(послеродовые инфекции мочевого пузыря и почек)

Антибиотики

Обычно женщинам вводят антибиотики в вену (внутривенно) для лечения инфекции почек или перорально для лечения инфекции мочевого пузыря.

Если проявлений того, что инфекция мочевого пузыря распространилась в почки, нет, антибиотики можно принимать только несколько дней. Если есть подозрение на инфекцию почек, женщине следует принимать антибиотики (такие, как цефтриаксон отдельно или ампициллин в комбинации с гентамицином), пока лихорадка не будет отсутствовать в течение 48 часов. Нередко в случае абсцесса назначают прием антибиотиков внутрь в течение 7–14 дней. После получения результатов посева антибиотик можно поменять на более эффективный антибиотик против бактерии, которая была обнаружена.

Употребление большого количества жидкостей помогает улучшить функционирование почек и вымывает бактерии из мочевыводящих путей.