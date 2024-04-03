При предлежании сосудов оболочки, которые содержат кровеносные сосуды, связывающие пуповину и плаценту, лежат поперек или вблизи отверстия шейки матки — у входа в родовой канал.
Предлежание сосудов может вызвать массивное кровотечение у плода и матери, когда окружающие плод оболочки разрываются, обычно непосредственно перед началом родов.
Чтобы подтвердить диагноз, врачи вводят ультразвуковое устройство во влагалище для проверки на наличие кровеносных сосудов над отверстием шейки матки или возле него.
Если у женщины предлежание сосудов, врачи часто проверяют частоту сердечных сокращений плода через 28 недель беременности, чтобы определить, находится ли плод в состоянии стресса.
Кесарево сечение требуется и часто выполняется в сроке 34–37 недель или, при развитии проблем, даже раньше.
Предлежание сосудов встречается в 1 из 2500–5000 родов. Его риск повышается при определенных аномалиях в плаценте.
Обычно кровеносные сосуды между плодом и плацентой находятся в пуповине. При предлежании сосудов некоторые из этих сосудов находятся в оболочках, окружающих плод, в области между плодом и отверстием шейки матки. При разрыве плодных оболочек, обычно незадолго до начала родов, эти сосуды могут порваться. В результате этого плод может потерять много крови. При сильном кровотечении, плод может погибнуть и у матери могут быть осложнения в связи с массивной потерей крови.
Что такое предлежание сосудов?
При предлежании сосудов оболочки, содержащие кровеносные сосуды, которые связывают плод и плаценту, пересекают вход в родовой канал (отверстие шейки матки). При разрыве плодных оболочек (обычно незадолго до начала родов) эти сосуды могут порваться.
Симптомы предлежания сосудов
При разрыве плодных оболочек, обычно вскоре после начала родов, у женщины наблюдается безболезненное кровотечение. Частота сердечных сокращений плода часто медленная.
Диагностика предлежания сосудов
Ультразвуковое исследование
Врач может подозревать предлежание сосудов, когда при стандартном проведении ультразвукового исследования на ранних сроках беременности в плаценте обнаруживаются определенные отклонения, или когда частота сердечных сокращений плода не соответствует норме. Ультразвуковое исследование, обычно выполняемое при помощи устройства, которое вводят во влагалище (это называется трансвагинальным ультразвуковым исследованием), может показать кровеносные сосуды, пересекающие отверстие шейки матки или лежащие вблизи него, что позволяет подтвердить диагноз.
Лечение предлежания сосудов
Мониторинг состояния плода
Кесарево сечение
Если предлежание сосудов диагностируют до родов, врач, начиная с 28–30 недель, обычно проводит нестрессовый тест один или два раза в неделю, чтобы проверить самочувствие плода. Врач может предложить госпитализацию женщине примерно на 30–34-й неделе беременности или за 1–2 недели до запланированных родов, чтобы можно было вести наблюдение за плодом.
Женщине обычно дают кортикостероид, чтобы помочь легким плода созреть.
Если предлежание сосудов не вызывает каких-либо осложнений, врачи часто планируют родоразрешение в сроках 34–37 недель беременности. Однако если женщина или плод в опасности, роды могут произойти раньше.
Роды всегда осуществляются путем операции кесарева сечения.
Экстренное кесарево сечение может понадобиться в следующих случаях:
кровотечение из влагалища продолжается;
при разрыве плодных оболочек;
существует опасность для плода или матери.