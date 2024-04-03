Мониторинг состояния плода

Кесарево сечение

Если предлежание сосудов диагностируют до родов, врач, начиная с 28–30 недель, обычно проводит нестрессовый тест один или два раза в неделю, чтобы проверить самочувствие плода. Врач может предложить госпитализацию женщине примерно на 30–34-й неделе беременности или за 1–2 недели до запланированных родов, чтобы можно было вести наблюдение за плодом.

Женщине обычно дают кортикостероид, чтобы помочь легким плода созреть.

Если предлежание сосудов не вызывает каких-либо осложнений, врачи часто планируют родоразрешение в сроках 34–37 недель беременности. Однако если женщина или плод в опасности, роды могут произойти раньше.

Роды всегда осуществляются путем операции кесарева сечения.

Экстренное кесарево сечение может понадобиться в следующих случаях: