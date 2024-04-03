Пемфигоид беременных — это редко возникающая, интенсивно зудящая сыпь, которая возникает только во время беременности.
Обычно сыпь начинается в области пупка, появляется во втором или третьем триместре и исчезает через несколько недель или месяцев после родов.
Обычно ребенок остается незатронутым, хотя в некоторых случаях возникает похожая сыпь, которая исчезает без лечения в течение нескольких недель.
Врачи обычно диагностируют пемфигоид беременных на основании внешнего вида сыпи.
Сыпь лечат кортикостероидным кремом или, если она выраженная, пероральными кортикостероидами.
Считается, что пемфигоид беременных вызывают аномальные антитела, которые атакуют ткани собственного организма (аутоиммунная реакция). Это относительно редкое заболевание.
Симптомы пемфигоида беременных
Сыпь может появляться в виде плоских или выпуклых красных пятен, которые вначале часто появляются на животе вокруг пупка. Затем образуются волдыри и сыпь распространяется. Волдыри могут быть маленькими или большими, неравномерной формы и наполненные жидкостью. Сыпь вызывает сильный зуд. Сыпь может распространяться на остальные части тела, в том числе туловище, руки, ноги, ладони и подошвы. Лицо и рот обычно не поражаются.
Сыпь обычно появляется во втором или третьем триместре. Однако она может появляться раньше или сразу же после родов. Обычно состояние сыпи ухудшается сразу после родов и исчезает в течение нескольких недель или месяцев. Часто она появляется вновь в последующих беременностях и иногда, если женщина начинает прием пероральных контрацептивов. Она также может появляться снова, когда у женщины наступили месячные, или когда яичники высвобождают яйцеклетку (при овуляции).
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© Springer Science+Business Media
Обычно ребенок не поражается Но иногда ребенок рождается с похожей сыпью, которая обычно исчезает без лечения в течение нескольких недель. Также, когда у женщины наблюдается пемфигоид беременных, риск возникновения проблем, включая гибель ребенка, повышается, если дети родились преждевременно или не росли в соответствии с ожидаемыми показателями (внутриутробная задержка роста).
Диагностика пемфигоида беременных
Обследование врачом;
Иногда биопсия кожи
Пемфигоид беременных диагностируется на основании внешнего вида сыпи. Иногда врачи берут образец кожи из пораженной области (биопсия кожи) и проводят его анализ на патологические антитела.
Лечение пемфигоида беременных
Кортикостероиды
Антигистаминные препараты
Часто зуд облегчается при нанесении крема с кортикостероидами (такого как триамцинолон) непосредственно на кожу.
При более распространенной сыпи назначают пероральный прием кортикостероида (такого, как преднизон).
Также для облегчения зуда могут быть использованы принимаемые внутрь антигистаминные препараты, которые не вызывают сонливости.