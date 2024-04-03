Преэклампсия и эклампсия

У некоторых женщин с преэклампсией симптомы отсутствуют. У других женщин преэклампсия провоцирует накопление жидкости (отек), особенно отек кистей рук, пальцев, шеи и лица, а также отек стоп. Кольца тяжело надевать на пальцы. Женщины могут быстро набирать массу тела, иногда более 5 фунтов в неделю.

Тяжелая преэклампсия может повреждать такие органы, как мозг, почки, легкие, сердце или печень. Симптомы тяжелой преэклампсии включают в себя следующее:

сильные головные боли;

нарушение зрения;

спутанность сознания;

гиперактивные рефлексы;

боль в верхней правой части живота (над печенью);

тошнота и/или рвота;

Затрудненное дыхание

уменьшение количества мочеиспусканий;

очень высокое артериальное давление;

инсульт (редко).

Беременная женщина должна позвонить своему врачу, если у нее возникла головная боль, которая не проходит или не уменьшается при приеме ацетаминофена (парацетамола), или если у нее внезапно возникли отеки рук или лица.

Знаете ли Вы, что...

Преэклампсия может вызывать немного заметных симптомов в течение какого-то времени, а затем они внезапно усугубляются и вызывают судороги (эклампсия).

Младенец может быть маленьким из-за нарушенной функции плаценты или из-за преждевременного рождения. Осложнения преэклампсии могут привести даже к смерти плода. Младенец, рожденный у женщины с преэклампсией, в 4–5 раз больше подвержен возникновению проблем сразу после рождения, чем младенец, рожденный у женщины, у которой нет этого осложнения.

Редко преэклампсия может вызывать слишком быстрое отделение плаценты (это называется отслоением плаценты). Если возникает преэклампсия и/или отслоение плаценты, ребенок может родиться слишком рано, что повышает риск того, что вскоре после рождения у ребенка начнутся проблемы.