Эмболия амниотической жидкостью

Жидкость или ткань может вызвать серьезную реакцию у беременной женщины. Реакция обычно возникает во время или вскоре после родовой деятельности и родов. У женщины может ускориться сердцебиение, появиться нарушение сердечного ритма, низкое артериальное давление и затрудненное дыхание. У нее может быть остановка дыхания (дыхательная недостаточность), или остановка сердечной деятельности (остановка сердца). Высок риск смерти.

Частым осложнением является диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. При данной патологии в кровотоке образуются мелкие сгустки крови, что приводит к обширному кровотечению с массивной кровопотерей. Требуется экстренная помощь.