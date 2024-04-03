Предлежание плаценты часто не вызывает симптомов, и врачи обнаруживают его во время обычного ультразвукового исследования второго триместра.

Предлежание плаценты может вызывать безболезненное кровотечение из влагалища, которое начинается неожиданно. Кровь может быть ярко-красного цвета. Кровотечение может становиться обильным, опасным для жизни женщины или плода. У некоторых женщин также наблюдаются схватки.

Предлежание плаценты Изображение

Предлежание плаценты может вызвать проблемы для плода, в том числе следующие:

Плод может находиться в неправильном положении.

Плод может не расти, как ожидалось (задержка внутриутробного развития).

Кровеносные сосуды, соединяющие пуповину и плаценту, могут блокировать выход плода через отверстие шейки (предлежание сосудов пуповины).

Если у женщины раньше было предлежание плаценты и было выполнено кесарево сечение, повышается риск слишком сильного прикрепления плаценты к матке (прирастание плаценты). Прирастание плаценты относится к группе заболеваний, называемых плотным прикреплением и приращением плаценты. Эти расстройства различаются по степени приращения плаценты к матке.