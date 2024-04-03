Преэклампсия и эклампсия

Преэклампсия — это впервые возникшее повышение артериального давления или ухудшение уже существующей гипертензии, которое развивается после 20-й недели беременности и сопровождается повышением уровня белка в моче. Эклампсия — это судороги у женщин с преэклампсией при отсутствии другой причины.
Преэклампсия может вызвать отслаивание плаценты и преждевременные роды, повышая риск того, что вскоре после рождения у ребенка начнутся проблемы.
Кисти рук, пальцы, шея и/или стопы у женщины могут отекать, и если преэклампсия тяжелая и лечение не проводится, у женщины могут возникать судороги (эклампсия) или поражение органов.
В зависимости от степени тяжести преэклампсии, лечение может включать ограничение активности (постельный режим), госпитализацию, прием препаратов, понижающих давление, или родоразрешение.
Сульфат магния вводят внутривенно, чтобы предотвратить или остановить судороги.
При преэклампсии повышение артериального давление сопровождается наличием белка в моче (протеинурия). Без лечения преэклампсия может внезапно вызвать судороги (эклампсию). При отсутствии своевременного лечения эклампсия обычно приводит к летальному концу.
Преэклампсия (с эклампсией или без нее) развивается после 20-й недели беременности, хотя большинство случаев приходится на период после 34-й недели беременности. Некоторые случаи развиваются после родов, чаще всего в течение первых 4 дней, но иногда вплоть до 6 недель после родов. Преэклампсия встречается приблизительно в 5 %, а эклампсия — менее чем в 2 % родов во всем мире.
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Вариант преэклампсии, называемый синдромом ГПНУТ, развивается менее чем у 1 % беременных женщин. У женщин с синдромом ГПНУТ наблюдается гемолиз (разрушение эритроцитов), повышенные показатели печеночных проб и низкое количество тромбоцитов. Большинство беременных женщин с синдромом ГПНУТ имеют повышенное артериальное давление и белок в моче, но у некоторых эти симптомы не проявляются.
Причины преэклампсии и эклампсии
Причина преэклампсии неизвестна. Преэклампсия чаще встречается у женщин со следующими заболеваниями или характеристиками:
наличие преэклампсии при предыдущей беременности;
два или более плода (многоплодная беременность) при текущей беременности;
нарушение свертываемости крови, такое как антифосфолипидный синдром;
наличие диабета до беременности либо его развитие во время беременности (гестационный диабет);
повышенное артериальное давление или заболевание кровеносных сосудов до беременности;
первая беременность;
возраст старше 35 лет;
ожирение;
наличие родственниц, у которых была преэклампсия;
если женщина относится к негроидной расе нелатиноамериканского происхождения или американским индейцам/уроженцам Аляски.
Симптомы преэклампсии и эклампсии
У некоторых женщин с преэклампсией симптомы отсутствуют. У других женщин преэклампсия провоцирует накопление жидкости (отек), особенно отек кистей рук, пальцев, шеи и лица, а также отек стоп. Кольца тяжело надевать на пальцы. Женщины могут быстро набирать массу тела, иногда более 5 фунтов в неделю.
Тяжелая преэклампсия может повреждать такие органы, как мозг, почки, легкие, сердце или печень. Симптомы тяжелой преэклампсии включают в себя следующее:
сильные головные боли;
нарушение зрения;
спутанность сознания;
гиперактивные рефлексы;
боль в верхней правой части живота (над печенью);
тошнота и/или рвота;
Затрудненное дыхание
уменьшение количества мочеиспусканий;
очень высокое артериальное давление;
инсульт (редко).
Беременная женщина должна позвонить своему врачу, если у нее возникла головная боль, которая не проходит или не уменьшается при приеме ацетаминофена (парацетамола), или если у нее внезапно возникли отеки рук или лица.
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Преэклампсия может вызывать немного заметных симптомов в течение какого-то времени, а затем они внезапно усугубляются и вызывают судороги (эклампсия).
Младенец может быть маленьким из-за нарушенной функции плаценты или из-за преждевременного рождения. Осложнения преэклампсии могут привести даже к смерти плода. Младенец, рожденный у женщины с преэклампсией, в 4–5 раз больше подвержен возникновению проблем сразу после рождения, чем младенец, рожденный у женщины, у которой нет этого осложнения.
Редко преэклампсия может вызывать слишком быстрое отделение плаценты (это называется отслоением плаценты). Если возникает преэклампсия и/или отслоение плаценты, ребенок может родиться слишком рано, что повышает риск того, что вскоре после рождения у ребенка начнутся проблемы.
