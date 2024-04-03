Полиморфный дерматоз беременности — это сильно зудящая сыпь, которая возникает только во время беременности.

Полиморфный дерматоз беременности возникает примерно в одном из 160–300 случаев беременности. Они гораздо чаще встречаются у женщин, беременных несколькими плодами (многоплодные роды). Эта сыпь обычно наблюдается при первой беременности. Причина неизвестна.

Красные слегка приподнятые эритемы неровной формы появляются на животе. Эти эритемы могут иногда иметь в центре волдыри, заполненные жидкостью. Часто кожа вокруг них бледная. Сыпь распространяется на бедра, ягодицы, а иногда на руки. Ладони, подошвы, лицо и рот обычно не поражаются. Могут образовываться сотни зудящих эритем. Зуд настолько сильный, что женщина не может спать по ночам.

Полиморфный дерматоз беременности Изображение © Springer Science+Business Media

Обычно сыпь появляется во время последних 2–3 недель беременности и иногда в последние несколько дней или после родов. Однако она может возникнуть в любое время после 24-й недели. Обычно сыпь исчезает в течение 15 дней после родов. Она рецидивирует при 5 % последующих беременностей, или реже.

Врачи ставят диагноз полиморфного дерматоза беременности при обследовании кожи. Тем не менее, постановка диагноза может быть затруднительной, поскольку эта сыпь похожа на другие зудящие сыпи.

Часто помогает нанесение крема с кортикостероидами (такого, как триамцинолон) непосредственно на кожу. Изредка при тяжелых симптомах назначают пероральный прием кортикостероида (такого как преднизон).

Также для облегчения зуда могут быть использованы принимаемые внутрь антигистаминные препараты, которые не вызывают сонливости.