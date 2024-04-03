Предлежание плаценты — это прикрепление (имплантация) плаценты над шейкой матки, в нижнем части матки, а не в верхней.
На поздних сроках беременности у женщины может возникать безболезненное, иногда обильное кровотечение.
Ультразвуковое исследование обычно может подтвердить этот диагноз.
Все что может потребоваться — это изменение режима, однако если кровотечение тяжелое и продолжается, или у плода либо женщины возникают проблемы, выполняется кесарево сечение.
В норме, плацента располагается в верхней части матки. При предлежании плаценты, она находится в нижней части матки. Она покрывает отверстие шейки матки — вход в родовой канал. Иногда плацента располагается возле отверстия шейки матки, а не над ним (это называется низким прикреплением плаценты).
Предлежание плаценты наблюдается примерно в 1 случае из 800 беременностей. У 2 % беременных женщин предлежание плаценты наблюдается во втором триместре. Предлежание плаценты можно увидеть при ультразвуковом исследовании. Однако более чем у 90 % женщин оно разрешается самостоятельно до родов. Если проблема не разрешается, плацента может отделиться от матки, таким образом лишая ребенка кровоснабжения. Проход ребенка через родовой канал также может разорвать плаценту, вызывая тяжелое кровотечение.
Факторы риска (состояния, повышающие риск заболевания) для предлежания плаценты включают следующее:
более чем одна предшествующая беременность;
предшествующие роды посредством кесарева сечения;
структурная патология матки, например, фибромы;
неоднократное проведение вмешательства на матке, например, удаление фибромы матки (миомэктомия) или расширение и выскабливание (D и C);
курение;
беременность двойней, тройней или еще большим числом плодов (многоплодная беременность);
пожилой возраст;
Симптомы предлежания плаценты
Предлежание плаценты часто не вызывает симптомов, и врачи обнаруживают его во время обычного ультразвукового исследования второго триместра.
Предлежание плаценты может вызывать безболезненное кровотечение из влагалища, которое начинается неожиданно. Кровь может быть ярко-красного цвета. Кровотечение может становиться обильным, опасным для жизни женщины или плода. У некоторых женщин также наблюдаются схватки.
Предлежание плаценты может вызвать проблемы для плода, в том числе следующие:
Плод может находиться в неправильном положении.
Плод может не расти, как ожидалось (задержка внутриутробного развития).
Кровеносные сосуды, соединяющие пуповину и плаценту, могут блокировать выход плода через отверстие шейки (предлежание сосудов пуповины).
Если у женщины раньше было предлежание плаценты и было выполнено кесарево сечение, повышается риск слишком сильного прикрепления плаценты к матке (прирастание плаценты). Прирастание плаценты относится к группе заболеваний, называемых плотным прикреплением и приращением плаценты. Эти расстройства различаются по степени приращения плаценты к матке.
Диагностика предлежания плаценты
Ультразвуковое исследование
Врач подозревает предлежание плаценты у беременной женщины с вагинальным кровотечением, которое начинается во втором или третьем триместре беременности. Ультразвуковое исследование помогает врачу выявить предлежание плаценты и отличить его от плаценты, которая отделилась от матки слишком рано (отслоение плаценты).
Если у женщины возникает вагинальное кровотечение, причиной которого считается предлежание плаценты, врачи наблюдают за сердцебиением плода, чтобы определить, есть ли у плода такие проблемы, как недостаток кислорода.
Проблемы с плацентой
Обычно плацента находится в верхней части матки и крепко крепится к стенке матки до родов. Плацента поставляет кислород и питательные вещества от матери к плоду.
При отслоении плаценты (отслойке плаценты) плацента отделяется от стенки матки преждевременно, вызывая кровотечение из матки и снижая поступление кислорода и питательных веществ к плоду. Женщин с этим осложнением госпитализируют, а ребенок может родиться досрочно.
При предлежании плаценты плацента находится над шейки маткой, в нижней части матки. Предлежание плаценты может вызывать безболезненное кровотечение, которое неожиданно начинается на после 20 недель беременности. Кровотечение может стать обильным. Ребенок обычно рождается при помощи кесарева сечения.
Лечение предлежания плаценты
Госпитализация и изменение режима
Если кровотечение прекратилось, родоразрешение в сроке 36–37 недель
Срочное кесарево сечение, если у женщины или у плода выявляются проблемы
Когда кровотечение незначительное и возникает приблизительно до 36 недель беременности, врачи обычно рекомендуют госпитализацию женщины и ограничение физической активности до прекращения кровотечения. Ограничение активности (называемое изменением режима или постельным режимом) означает, что в течение большей части дня пациентка не должна находиться на ногах. Если кровотечение прекращается, женщине разрешают заниматься делами, которые не вызывают напряжения. Если кровотечение не возникло повторно, женщину обычно отправляют домой, при условии, что она может легко вернуться в больницу. Врачи советуют воздерживаться от половых контактов, которые могут спровоцировать кровотечение.
Если кровотечение возникает повторно, женщину обычно снова госпитализируют в больницу, где она остается до родов.
Некоторые специалисты рекомендуют введение кортикостероидов у матери, чтобы помочь созреванию легких плода на случай, если понадобится раннее родоразрешение — в сроке примерно до 34 недель беременности.
Если у женщины нет схваток, и кровотечение остановилось, врачи могут вызвать роды на сроке 36–37 недель беременности.
В нижеследующих случаях обычно проводится срочное разрешение:
Кровотечение обильное, или оно не прекращается.
Частота сердцебиения плода не соответствует норме.
Артериальное давление у женщины становится слишком низким.
У женщин с предлежанием плаценты роды проводятся путем кесарева сечения до начала родовой деятельности. У женщин с низким прикреплением плаценты вагинальные роды возможны.
Женщинам с сильным кровотечением может понадобиться переливание крови.
Женщинам с резус-отрицательной кровью вводят Rho(D) иммуноглобулин для профилактики гемолитической болезни плода (эритробластоз плода). Это заболевание возникает, когда у беременной женщины резус-отрицательная кровь, а у плода резус-положительная кровь.