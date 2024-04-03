Отслоение плаценты (отслойка плаценты)

Симптомы отслоения плаценты зависят от ее степени и количества потерянной крови (которое может быть очень большим).

Симптомы могут включать внезапную длительную или спастическую боль в животе, чувствительность живота при мягком нажатии и опасно низкое артериальное давление (шок). У некоторых женщин симптомы легкие или отсутствуют.

Матка кровоточит в том месте, где отслоилась плацента. Кровь может выходить через шейку матки и из влагалища — наружное кровотечение, либо кровь может накапливаться за плацентой — скрытое кровотечение. Таким образом, боль в животе может казаться более сильной, чем ожидалось, принимая во внимание количество потерянной крови. Если возникает кровотечение, кровь может быть яркой или темно-красной, а кровотечение может быть постоянным или прерывистым.

Преждевременное отслоение плаценты иногда приводит к тяжелой кровопотере и распространенному образованию тромбов в кровеносных сосудах (диссеминированному внутрисосудистому свертыванию крови), почечной недостаточности и кровоизлиянию в стенки матки, особенно у беременных женщин с преэклампсией.

Когда плацента отделяется, поступление кислорода и питательных веществ к плоду может снизиться. Если отслоение происходит неожиданно и значительно снижает поступление кислорода, плод может умереть. Если это происходит постепенно и менее массивно, развитие плода может происходить медленнее, чем обычно (задержка внутриутробного развития), или количество амниотической жидкости может быть слишком малым (маловодие). Постепенное отслоение может вызывать меньшую боль в животе и при этом риск шока у матери ниже, чем при внезапном отслоении, но риск последующего преждевременного (до начала родов) разрыва плодных оболочек увеличивается.