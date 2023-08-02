Барьерные контрацептивные средства

Презервативы, изготовленные из латекса — это единственные контрацептивы, защищающие от всех распространенных инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в том числе вызываемых бактериями (например, гонорея и сифилис) и вирусами (например, ВПЧ — вирус папилломы человека и ВИЧ — вирус иммунодефицита человека). Презервативы, изготовленные из синтетического материала, например, полиуретана, полиизопрена или силиконовой резины, обеспечивают некоторую защиту, но они тоньше и чаще могут рваться. Презервативы, изготовленные из пергамента, не защищают от вирусных инфекций, например, ВИЧ-инфекции.

Во время каждого полового акта нужно использовать новый презерватив, а в случае сомнений в его целостности презерватив следует выбросить.

В течение первого года использования наружных (мужских) презервативов шанс забеременеть составляет около 2 % при условии идеального применения (точное выполнение инструкций) и 18 % при типичном применении (то, как их использует большинство людей). В первый год использования наружных (женских) презервативов риск забеременеть при использовании женских презервативов составляет 5 % при идеальном применении и 21 % при типичном применении.

Спермицидное средство, которое может содержаться в лубриканте презерватива или вводится отдельно во влагалище, может повысить эффективность презервативов. Спермицидное средство нужно наносить каждый раз при использовании презерватива.

Знаете ли Вы, что...

Наружные (мужские) презервативы — это тонкие защитные оболочки, покрывающие половой член.

Чтобы презервативы были эффективными, их необходимо использовать правильно. Презервативы нужно надевать до проникновения. Правильное использование внешнего (надетого на половой член) презерватива включает следующее:

Для каждого эпизода полового акта следует использовать новый презерватив.

Используйте правильный размер.

Обращайтесь с презервативом осторожно, чтобы не повредить его ногтями, зубами или острыми предметами.

Надевайте презерватив после наступления эрекции и до начала генитального контакта с партнером.

Определите, в какую сторону разворачивать презерватив, поместив его на указательный палец и попытавшись осторожно развернуть его, но только слегка. Если не получается, переверните его и попробуйте развернуть в другую сторону. Затем полностью сверните его.

Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена.

Оставьте примерно 1/2 дюйма кончика презерватива свободным для сбора спермы.

Сожмите одной рукой резервуар презерватива, чтобы выпустить из него воздух.

Если вы не обрезаны, оттяните назад крайнюю плоть перед расправлением презерватива.

Второй рукой расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена и выдавите все воздушные пузырьки.

Проверьте, чтобы во время полового акта смазка была достаточной.

С латексными презервативами используются лубриканты только на основе воды. Лубриканты на масляной основе (например, вазелин, жир, минеральные масла, массажные масла, лосьоны для тела и кулинарный жир) могут повредить латекс и привести к разрыву презерватива.

Держите презерватив вплотную к основанию полового члена во время его извлечения, чтобы предотвратить излитие семени из презерватива.

Наружные презервативы надеваются так, чтобы на конце оставалось около 1/2 дюйма для сбора спермы. Некоторые презервативы для этой цели имеют резервуар на конце. Сразу после эякуляции половой член необходимо извлечь, пока презерватив крепко прилегает к его основанию, чтобы избежать соскальзывания презерватива и разливания спермы.

Как надевать наружный презерватив Изображение

Внутренний (женский) презерватив — это мешочек с внутренним и внешним кольцом. Внутреннее кольцо вставляется как можно дальше во влагалище (или задний проход), а внешнее кольцо остается снаружи. Затем пенис аккуратно направляется через внешнее кольцо в мешочек. Если пенис выскальзывает из мешочка или внешнее кольцо заталкивается внутрь, презерватив следует достать и ввести еще раз без риска забеременеть до выхода спермы (эякуляции). Прежде чем вынуть презерватив после полового акта, внешнее кольцо нужно сжать и скрутить, чтобы избежать разливания спермы. Затем презерватив следует аккуратно извлечь из влагалища. Если сперма разлилась, то семенная жидкость может попасть во влагалище и привести к беременности. Женский презерватив должен вводиться не более, чем за 8 часов до полового акта.