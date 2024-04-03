Сыпь может появляться в виде плоских или выпуклых красных пятен, которые вначале часто появляются на животе вокруг пупка. Затем образуются волдыри и сыпь распространяется. Волдыри могут быть маленькими или большими, неравномерной формы и наполненные жидкостью. Сыпь вызывает сильный зуд. Сыпь может распространяться на остальные части тела, в том числе туловище, руки, ноги, ладони и подошвы. Лицо и рот обычно не поражаются.

Сыпь обычно появляется во втором или третьем триместре. Однако она может появляться раньше или сразу же после родов. Обычно состояние сыпи ухудшается сразу после родов и исчезает в течение нескольких недель или месяцев. Часто она появляется вновь в последующих беременностях и иногда, если женщина начинает прием пероральных контрацептивов. Она также может появляться снова, когда у женщины наступили месячные, или когда яичники высвобождают яйцеклетку (при овуляции).

Пемфигоид беременных Изображение © Springer Science+Business Media

Пемфигоид беременных Изображение © Springer Science+Business Media

Обычно ребенок не поражается Но иногда ребенок рождается с похожей сыпью, которая обычно исчезает без лечения в течение нескольких недель. Также, когда у женщины наблюдается пемфигоид беременных, риск возникновения проблем, включая гибель ребенка, повышается, если дети родились преждевременно или не росли в соответствии с ожидаемыми показателями (внутриутробная задержка роста).