Отслоение плаценты (отслойка плаценты)

Отслоение плаценты — это преждевременное отделение плаценты от стенки матки, обычно с 20 недель беременности.
У женщины может быть боль и болезненность в животе, вагинальное кровотечение, и у нее может развиться шок.
Когда плацента отслаивается слишком рано, плод может не развиваться в соответствии с ожиданиями и может даже погибнуть.
Врачи ставят диагноз отслоения плаценты на основании симптомов, и иногда делают ультразвуковое исследование для подтверждения диагноза.
Если плод или женщина находятся в опасности, или если беременность доношенная, то как можно скорее проводят родоразрешение.
Плацента может отделиться не полностью (иногда всего лишь на 10–20 %) или полностью. Причина отслоения плаценты обычно неизвестна.
Отслойка плаценты происходит в 0,4–1,5 % всех родов.
Проблемы с плацентой
Обычно плацента находится в верхней части матки и крепко крепится к стенке матки до родов. Плацента поставляет кислород и питательные вещества от матери к плоду.
При отслоении плаценты (отслойке плаценты) плацента отделяется от стенки матки преждевременно, вызывая кровотечение из матки и снижая поступление кислорода и питательных веществ к плоду. Женщин с этим осложнением госпитализируют, а ребенок может родиться досрочно.
При предлежании плаценты плацента находится над шейки маткой, в нижней части матки. Предлежание плаценты может вызывать безболезненное кровотечение, которое неожиданно начинается на после 20 недель беременности. Кровотечение может стать обильным. Ребенок обычно рождается при помощи кесарева сечения.
Факторы риска
Факторы риска (состояния, повышающие риск заболевания) для отслоения плаценты включают следующее:
более зрелый возраст;
повышенное артериальное давление (в том числе преэклампсия, разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности);
недостаток кислорода для плаценты;
инфекция в тканях вокруг плода (внутриамниотическая инфекция);
васкулит и другие заболевания кровеносных сосудов;
отслоение плаценты в предыдущей беременности;
травма органов брюшной полости;
нарушение свертываемости крови, такое как антифосфолипидный синдром;
преждевременный разрыв плодных оболочек, особенно если вокруг плода слишком большое количество амниотической жидкости (многоводие);
Симптомы отслоения плаценты
Симптомы отслоения плаценты зависят от ее степени и количества потерянной крови (которое может быть очень большим).
Симптомы могут включать внезапную длительную или спастическую боль в животе, чувствительность живота при мягком нажатии и опасно низкое артериальное давление (шок). У некоторых женщин симптомы легкие или отсутствуют.
Матка кровоточит в том месте, где отслоилась плацента. Кровь может выходить через шейку матки и из влагалища — наружное кровотечение, либо кровь может накапливаться за плацентой — скрытое кровотечение. Таким образом, боль в животе может казаться более сильной, чем ожидалось, принимая во внимание количество потерянной крови. Если возникает кровотечение, кровь может быть яркой или темно-красной, а кровотечение может быть постоянным или прерывистым.
Преждевременное отслоение плаценты иногда приводит к тяжелой кровопотере и распространенному образованию тромбов в кровеносных сосудах (диссеминированному внутрисосудистому свертыванию крови), почечной недостаточности и кровоизлиянию в стенки матки, особенно у беременных женщин с преэклампсией.
Когда плацента отделяется, поступление кислорода и питательных веществ к плоду может снизиться. Если отслоение происходит неожиданно и значительно снижает поступление кислорода, плод может умереть. Если это происходит постепенно и менее массивно, развитие плода может происходить медленнее, чем обычно (задержка внутриутробного развития), или количество амниотической жидкости может быть слишком малым (маловодие). Постепенное отслоение может вызывать меньшую боль в животе и при этом риск шока у матери ниже, чем при внезапном отслоении, но риск последующего преждевременного (до начала родов) разрыва плодных оболочек увеличивается.
Диагностика отслоения плаценты
Наблюдение за частотой сердцебиения плода;
иногда анализы крови.
Иногда ультразвуковое исследование.
Врач подозревает и обычно диагностирует преждевременное отслоение плаценты судя по симптомам, таким как вагинальное кровотечение, а также боль и болезненность в животе.
Подтвердить для врача диагноз преждевременного отслоения и отличить его от предлежания плаценты, которое вызывает схожие симптомы, может помочь ультразвуковое исследование. Ультразвуковые волны излучаются портативным устройством, которое помещают на живот (при трансабдоминальном исследовании) или во влагалище (при трансвагинальном ультразвуковом исследовании). Однако результаты ультразвукового исследования при преждевременном отслоении плаценты могут быть нормальными.
Врачи могут измерить артериальное давление и провести анализы крови и мочи для выявления преэклампсии, поскольку она может увеличивать риск возникновения проблем.
Чтобы обнаружить проблемы, которые провоцирует преждевременное отделение плаценты, врач может выполнить анализы крови и проводить мониторинг частоты сердцебиений плода.
Лечение отслоения плаценты
Иногда госпитализация и наблюдение;
иногда срочное родоразрешение.
Женщина с преждевременным отслоением плаценты может быть госпитализирована, в зависимости от тяжести симптомов и от срока беременности. Врачи также не рекомендуют половую жизнь.
Госпитализация и мониторинг целесообразны при наличии всех следующих факторов:
Кровотечение не угрожает жизни матери или плода, но не прекращается.
Нормальная частота сердцебиения плода.
Срок родов еще не наступил (менее 37 недель беременности).
Этот подход дает возможность врачу внимательно наблюдать за женщиной и плодом и в случае необходимости быстро предоставить им лечение. Обычно, когда высок риск преждевременных родов, рекомендуется прием кортикостероидов (чтобы помочь созреванию легких плода). Если симптомы уменьшаются и плод вне опасности, женщину могут выписать ее из больницы.
Срочные роды обычно проводятся в любой из следующих ситуаций:
Кровотечение продолжается или усиливается
Патологическая частота сердцебиений плода (что говорит о недостатке поступления кислорода к плоду).
Беременность доношена (37 недель и более).
Если влагалищные роды невозможны, делают кесарево сечение.
Если у женщины развивается шок или диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, ей делают переливание крови и наблюдают в отделении интенсивной терапии.