успехе лечения.
Если у женщин, перенесших молярную беременность, наступает беременность, врачи проводят ультразвуковое исследование на ранних сроках, чтобы определить, является ли беременность нормальной. После рождения ребенка врачи обычно отправляют плаценту в лабораторию для проверки на наличие отклонений.
Прогноз при молярной беременности
При проведении лечения многие женщины излечиваются. Вероятность излечения зависит от того, распространилась ли ткань молярной беременности, а также от других факторов:
Если ткань молярной беременности не распространилась: Практически 100 %
Если ткань молярной беременности распространилась, но риск считается низким: от 90 до 95 %
Если произошло обширное распространение хориокарциномы, и риск считается высоким: от 60 % до 80 %
Большинство женщин, перенесших молярную беременность, в дальнейшем могут иметь детей, однако риск выкидыша, осложнений во время беременности или рождения детей с врожденными пороками у них более высокий.
Примерно у 1–2 % женщин, у которых была молярная беременность, возникает еще одна. Поэтому женщинам, перенесшим молярную беременность, следует делать ультразвуковое исследование в самом начале последующих беременностей. Если у женщины имеется несколько последовательных случаев молярной беременности, проводится генетический анализ.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данного ресурса.
Национальный институт рака (National Cancer Institute): Гестационная трофобластическая болезнь: На этом веб-сайте представлена информация о гестационной трофобластической болезни, ее стадиях и лечении.