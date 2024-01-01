Эмболия околоплодными водами возникает в ситуациях, когда околоплодные воды, содержащие клетки или ткани плода, попадают в кровоток беременной женщины и вызывают серьезную реакцию. (Амниотическая жидкость — это жидкость, которая окружает плод в матке). Реакция может привести к поражению легких и сердца и вызвать чрезмерное кровотечение.
Эмболия амниотической жидкостью случается редко. Это обычно происходит на поздних сроках беременности, но может произойти, когда аборт выполняется в первом или втором триместре. Хотя она возникает редко, среди женщин, которые внезапно умирают во время родов, эмболия амниотической жидкостью является одной из наиболее вероятных причин.
Факторы риска
Риск может быть повышен в следующих случаях:
пожилой возраст матери;
наличие более одного плода, например, двойни или тройни (см. многоплодная беременность);
слишком большое количество околоплодных вод (многоводие);
неправильное положение плаценты (предлежание плаценты);
плацента с аномально плотным прикреплением к матке (приращение плаценты);
слишком раннее отделение плаценты (отслоение плаценты);
травма органов брюшной полости;
роды, стимулированные (индуцированные) лекарственными препаратами ;
разрывы в шейке матки;
использование щипцов во время родов;
Симптомы эмболии амниотической жидкостью
Жидкость или ткань может вызвать серьезную реакцию у беременной женщины. Реакция обычно возникает во время или вскоре после родовой деятельности и родов. У женщины может ускориться сердцебиение, появиться нарушение сердечного ритма, низкое артериальное давление и затрудненное дыхание. У нее может быть остановка дыхания (дыхательная недостаточность), или остановка сердечной деятельности (остановка сердца). Высок риск смерти.
Частым осложнением является диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. При данной патологии в кровотоке образуются мелкие сгустки крови, что приводит к обширному кровотечению с массивной кровопотерей. Требуется экстренная помощь.
Диагностика эмболии амниотической жидкостью
Обследование врачом;
Анализы крови
Важно быстро поставить диагноз и начать лечение эмболии околоплодной жидкостью. Врачи могут провести анализы крови для проверки функции определенных белков, которые помогают крови нормально свертываться.
Диагностика врачами эмболии амниотической жидкостью основана на симптомах, особенно когда у женщины наблюдаются следующие симптомы:
внезапная остановка сердца;
внезапно затрудненное дыхание;
низкое артериальное давление;
обширное, неконтролируемое кровотечение.
Лечение эмболии амниотической жидкостью
Бригада неотложной помощи;
сердечно-легочная реанимация (СЛР);
лекарственные препараты, используемые для стимуляции схваток;
переливание крови и ее компонентов.
Эмболия амниотической жидкостью представляет собой неотложное состояние, представляющее угрозу для жизни, и требует оказания неотложной помощи бригадой специалистов с оборудованием для реанимации и интенсивной терапии.
Женщине с эмболией амниотической жидкостью могут сделать переливание крови или компонентов крови. Инъекция фактора свертывания крови (способствующего свертыванию крови) может спасти жизнь. Возможно, женщине понадобится помощь с дыханием или лекарственные препараты, которые помогают сердцу сокращаться. Часто требуется СЛР.
Если СЛР не устраняет остановку сердца у беременной женщины, ребенок может быть рожден немедленно с помощью щипцов или вакуумного устройства, или может быть выполнено кесарево сечение. Роды могут быть критически необходимыми для выживания женщины и спасения жизни плода, если плод достаточно вырос, чтобы выжить вне матки.
Женщине назначают лекарственные препараты, используемые для стимуляции схваток, чтобы избежать обильного кровотечения.