Экстренная контрацепция может использоваться для предотвращения беременности в течение короткого периода времени после незащищенного полового акта.

Экстренная контрацепция снижает шансы забеременеть после одного эпизода незащищенного полового акта, даже если акт происходил примерно во время выхода яйцеклетки (овуляции), и когда вероятность зачатия очень высока. В целом шансы забеременеть после одного эпизода незащищенного полового акта составляют около 5 %, но ближе к овуляции они равны 20–30 %. Чем раньше применяют экстренную контрацепцию, тем выше ее эффективность.

Доступные варианты экстренной контрацепции включают лекарственные препараты, принимаемые внутрь, и медь-содержащую внутриматочную спираль (ВМС). Эти лекарственные препараты (так называемые «утренние таблетки после полового акта») содержат левоноргестрел, улипристала ацетат или являются комбинированными оральными контрацептивами (эстроген плюс левоноргестрел). Они подавляют или задерживают овуляцию. В качестве экстренной контрацепции их используют чаще, чем ВМС, несмотря на то, что медь-содержащая внутриматочная спираль является наиболее эффективной формой экстренной контрацепции. Медь-содержащая ВМС предотвращает имплантацию оплодотворенной яйцеклетки в матке.

Введение медь-содержащей ВМС: Чтобы ВМС была эффективной, ее следует вводить в течение 5 дней после незащищенного полового акта или, если можно установить время овуляции, в течение 5 дней после овуляции (выхода яйцеклетки из яичника). Шансы забеременеть после установки ВМС составляют 0,1 %, как и при использовании ВМС для регулярного предохранения от беременности. Также после установки ВМС ее можно оставить для длительной контрацепции в течение до 10 лет. Эффективность медь-содержащей ВМС в качестве средства экстренной контрацепции не зависит от массы тела. Таким образом, у женщин с ожирением, которые очень хотят избежать беременности, медь-содержащая ВМС является предпочтительным методом экстренной контрацепции.

Введение высокодозовой левоноргестрел-высвобождающей ВМС: Чтобы эта ВМС была эффективной, ее следует вводить в течение 5 дней после незащищенного полового акта или, если можно установить время овуляции, в течение 5 дней после овуляции. Вероятность наступления беременности после введения этой ВМС составляет 0,3 %.

Улипристала ацетат: Принимается одна доза этого лекарственного препарата. Он более эффективен, чем левоноргестрел. Его нужно принимать в течение 5 дней (120 часов) после незащищенного полового акта. Шансы забеременеть составляют примерно 1,5 %. Улипристала ацетат более эффективен, чем левоноргестрел у женщин с ожирением, но ожирение снижает его эффективность. Он продается по рецепту. После приема улипристала ацетата женщины должны подождать 6 дней, прежде чем использовать гормональный контрацептив, содержащий прогестин. Они должны использовать резервный метод контрацепции (например, презерватив) в течение 7 дней после начала использования гормонального контрацептива.

Левоноргестрел, принимаемый внутрь: Наиболее часто используется левоноргестрел. Это прогестин, обычно принимаемый в меньших дозах для контрацепции. Женщина принимает одну дозу, а через 12 часов следующую. Или может принять одну высокую дозу. Шанс забеременеть составляет 2–3 %. Однако экстренная контрацепция левоноргестрелом может быть менее эффективной у женщин с ожирением. Чем раньше принят препарат, тем он более эффективен. Его следует принять в течение 5 дней (120 часов) после незащищенного полового акта (хотя он менее эффективен, если он принимается через 3 дня и более). В Соединенных Штатах Америки эти таблетки могут без рецепта купить женщины всех возрастов, у которых был незащищенный половой акт. Прием гормонального контрацептива может быть начат одновременно. Резервный метод (например, презерватив) рекомендуется в течение 7 дней после начала использования гормонального контрацептива.

Метод Юзпе: Для этого метода можно также использовать комбинированный оральный контрацептив (эстроген плюс левоноргестрел), но он менее эффективен, чем левоноргестрел или улипристала ацетат. Принимаются две таблетки, за которыми следует еще две таблетки, принимаемые через 12 часов, но не позднее 72 часов после незащищенного секса. Используют высокую дозу эстрогена. Высокая доза часто вызывает тошноту, а иногда и рвоту. Врачи могут порекомендовать лекарственные препараты, которые предотвращают тошноту и рвоту. Этот метод менее эффективен, чем другие методы, и используется только тогда, когда женщины не имеют доступа к другим методам. Прием гормонального контрацептива может быть начат одновременно. Резервный метод (например, презерватив) рекомендуется в течение 7 дней после начала использования гормонального контрацептива.

Через 2–3 недели после использования экстренной контрацепции проводится анализ на беременность, чтобы убедиться, что женщина не беременна. Возобновление менструаций и отрицательный результат анализа на беременность подтверждают, что женщина не беременна.