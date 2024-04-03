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Проблемы с амниотической жидкостью

(Выраженное многоводие, гидрамниоз, маловодие)

Авторы:Antonette T. Dulay, MD, Main Line Health System
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Основная информация

Амниотическая жидкость — это жидкость, которая окружает плод в матке. Жидкость и плод находятся в плодных оболочках, называемых амниотической оболочкой. Проблемы с амниотической жидкостью

  • Слишком большое количество амниотической жидкости на протяжении всей беременности;

  • слишком малое количество амниотической жидкости на протяжении всей беременности;

  • жидкость, амниотическая оболочка и/или плацента могут инфицироваться (называется внутриамниотической инфекцией).

Слишком много амниотической жидкости

Слишком большое количество амниотической жидкости (полигидрамниоз или гидрамниоз) растягивает матку и создает давление на диафрагму беременной женщины.

Слишком большое количество жидкости может накапливаться по следующим причинам:

Однако почти в половине случаев причина остается неизвестной.

Слишком большое количество амниотической жидкости может приводить к некоторым проблемам:

Недостаток амниотической жидкости

Причины недостатка амниотической жидкости включают следующие:

Во многих случаях причину установить не удается.

Поскольку прием определенных лекарственных препаратов, таких как ингибиторы АПФ (в том числе эналаприл или каптоприл), во время второго и третьего триместров может привести к недостатку амниотической жидкости, такие лекарственные препараты обычно не следует принимать во время беременности. Однако иногда они необходимы для лечения тяжелой сердечной недостаточности. Прием НПВП, таких как ибупрофен, на поздних сроках беременности также может уменьшать количество амниотической жидкости.

Слишком малое количество амниотической жидкости (маловодие) также может вызывать проблемы, в том числе следующие:

  • внутриутробное ограничение роста: плод не растет так, как ожидается;

  • деформации конечностей и лица (если количество жидкости значительно уменьшается и маловодие возникает на ранних сроках беременности);

  • задержка созревания или неполное созревание легких;

  • неспособность плода перенести роды, что приводит к необходимости кесарева сечения;

  • смерть плода.

Симптомы проблем с амниотической жидкостью

Обычно при слишком большом или слишком малом количестве амниотической жидкости у женщины симптомы не появляются. Женщина может почувствовать, что плод не двигается так же активно, как и на ранних сроках беременности. Иногда при слишком большом объеме амниотической жидкости у женщины возникает затрудненное дыхание или болезненные сокращения до предполагаемой даты родов.

Заболевания, вызывающие или способствующие слишком большому или слишком малому объему амниотической жидкости, могут вызывать симптомы.

Диагностика проблем с амниотической жидкостью

  • Обследование врачом;

  • Ультразвуковое исследование

  • анализы для установления причины.

Врачи могут подозревать слишком большое или слишком малое количество амниотической жидкости, когда матка слишком большая или слишком маленькая для срока беременности, или когда плод не двигается так активно, как от него ожидается.

Иногда проблему случайно обнаруживают во время ультразвукового исследования. При выявлении проблемы, врачи могут определить объем околоплодной жидкости при помощи ультразвукового исследования.

Если врачи выявляют слишком большое или слишком малое количество околоплодной жидкости, они ищут возможную причину этого. Например, они осматривают влагалище и шейку матки, чтобы определить, не произошел ли преждевременный разрыв плодных оболочек.

Могут быть назначены анализы крови для обследования на заболевания, влияющие на околоплодную жидкость (например, диабет). Для выявления врожденных пороков плода могут быть выполнены ультразвуковое исследование или другие анализы (возможно, амниоцентез).

Лечение проблем с амниотической жидкостью

  • Ультразвуковое исследование для наблюдения за ростом плода и измерения количества околоплодной жидкости;

  • наблюдение за частотой сердцебиения плода;

  • лечение любых фоновых заболеваний;

  • иногда — удаление ультразвуковое жидкости;

  • Роды

Регулярно проводится ультразвуковое исследование для наблюдения за процессом роста плода и измерения количества околоплодной жидкости. Также регулярно контролируется сердечный ритм плода, когда он находится в покое и когда он двигается. Это делается для проверки состояния плода (называется нестрессовым тестированием).

Проводится лечение любых фоновых заболеваний, например, диабета или повышенного артериального давления.

При слишком большом количестве амниотической жидкости иногда врачи удаляют избыток жидкости. Однако амниотическую жидкость можно удалить с помощью иглы через живот женщины:

  • при раннем начале родов;

  • когда у матери наблюдаются серьезные проблемы.

При слишком большом количестве амниотической жидкости врачи в определенных случаях планируют провести роды ребенка на сроке примерно 39 недель.

При слишком малом количестве амниотической жидкости большинство экспертов обычно рекомендуют роды в период от 36 до 37 недель, в зависимости от состояния плода.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.