Аденомиоз матки

При аденомиозе ткань из желез оболочки матки (эндометрия) врастает в мышечную стенку матки. Матка увеличивается в размерах, иногда в два или в три раза.

Аденомиоз может вызывать обильные болезненные менструации и боль в области малого таза.

Врачи подозревают аденомиоз при обследовании органов малого таза и для подтверждения диагноза часто проводят ультразвуковое исследование или магнитно-резонансную томографию.

Внутриматочная спираль, которая высвобождает синтетический женский гормон левоноргестрел, может помочь облегчить симптомы, но наиболее эффективна гистерэктомия.

Распространенность аденомиоза у женщин неизвестна, отчасти из-за трудностей в его диагностике.

Аденомиоз вызывает симптомы лишь у некоторых женщин, обычно в возрасте 35–50 лет. У некоторых женщин с аденомиозом также присутствует эндометриоз или фибромы.

Причина аденомиоза неизвестна. Аденомиоз может быть более распространен у женщин, у которых было более одной беременности.

Симптомы аденомиоза матки К симптомам аденомиоза относятся: обильные и болезненные менструации (дисменорея), неопределенная боль в области малого таза и чувство давления на мочевой пузырь и прямую кишку. Обильное кровотечение может приводить к анемии. Иногда может возникать боль при половом акте. Обычно симптомы исчезают или ослабевают после менопаузы.

Диагностика аденомиоза матки Обследование органов малого таза

Ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография Врачи могут подозревать аденомиоз, когда при обследовании органов малого таза обнаруживают, что матка увеличена, круглой формы и мягче, чем обычно. Врачи нередко диагностируют аденомиоз на основании результатов ультразвукового исследования или магнитно-резонансной томографии (МРТ) органов малого таза. Ультразвуковое исследование часто проводят путем введения портативного ультразвукового датчика во влагалище (называется трансвагинальным ультразвуковым исследованием). Тем не менее, для постановки окончательного диагноза аденомиоза врачи должны обследовать ткани, взятые из матки. Единственный способ получить эти ткани — это удаление матки (гистерэктомия).