Диагностика преэклампсии и эклампсии
Обследование врачом, включая измерение артериального давления;
Анализы крови и мочи
Преэклампсия диагностируется при наличии следующих симптомов:
Повышенное артериальное давление во время беременности
Белок в моче
Врач делает анализы крови и мочи, чтобы подтвердить диагноз и определить степень тяжести преэклампсии. Врачи расспрашивают о симптомах и проводят анализы крови или рентгенологическое исследование органов грудной клетки для выявления повреждений органов (например, легких, печени и почек).
Врачи также проводят мониторинг плода. Они измеряют частоту сердечных сокращений плода. Ультразвуковое исследование проводится для того, чтобы проверить другие признаки состояния плода, такие как количество околоплодной жидкости и размер плода, движения, дыхание и мышечный тонус.
Лечение преэклампсии и эклампсии
обычно госпитализация и иногда препараты для лечения повышенного артериального давления;
родоразрешение, в зависимости от тяжести преэклампсии, а также состояния матери и плода и строка беременности;
сульфат магния для профилактики и прекращения судорог.
Большинство женщин с преэклампсией госпитализируют. Женщины с тяжелой преэклампсией или эклампсией часто направляются в специализированное лечебное учреждение или отделение интенсивной терапии (ОИТ).
Наилучшим лечением преэклампсии является родоразрешение, но врач должен сравнить степень тяжести преэклампсии и состояние матери и плода (например, развивается ли плод нормально или находится в критическом положении) и риск преждевременного родоразрешения.
При необходимости женщине сначала вводят лекарственные препараты для профилактики судорожных припадков. Затем обычно проводится срочное родоразрешение в следующих ситуациях:
Беременность длительностью 37 недель или более
Эклампсия
Тяжелая преэклампсия, если срок беременности 34 недель или более
Ухудшение поражения органов у матери
Синдром ГПНУТ
Осложнения у плода
До 34 недели беременности женщины могут находиться под пристальным наблюдением, если врачи считают, что наблюдение вместо немедленного родороазрешения является безопасным. В подобных случаях матери могут вводить кортикостероиды, чтобы помочь легким плода созреть (в рамках подготовки к досрочному родоразрешению).
Преэклампсия, которая не вызывает тяжелых симптомов
Если преэклампсия не вызывает тяжелых симптомов и возникает до 37 недель беременности, лечение и мониторинг могут проводится врачом амбулаторно. Женщина должна изменить образ жизни. Например, она должна по возможности перестать работать, ей следует проводить большую часть дня в положении сидя и избегать стрессов. Также женщинам следует посещать врача минимум один раз в неделю.
Однако большинство женщин с преэклампсией госпитализируют, по крайне мере, вначале. В стационаре их тщательно наблюдают, чтобы убедиться в отсутствии риска серьезных проблем у женщины и у плода. После первоначального обследования некоторые женщины могут вернуться домой и далее совершать частые визиты к врачу. Эти визиты обычно проводятся еженедельно и включают измерение артериального давления, анализы крови и оценку состояния плода путем мониторинга частоты сердечных сокращений плода (нестрессовый тест).
Если преэклампсия не становится тяжелой, на 37-й неделе беременности обычно проводится индукция родов и рождается ребенок.
Тяжелая преэклампсия и эклампсия
Женщин с тяжелой преэклампсией госпитализируют и планируют как можно более скорое родоразрешение. За матерью и плодом ведут тщательное наблюдение. Внутривенно вводят сульфат магния для профилактики судорожных припадков (эклампсии) у матери.
Если судороги возникают до введения сульфата магния, его вводят немедленно для профилактики последующих судорожных припадков. Также внутривенно могут вводиться противосудорожные препараты (диазепам или лоразепам). Также женщинам может быть назначен препарат для снижения артериального давления (гидралазин или лабеталол).
Родоразрешение проводят методом, наиболее подходящим для конкретной ситуации. Срочные роды снижают риск развития осложнений у женщины и плода. Если шейка матки уже открыта, может проводится стимуляция родов для быстрого влагалищного родоразрешения. Может быть выполнено кесарево сечение, если это самый быстрый способ завершить роды.
После родоразрешения
Артериальное давление следует тщательно контролировать до его нормализации после родов. Женщинам после родов следует посещать врача для измерения артериального давления не реже одного раза в 1–2 недели. Если артериальное давление остается высоким через 6 недель после родов, у женщины может быть хроническая гипертензия, и ее следует направить к врачу общей практики для лечения.
При будущих беременностях прием низкой дозы аспирина (детский аспирин) один раз в день, начиная с первого триместра, может снизить риск рецидива преэклампсии.