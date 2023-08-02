Барьерные контрацептивные средства механически блокируют доступ семенной жидкости в матку женщины. Они включают презервативы, диафрагмы, шеечные колпачки, контрацептивные гели, контрацептивные губки и спермициды (пены, кремы и суппозитории). Эти контрацептивы должны использоваться женщиной или ее партнером каждый раз при половом акте.
Блокирование доступа: Барьерные контрацептивные средства
Барьерные контрацептивные средства не позволяют семенной жидкости проникнуть в матку женщины. Они включают презерватив, диафрагму, шеечный колпачок и контрацептивную губку. Некоторые презервативы содержат спермицидные средства. Спермицидные средства следует использовать с презервативами и другими барьерными контрацептивными средствами, которые их не содержат.
Презервативы
Презервативы, изготовленные из латекса — это единственные контрацептивы, защищающие от всех распространенных инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в том числе вызываемых бактериями (например, гонорея и сифилис) и вирусами (например, ВПЧ — вирус папилломы человека и ВИЧ — вирус иммунодефицита человека). Презервативы, изготовленные из синтетического материала, например, полиуретана, полиизопрена или силиконовой резины, обеспечивают некоторую защиту, но они тоньше и чаще могут рваться. Презервативы, изготовленные из пергамента, не защищают от вирусных инфекций, например, ВИЧ-инфекции.
Во время каждого полового акта нужно использовать новый презерватив, а в случае сомнений в его целостности презерватив следует выбросить.
В течение первого года использования наружных (мужских) презервативов шанс забеременеть составляет около 2 % при условии идеального применения (точное выполнение инструкций) и 18 % при типичном применении (то, как их использует большинство людей). В первый год использования наружных (женских) презервативов риск забеременеть при использовании женских презервативов составляет 5 % при идеальном применении и 21 % при типичном применении.
Спермицидное средство, которое может содержаться в лубриканте презерватива или вводится отдельно во влагалище, может повысить эффективность презервативов. Спермицидное средство нужно наносить каждый раз при использовании презерватива.
Знаете ли Вы, что...
Наружные (мужские) презервативы — это тонкие защитные оболочки, покрывающие половой член.
Чтобы презервативы были эффективными, их необходимо использовать правильно. Презервативы нужно надевать до проникновения. Правильное использование внешнего (надетого на половой член) презерватива включает следующее:
Для каждого эпизода полового акта следует использовать новый презерватив.
Используйте правильный размер.
Обращайтесь с презервативом осторожно, чтобы не повредить его ногтями, зубами или острыми предметами.
Надевайте презерватив после наступления эрекции и до начала генитального контакта с партнером.
Определите, в какую сторону разворачивать презерватив, поместив его на указательный палец и попытавшись осторожно развернуть его, но только слегка. Если не получается, переверните его и попробуйте развернуть в другую сторону. Затем полностью сверните его.
Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена.
Оставьте примерно 1/2 дюйма кончика презерватива свободным для сбора спермы.
Сожмите одной рукой резервуар презерватива, чтобы выпустить из него воздух.
Если вы не обрезаны, оттяните назад крайнюю плоть перед расправлением презерватива.
Второй рукой расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена и выдавите все воздушные пузырьки.
Проверьте, чтобы во время полового акта смазка была достаточной.
С латексными презервативами используются лубриканты только на основе воды. Лубриканты на масляной основе (например, вазелин, жир, минеральные масла, массажные масла, лосьоны для тела и кулинарный жир) могут повредить латекс и привести к разрыву презерватива.
Держите презерватив вплотную к основанию полового члена во время его извлечения, чтобы предотвратить излитие семени из презерватива.
Наружные презервативы надеваются так, чтобы на конце оставалось около 1/2 дюйма для сбора спермы. Некоторые презервативы для этой цели имеют резервуар на конце. Сразу после эякуляции половой член необходимо извлечь, пока презерватив крепко прилегает к его основанию, чтобы избежать соскальзывания презерватива и разливания спермы.
Внутренний (женский) презерватив — это мешочек с внутренним и внешним кольцом. Внутреннее кольцо вставляется как можно дальше во влагалище (или задний проход), а внешнее кольцо остается снаружи. Затем пенис аккуратно направляется через внешнее кольцо в мешочек. Если пенис выскальзывает из мешочка или внешнее кольцо заталкивается внутрь, презерватив следует достать и ввести еще раз без риска забеременеть до выхода спермы (эякуляции). Прежде чем вынуть презерватив после полового акта, внешнее кольцо нужно сжать и скрутить, чтобы избежать разливания спермы. Затем презерватив следует аккуратно извлечь из влагалища. Если сперма разлилась, то семенная жидкость может попасть во влагалище и привести к беременности. Женский презерватив должен вводиться не более, чем за 8 часов до полового акта.
Диафрагма
Диафрагма — куполообразный резиновый колпачок с гибким краем, который вставляют во влагалище и надевают на шейку матки. Диафрагма не позволяет семенной жидкости проникнуть в матку.
Диафрагма бывает разных размеров и должна подбираться медицинским работником, который также научит женщину вставлять ее. Если женщина набрала или сбросила более 10 фунтов, пользуется диафрагмой больше года, родила ребенка или сделала аборт, то ей нужно снова подобрать размер диафрагмы, потому что размер и форма влагалища могли измениться.
Новый тип диафрагмы имеет единый размер, который подходит для большинства женщин. Она изготовлена из силикона. Более старые типы диафрагм изготовлены из латекса. Силиконовая диафрагма мягче и долговечнее, чем более старые диафрагмы.
