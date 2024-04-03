Амниотическая жидкость — это жидкость, которая окружает плод в матке. Жидкость и плод находятся в плодных оболочках, называемых амниотической оболочкой. Проблемы с амниотической жидкостью
Слишком большое количество амниотической жидкости на протяжении всей беременности;
слишком малое количество амниотической жидкости на протяжении всей беременности;
жидкость, амниотическая оболочка и/или плацента могут инфицироваться (называется внутриамниотической инфекцией).
Слишком много амниотической жидкости
Слишком большое количество амниотической жидкости (полигидрамниоз или гидрамниоз) растягивает матку и создает давление на диафрагму беременной женщины.
Слишком большое количество жидкости может накапливаться по следующим причинам:
врожденные пороки развития плода, особенно блокирование пищевода или мочевыводящих путей;
наличие более чем одного плода (многоплодная беременность);
диабет у беременной женщины;
анемия у плода, например, вызванная Rh-антителами к крови плода, вырабатываемыми беременной женщиной ( гемолитическая болезнь плода и новорожденного);
другие нарушения у плода, такие как инфекции или генетическая аномалия.
Однако почти в половине случаев причина остается неизвестной.
Слишком большое количество амниотической жидкости может приводить к некоторым проблемам:
преждевременные роды и, возможно, дородовой разрыв плодных оболочек (иногда с последующим отслоением плаценты) или преждевременные роды;
неправильное положении или предлежание плода, что иногда требует проведения кесарева сечения;
серьезные проблемы с дыханием у женщины;
выпадение петель пуповины: пуповина может выпасть из матки до рождения ребенка;
атония матки: матка становится растянутой и не может нормально сокращаться;
послеродовое кровотечение: кровотечение из влагалища после родов;
смерть плода.
Недостаток амниотической жидкости
Причины недостатка амниотической жидкости включают следующие:
маточно-плацентарная недостаточность: плацента и матка не функционируют нормально, потому что у женщины имеется заболевание, например, повышенное артериальное давление или отслоение плаценты (преждевременное отслоение плаценты), что может привести к задержке ожидаемого роста плода.;
некоторые лекарственные препараты;
разрыв плодных оболочек до предполагаемой даты родов или непосредственно перед ней;
переношенная беременность: беременность продолжается 42 недели или больше;
хромосомная аномалия плода;
врожденные аномалии развития мочевыводящих путей, особенно почек;
внутриутробное ограничение роста: плод не растет так, как ожидается;
смерть плода.
Во многих случаях причину установить не удается.
Поскольку прием определенных лекарственных препаратов, таких как ингибиторы АПФ (в том числе эналаприл или каптоприл), во время второго и третьего триместров может привести к недостатку амниотической жидкости, такие лекарственные препараты обычно не следует принимать во время беременности. Однако иногда они необходимы для лечения тяжелой сердечной недостаточности. Прием НПВП, таких как ибупрофен, на поздних сроках беременности также может уменьшать количество амниотической жидкости.
Слишком малое количество амниотической жидкости (маловодие) также может вызывать проблемы, в том числе следующие:
внутриутробное ограничение роста: плод не растет так, как ожидается;
деформации конечностей и лица (если количество жидкости значительно уменьшается и маловодие возникает на ранних сроках беременности);
задержка созревания или неполное созревание легких;
неспособность плода перенести роды, что приводит к необходимости кесарева сечения;
смерть плода.
Симптомы проблем с амниотической жидкостью
Обычно при слишком большом или слишком малом количестве амниотической жидкости у женщины симптомы не появляются. Женщина может почувствовать, что плод не двигается так же активно, как и на ранних сроках беременности. Иногда при слишком большом объеме амниотической жидкости у женщины возникает затрудненное дыхание или болезненные сокращения до предполагаемой даты родов.
Заболевания, вызывающие или способствующие слишком большому или слишком малому объему амниотической жидкости, могут вызывать симптомы.
Диагностика проблем с амниотической жидкостью
Обследование врачом;
Ультразвуковое исследование
анализы для установления причины.
Врачи могут подозревать слишком большое или слишком малое количество амниотической жидкости, когда матка слишком большая или слишком маленькая для срока беременности, или когда плод не двигается так активно, как от него ожидается.
Иногда проблему случайно обнаруживают во время ультразвукового исследования. При выявлении проблемы, врачи могут определить объем околоплодной жидкости при помощи ультразвукового исследования.
Если врачи выявляют слишком большое или слишком малое количество околоплодной жидкости, они ищут возможную причину этого. Например, они осматривают влагалище и шейку матки, чтобы определить, не произошел ли преждевременный разрыв плодных оболочек.
Могут быть назначены анализы крови для обследования на заболевания, влияющие на околоплодную жидкость (например, диабет). Для выявления врожденных пороков плода могут быть выполнены ультразвуковое исследование или другие анализы (возможно, амниоцентез).
Лечение проблем с амниотической жидкостью
Ультразвуковое исследование для наблюдения за ростом плода и измерения количества околоплодной жидкости;
наблюдение за частотой сердцебиения плода;
лечение любых фоновых заболеваний;
иногда — удаление ультразвуковое жидкости;
Роды
Регулярно проводится ультразвуковое исследование для наблюдения за процессом роста плода и измерения количества околоплодной жидкости. Также регулярно контролируется сердечный ритм плода, когда он находится в покое и когда он двигается. Это делается для проверки состояния плода (называется нестрессовым тестированием).
Проводится лечение любых фоновых заболеваний, например, диабета или повышенного артериального давления.
При слишком большом количестве амниотической жидкости иногда врачи удаляют избыток жидкости. Однако амниотическую жидкость можно удалить с помощью иглы через живот женщины:
при раннем начале родов;
когда у матери наблюдаются серьезные проблемы.
При слишком большом количестве амниотической жидкости врачи в определенных случаях планируют провести роды ребенка на сроке примерно 39 недель.
При слишком малом количестве амниотической жидкости большинство экспертов обычно рекомендуют роды в период от 36 до 37 недель, в зависимости от состояния плода.