Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания

Если женщины, кормящие грудью, должны принимать лекарственный препарат, у них возникает вопрос, должны ли они прекратить вскармливание грудью. Ответ на этот вопрос зависит от следующих факторов:

какое количество лекарственного препарата попадает в молоко;

поглощается ли лекарственный препарат младенцем;

как лекарственный препарат воздействует на ребенка;

сколько молока потребляет ребенок (это зависит от возраста ребенка и количества других продуктов и жидкостей в рационе младенца).

Некоторые лекарственные препараты, такие, как эпинефрин, гепарин и инсулин, не попадают в грудное молоко и, таким образом, являются безопасными. Большинство лекарственных препаратов попадает в грудное молоко, но обычно в мизерных количествах. Тем не менее, даже в мизерных количествах некоторые лекарственные препараты могут причинить вред младенцу.

Некоторые лекарственные препараты попадают в грудное молоко, но младенец поглощает столь малое их количество, что они не влияют на младенца. Примерами служат такие антибиотики, как гентамицин, канамицин, стрептомицин и тетрациклин.

По возможности лекарственные препараты следует принимать сразу после кормления грудью или перед длительным периодом сна ребенка.

Лекарственные препараты, которые сравнительно безопасны во время кормления грудью К лекарственным препаратам, которые считаются безопасными, относится большинство безрецептурных препаратов. Исключением являются антигистаминные препараты (обычно содержащиеся в препаратах от кашля и простуды, от аллергии, укачивания в транспорте и в снотворном), которые принимаются в больших количествах в течение длительного времени, аспирин и другие салицилаты. Ацетаминофен и ибупрофен, принимаемые в обычных дозах, являются безопасными. Лекарственные препараты, которые наносятся на кожу, закапываются в глаза, в нос или вдыхаются, обычно безопасны. Большинство антигипертензивных препаратов не вызывает серьезных проблем при грудном вскармливании младенцев. Во время грудного вскармливания женщины могут принимать бета-блокаторы, но младенца нужно регулярно обследовать на возможные побочные эффекты, такие, как сниженная частота сердечных сокращений и низкое артериальное давление. Кофеин и теофиллин не причиняют вред младенцам при грудном вскармливании, но могут их делать раздражительными. Частота сердечных сокращений и частота дыхания младенца могут увеличиться. Даже если некоторые лекарственные препараты считаются безопасными для младенцев при грудном вскармливании, женщине, кормящей грудью, прежде чем принимать какие-либо препараты, даже безрецептурные препараты или лекарственные травы, следует обратиться к медицинскому работнику. Нужно изучить этикетки всех лекарственных препаратов, чтобы проверить, не содержат ли они предупреждения относительно применения препарата во время кормления грудью. Знаете ли Вы, что...

Лекарственные препараты, при назначении которых во время грудного вскармливания, требуется наблюдение врача Прием некоторых лекарственных препаратов должен проходить под наблюдением врача. Безопасность их приема во время кормления грудью может потребовать следующих действий Коррекция дозы

Ограничение длительности применения лекарственного препарата

Время, в течение которого лекарственный препарат принимается в период грудного вскармливания Большинство анксиолитиков, антидепрессантов и нейролептиков следует принимать под наблюдением врача, даже если они вряд ли могут вызвать существенные проблемы у младенца. Однако эти лекарственные препараты остаются в организме на длительное время. В течение первых нескольких месяцев жизни выведение лекарственных препаратов из организма у младенцев затруднено, в результате чего эти лекарственные препараты могут влиять на нервную систему ребенка. Например, анксиолитик диазепам (бензодиазепин) вызывает вялость, сонливость и потерю веса у грудных детей. У младенцев фенобарбитал (противосудорожный препарат и барбитурат) выводится медленно, поэтому он может вызывать чрезмерную сонливость. В связи с этими эффектами врачи снижают дозу бензодиазепина и барбитуратов и следят за их применением у женщин, которые кормят грудью. Варфарин (лекарственный препарат, препятствующий свертыванию крови) можно принимать только если ребенок полностью доношен и здоров Варфарин, вероятно, не проникает в грудное молоко Люди, которые принимают варфарин, включая кормящих грудью женщин, должны периодически проходить анализы крови, чтобы определить, нормально ли свертывается кровь. Варфарин может вызывать склонность к образованию синяков и к кровотечениям