Диафрагма должна покрывать всю шейку матки, не вызывая дискомфорта. Ни женщина, ни ее партнер не должны ощущать ее присутствия. Вместе с диафрагмой всегда нужно использовать спермицидный крем или гель (который убивает сперму). Крем или гель нужно вводить в колпачок (как можно ближе к шейке матки) на случай, если диафрагма переместится во время полового акта.
Диафрагма вставляется максимум за 2 часа до полового акта, остается на месте как минимум 6 или 8 часов, но не более 24 часов. Если половой акт повторяется, пока диафрагма находится на месте, дополнительно нужно использовать спермицидный крем или гель во влагалище, чтобы обеспечить защиту.
Диафрагму можно промыть и использовать снова. Женщина должна регулярно осматривать диафрагму на наличие разрывов.
В первый год использования латексной диафрагмы доля женщин, которые забеременели, составляет около 6 % при идеальном применении и примерно 12 % при типичном применении (т. е. так, как используют метод большинство людей).
Шеечный колпачок
Шеечный колпачок — шляпкообразный силиконовый колпачок, который вставляется во влагалище и надевается на шейку матки. Шеечный колпачок не позволяет семенной жидкости проникнуть в матку. Шеечные колпачки напоминают диафрагмы, но имеют меньший размер и большую жесткость.
В США продается только один вид шеечных колпачков. Они доступны в трех размерах. Медицинский работник определяет, какой размер подходит женщине, в зависимости от того, была ли она беременна раньше, и были ли роды естественными или они проводились посредством кесарева сечения. Медицинские работники должны выписывать рецепт на шеечный колпачок, при этом его размер не является индивидуальным для данной женщины.
Вместе с шеечным колпачком всегда нужно использовать спермицидный крем или гель. Колпачок вводится в период от 15 минут до 40 часов до полового акта, остается на месте минимум в течение 6 часов после полового акта, но не более чем на 48 часов. К шеечному колпачку прикреплен шнурочек, при помощи которого колпачок легко извлекается. Шеечный колпачок можно мыть и повторно использовать в течение 1 года.
В первый год доля ранее не рожавших женщин, которые забеременели при типичном применении, составляет около 8 %. Однако у рожавших женщин шансы забеременеть при использовании шеечного колпачка выше, чем у нерожавших женщин. Рождение ребенка изменяет шейку матки и усложняет подбор колпачка.
Контрацептивный гель
Контрацептивный гель изменяет кислотность (рН) влагалища. Это изменение обездвиживает сперматозоиды и, таким образом, предотвращает оплодотворение яйцеклетки.
Доля женщин, которые забеременели, составляет 7 % при идеальном применении и 14 % при типичном применении. Поскольку эффективность контрацептивного геля ограничена, его лучше всего использовать в сочетании с другим барьерным контрацептивом, например, с презервативом или диафрагмой.
Вагинальный гель следует вводить во влагалище не более чем за 1 час до полового акта и использовать повторно перед каждым половым актом.
Вагинальный гель не обеспечивает надежную защиту от инфекций, передающихся половым путем.
Контрацептивная губка
Контрацептивная губка — это круглая подушкообразная полиуретановая губка диаметром приблизительно 4 см. Губку нужно смочить водой, сложить и вставить глубоко во влагалище, где она не позволяет семенной жидкости проникнуть в матку. Губка также содержит спермицидное средство. Он продается без рецепта, и нет необходимости, чтобы его подбирал медицинский работник.
Женщина может вставить губку во влагалище за 24 часа до полового акта, в этот период времени губка будет предохранять ее от беременности, независимо от частоты половых актов. Губку нельзя вынимать по меньшей мере в течение 6 часов после последнего эпизода полового акта. Его также не следует оставлять дольше чем на 30 часов. Обычно ни один из партнеров не подозревает о присутствии тампона.
Губка менее эффективна, чем диафрагма. Беременность при типичном применении наступает у 12 % нерожавших женщин и у 24 % рожавших женщин.
Проблемы, связанные с использованием, встречаются редко. Среди них аллергические реакции, вагинальная сухость или раздражение и сложность удаления губки.
Спермицидные средства
Спермицидные средства — это препараты, которые убивают семенную жидкость при контакте. Они доступны в виде влагалищных пенок, кремов, гелей и свечей и вводятся во влагалище перед половым актом. Эти контрацептивы обеспечивают химический барьер для спермы, захватывая и повреждая сперматозоиды. То есть они не позволяют сперме оплодотворить яйцеклетку.
Большинство видов спермицидов одинаково эффективны. Из числа женщин, применяющих спермициды в соответствии с инструкцией (идеальное применение), примерно 19 % беременеют в первый год использования. При использовании противозачаточного геля примерно 7 % женщин забеременеют, если они используют гели согласно инструкции, и примерно 14 % забеременеют, если они используют их так, как их использует большинство людей (типичное применение).
Поскольку их эффективность ограничена, спермицидные средства лучше всего использовать в сочетании с другим барьерным контрацептивом, например, с презервативом или диафрагмой.
Спермициды следует вводить во влагалище минимум за 10–30 минут и обычно не более чем за 1 час до полового акта. Пара должна использовать их каждый раз перед половым актом.
Применение спермицидов несколько раз в день может раздражать влагалище и повреждать ткани, его выстилающие. В результате микроорганизмы, вызывающие инфекции, передающиеся половым путем (включая ВИЧ), могут легко проникать в организм и приводить к развитию заболевания. Спермициды не защищают от инфекций, передающихся половым путем.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Эффективность презерватива: на этом веб-сайте представлена информация о правильном использовании мужских и женских презервативов и защитных прокладок, профилактике инфекций, передающихся половым путем, при использовании мужского презерватива, а также ссылки на дополнительные ресурсы.