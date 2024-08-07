(послеродовые инфекции мочевого пузыря и почек)

Пногда после рождения ребенка развивается инфекция мочевого пузыря (цистит). Инфекцию почек (пиелонефрит) могут вызывать бактерии, которые после родов попадают в почки из мочевого пузыря.
Инфекции мочевого пузыря и почек могут приводить к болезненному или частому мочеиспусканию и, иногда, к лихорадке.
Для диагностики инфекции мочевого пузыря и почек, врач обследует и анализирует образец мочи.
Обычно женщинам вводят антибиотики внутривенно для лечения инфекции почек или перорально для лечения инфекции мочевого пузыря.
(См. также Послеродовые инфекции).
Риск развития инфекции мочевого пузыря увеличивается, когда в мочевой пузырь вводят катетер, чтобы облегчить выведение мочи во время и после родов, особенно если катетер оставляют на какое-то время.
Симптомы
Инфекции мочевого пузыря и часто почек приводят к болезненному и частому мочеиспусканию. Инфекции почек и некоторые инфекции мочевого пузыря вызывают лихорадку. Инфекции почек могут вызывать боль в пояснице или в боку, а также общее чувство недомогания и дискомфорта.
Диагностика
Анализ образца мочи
Диагноз инфекций мочевого пузыря и почек ставят на основе результатов анализа образца мочи. При инфекциях почек и при некоторых инфекциях мочевого пузыря может проводиться посев образца для определения бактерий.
Лечение
Антибиотики
Обычно женщинам вводят антибиотики в вену (внутривенно) для лечения инфекции почек или перорально для лечения инфекции мочевого пузыря.
Если проявлений того, что инфекция мочевого пузыря распространилась в почки, нет, антибиотики можно принимать только несколько дней. Если есть подозрение на инфекцию почек, женщине следует принимать антибиотики (такие, как цефтриаксон отдельно или ампициллин в комбинации с гентамицином), пока лихорадка не будет отсутствовать в течение 48 часов. Нередко в случае абсцесса назначают прием антибиотиков внутрь в течение 7–14 дней. После получения результатов посева антибиотик можно поменять на более эффективный антибиотик против бактерии, которая была обнаружена.
Употребление большого количества жидкостей помогает улучшить функционирование почек и вымывает бактерии из мочевыводящих путей.