Проблемы с амниотической жидкостью

Причины недостатка амниотической жидкости включают следующие:

Во многих случаях причину установить не удается.

Поскольку прием определенных лекарственных препаратов, таких как ингибиторы АПФ (в том числе эналаприл или каптоприл), во время второго и третьего триместров может привести к недостатку амниотической жидкости, такие лекарственные препараты обычно не следует принимать во время беременности. Однако иногда они необходимы для лечения тяжелой сердечной недостаточности. Прием НПВП, таких как ибупрофен, на поздних сроках беременности также может уменьшать количество амниотической жидкости.

Слишком малое количество амниотической жидкости (маловодие) также может вызывать проблемы, в том числе следующие: